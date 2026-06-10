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महाराष्ट्र: प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के खिलाफ एक्शन, अधिकारियों की टीम पर गुटखा माफियाओं का हमला

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )

छत्रपति संभाजीनगर: खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे के आदेश के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने प्रतिबंधित गुटखा के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी. इसी बीच वालुज के रहीमपुर इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां गुटखा माफिया के गुर्गों ने एक एनफोर्समेंट ऑपरेशन के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) टीम पर जानलेवा हमला किया. एक आयशर ट्रक की जांच करने पर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों को लगभग 25 बड़े बोरे मिले जिनमें प्रतिबंधित खाने की चीजें थी. जब ऑपरेशन चल रहा था, तो पांच से छह लोग एक काले रंग की चार पहिया गाड़ी में मौके पर पहुंचे. उन्होंने कथित तौर पर कार्रवाई में रुकावट डाली और अधिकारियों पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की. इस दर्दनाक घटना में अधिकारी बाल-बाल बच गए. पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर मौके से भाग गए. इस घटना से खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों में चिंता का माहौल है. इस बीच विभाग के मंत्री श्रीहरि जिरवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सोशल मीडिया के जरिए संबंधित अधिकारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है. सुबह-सुबह ऑपरेशन के दौरान हमला जब से फूड सेफ़्टी कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने पद संभाला है, उन्होंने बैन गुटखा, पान मसाला और ऐसे ही दूसरे फ़ूड प्रोडक्ट्स के खिलाफ पूरे राज्य में कार्रवाई तेज कर दी. उनके निर्देशों पर, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की टीमें अलग-अलग जगहों पर ऑपरेशन कर रही हैं. इस कैंपेन के तहत, 9 जून को सुबह करीब 1:00 बजे एफडीए की एक टीम जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर विवेक पाटिल, फ़ूड सेफ़्टी ऑफ़िसर फरीद सिद्दीकी और प्रज्ञा सुरसे, और सैंपल असिस्टेंट अमोल कांबले शामिल थे रहीमपुर में जे.के. रोलर फ़्लोर मिल्स के सामने वाली सड़क पर कॉन्फिडेंशियल जानकारी के आधार पर पहुँची. जगह पर ट्रक की जाँच करने पर प्रतिबंधित फ़ूड आइटम्स से भरी 25 बड़ी बोरियाँ मिलीं. बताया गया है कि जब जब्ती का ऑपरेशन चल रहा था, तो कुछ लोग मौके पर पहुँचे और टीम पर जानलेवा हमला कर दिया.