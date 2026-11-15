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इंडिगो की पुणे-गुवाहाटी फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सभी 192 लोग सुरक्षित

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

पुणे: पुणे से गुवाहाटी जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट जिसमें 192 लोग सवार थे रविवार को पुणे एयरपोर्ट पर वापस आ गई, क्योंकि टेक-ऑफ के तुरंत बाद उसका लैंडिंग गियर वापस नहीं आ पाया. इंडिगो फ़्लाइट 6E 0623 (VT-IZE) ने पुणे एयरपोर्ट से टेक-ऑफ के तुरंत बाद एक टेक्निकल दिक्कत बताई. एयरपोर्ट अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी.

पुणे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक बयान में कहा कि पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को बताया कि एयरक्राफ्ट का लैंडिंग गियर (अंडरकैरिज) पीछे नहीं हट पाया और फैली हुई जगह पर ही रहा. जानकारी मिलने के बाद पुणे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तुरंत एटीसी, इंडिगो और दूसरी संबंधित एजेंसियों से कोऑर्डिनेट किया.

उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट को मैनेज करने वाली इंडियन एयर फोर्स (IAF) ने 'फुल इमरजेंसी' घोषित कर दी, जिसके बाद सभी तय इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोसीजर एक्टिवेट कर दिए गए. बयान में कहा गया है कि किसी भी हालात से निपटने और यात्रियों और क्रू की सुरक्षा पक्का करने के लिए फायर सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस और दूसरी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया. सावधानी के तौर पर एयरक्राफ्ट ने अपने लैंडिंग गियर का विजुअल असेसमेंट करने के लिए रनवे के ऊपर से नीचे की ओर उड़ान भरी. अधिकारियों ने बताया कि असेसमेंट के बाद एयरक्राफ्ट सुबह 9.04 बजे पुणे एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से लैंड कर गया. लैंडिंग के बाद एयरक्राफ्ट को तय इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोसीजर के तहत तीन फायर-फाइटिंग गाड़ियों और दो एम्बुलेंस से बे नंबर 7 तक ले जाया गया. अधिकारियों ने बताया कि एयरक्राफ्ट के सुरक्षित और नॉर्मल कंडीशन में होने की पुष्टि के बाद एटीसी ने सुबह 9.10 बजे पूरी इमरजेंसी हटा ली.