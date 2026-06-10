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महाराष्ट्र: प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के खिलाफ एक्शन, अधिकारियों की टीम पर गुटखा माफियाओं का हमला

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के खिलाफ कदम उठाए गए.

Action against banned food items
प्रतीकात्मक फोटो (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 10, 2026 at 11:59 AM IST

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छत्रपति संभाजीनगर: खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे के आदेश के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने प्रतिबंधित गुटखा के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी. इसी बीच वालुज के रहीमपुर इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां गुटखा माफिया के गुर्गों ने एक एनफोर्समेंट ऑपरेशन के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) टीम पर जानलेवा हमला किया.

एक आयशर ट्रक की जांच करने पर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों को लगभग 25 बड़े बोरे मिले जिनमें प्रतिबंधित खाने की चीजें थी. जब ऑपरेशन चल रहा था, तो पांच से छह लोग एक काले रंग की चार पहिया गाड़ी में मौके पर पहुंचे. उन्होंने कथित तौर पर कार्रवाई में रुकावट डाली और अधिकारियों पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की. इस दर्दनाक घटना में अधिकारी बाल-बाल बच गए. पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर मौके से भाग गए.

इस घटना से खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों में चिंता का माहौल है. इस बीच विभाग के मंत्री श्रीहरि जिरवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सोशल मीडिया के जरिए संबंधित अधिकारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है.

सुबह-सुबह ऑपरेशन के दौरान हमला

जब से फूड सेफ़्टी कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने पद संभाला है, उन्होंने बैन गुटखा, पान मसाला और ऐसे ही दूसरे फ़ूड प्रोडक्ट्स के खिलाफ पूरे राज्य में कार्रवाई तेज कर दी. उनके निर्देशों पर, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की टीमें अलग-अलग जगहों पर ऑपरेशन कर रही हैं.

इस कैंपेन के तहत, 9 जून को सुबह करीब 1:00 बजे एफडीए की एक टीम जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर विवेक पाटिल, फ़ूड सेफ़्टी ऑफ़िसर फरीद सिद्दीकी और प्रज्ञा सुरसे, और सैंपल असिस्टेंट अमोल कांबले शामिल थे रहीमपुर में जे.के. रोलर फ़्लोर मिल्स के सामने वाली सड़क पर कॉन्फिडेंशियल जानकारी के आधार पर पहुँची. जगह पर ट्रक की जाँच करने पर प्रतिबंधित फ़ूड आइटम्स से भरी 25 बड़ी बोरियाँ मिलीं. बताया गया है कि जब जब्ती का ऑपरेशन चल रहा था, तो कुछ लोग मौके पर पहुँचे और टीम पर जानलेवा हमला कर दिया.

पुलिस के सामने मौके पर आरोपी

एक ट्रक में प्रतिबंधित गुटखा मिलने के बाद फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) टीम ने तुरंत वालुज पुलिस से सिक्योरिटी मांगी, लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक काली स्कॉर्पियो गाड़ी में पांच से छह लोग आ गए. उन्होंने ऑपरेशन कर रहे अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया. इस मौके पर आरोपियों ने अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी अधिकारियों पर चढ़ाने की कोशिश की. अपनी जान बचाने के लिए कुछ अधिकारियों को पास के एक मंदिर के पीछे छिपना पड़ा.

यह भी बताया गया है कि आरोपियों ने एक महिला फ़ूड सेफ़्टी ऑफ़िसर, प्रज्ञा सुरसे का पीछा किया और उन्हें भी कुचलने की कोशिश की. अधिकारियों ने तेजी और समझदारी से काम लेकर खुद को बचाया. इस बीच, अफरा-तफरी का फ़ायदा उठाकर, एक आरोपी ट्रक को जिस पर कार्रवाई की जा रही थी मौके से भगा ले गया. अधिकारियों ने पूरी घटना अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर ली.

दो संदिग्ध हिरासत में लिए गए

घटना के बाद फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों की शिकायत के आधार पर वालुज एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया. हत्या की कोशिश, सरकारी कर्मचारियों के काम में रुकावट डालना और क्रिमिनल धमकी समेत कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए. पुलिस इंस्पेक्टर शिवचरण पंधारे ने कहा कि दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और आगे की जांच चल रही है.

मंत्री जिरवाल ने अधिकारियों को भरोसा दिलाया

घटना के बारे में पता चलने पर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मंत्री नरहरि जिरवाल ने इस घटना की कड़ी निंदा की. सोशल मीडिया के जरिए, उन्होंने अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि डरने की कोई बात नहीं है. उन्होंने महिला अधिकारी प्रज्ञा सुरसे से फ़ोन पर बात करके उनका हालचाल भी पूछा और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है.

जिरवाल ने चेतावनी दी कि कार्रवाई बिना रुके जारी रहेगी और 'गुटखा माफिया' के दबाव बनाने के तरीकों के आगे नहीं झुकेंगे. उन्होंने साफ किया कि जो लोग पब्लिक हेल्थ को खतरे में डालेंगे, उन्हें कोई नरमी नहीं मिलेगी और कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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