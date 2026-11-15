इंडिगो की पुणे-गुवाहाटी फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सभी 192 लोग सुरक्षित
पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया कि एयरक्राफ्ट का लैंडिंग गियर पीछे नहीं हट पाया.
Published : November 15, 2026 at 1:24 PM IST
पुणे: पुणे से गुवाहाटी जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट जिसमें 192 लोग सवार थे रविवार को पुणे एयरपोर्ट पर वापस आ गई, क्योंकि टेक-ऑफ के तुरंत बाद उसका लैंडिंग गियर वापस नहीं आ पाया. इंडिगो फ़्लाइट 6E 0623 (VT-IZE) ने पुणे एयरपोर्ट से टेक-ऑफ के तुरंत बाद एक टेक्निकल दिक्कत बताई. एयरपोर्ट अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी.
पुणे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक बयान में कहा कि पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को बताया कि एयरक्राफ्ट का लैंडिंग गियर (अंडरकैरिज) पीछे नहीं हट पाया और फैली हुई जगह पर ही रहा. जानकारी मिलने के बाद पुणे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तुरंत एटीसी, इंडिगो और दूसरी संबंधित एजेंसियों से कोऑर्डिनेट किया.
उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट को मैनेज करने वाली इंडियन एयर फोर्स (IAF) ने 'फुल इमरजेंसी' घोषित कर दी, जिसके बाद सभी तय इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोसीजर एक्टिवेट कर दिए गए. बयान में कहा गया है कि किसी भी हालात से निपटने और यात्रियों और क्रू की सुरक्षा पक्का करने के लिए फायर सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस और दूसरी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया.
An IndiGo spokesperson says, "IndiGo flight 6E 623, operating from Pune to Guwahati on 15 November 2026, returned to origin and landed safely at the Pune International Airport after a technical snag was detected shortly after take-off. In line with standard operating procedures, all relevant authorities were immediately informed. The aircraft is undergoing maintenance checks and will resume operations after securing necessary clearances. An alternate aircraft has been arranged promptly to operate the flight."— ANI (@ANI) November 15, 2026
सावधानी के तौर पर एयरक्राफ्ट ने अपने लैंडिंग गियर का विजुअल असेसमेंट करने के लिए रनवे के ऊपर से नीचे की ओर उड़ान भरी. अधिकारियों ने बताया कि असेसमेंट के बाद एयरक्राफ्ट सुबह 9.04 बजे पुणे एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से लैंड कर गया.
लैंडिंग के बाद एयरक्राफ्ट को तय इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोसीजर के तहत तीन फायर-फाइटिंग गाड़ियों और दो एम्बुलेंस से बे नंबर 7 तक ले जाया गया. अधिकारियों ने बताया कि एयरक्राफ्ट के सुरक्षित और नॉर्मल कंडीशन में होने की पुष्टि के बाद एटीसी ने सुबह 9.10 बजे पूरी इमरजेंसी हटा ली.
इसके बाद एयरोब्रिज को एयरक्राफ्ट से जोड़ा गया और सभी पैसेंजर को सुरक्षित उतार लिया गया. बयान में कहा गया, 'पैसेंजर और क्रू समेत एयरक्राफ्ट में सवार सभी 192 लोग सुरक्षित थे और किसी के घायल होने की खबर नहीं है.' इस बीच इंडिगो प्रभावित पैसेंजर की गुवाहाटी तक आगे की यात्रा को आसान बनाने के लिए बेंगलुरु से पुणे के लिए एक दूसरे एयरक्राफ्ट का इंतजाम करने जुटा.
इंडिगो का बयान
इंडिगो के एक प्रवक्ता ने कहा, 'इंडिगो की फ्लाइट 6E 623, जो 15 नवंबर 2026 को पुणे से गुवाहाटी के लिए ऑपरेट हो रही थी, टेक-ऑफ के तुरंत बाद एक टेक्निकल खराबी का पता चलने के बाद अपने ओरिजिन पर लौट आई और पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेफ लैंड कर गई.
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से सभी संबंधित अथॉरिटी को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया गया. एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस चेक चल रहा है और जरूरी क्लियरेंस मिलने के बाद यह फिर से ऑपरेशन शुरू कर देगा. फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए तुरंत एक दूसरे एयरक्राफ्ट का इंतजाम कर दिया गया है.