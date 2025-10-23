ETV Bharat / bharat

गुरुग्राम में यूपी की युवती को मारी गोली, ऑफिस जाने के लिए घर से निकली थी

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में ऑफिस जा रही उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ़ की रहने वाली एक युवती को बीच सड़क गोली मार दी गई जिसके बाद मौके पर सनसनी फैल गई. गोली लगने से घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

युवती पर चलाई गोली : साइबर सिटी गुरुग्राम के उद्योगविहार में उस समय हड़कंप मच गया, जब ऑफिस जाने के लिए घर से निकली एक युवती पर युवक ने अचानक से फायरिंग करते हुए गोली चला दी. युवती को गोली कंंधे पर लगी जिसके चलते उसकी जान बच गई और युवती को घायल हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. युवती की हालत ख़तरे से बाहर बताई जा रही है.

गुरुग्राम में यूपी की युवती को मारी गोली (Etv Bharat)

आरोपी से देसी कट्टा बरामद : वहीं गोली चलने और युवती के घायल होने की सूचना मिलते ही थाना उद्योग विहार पुलिस मौके पर पहुंच गई. आरोपी को काबू कर लिया गया है. घटना स्थल से पुलिस ने एक देसी कट्टा बरामद किया है. युवती उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की रहने वाली है और गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करती है. आरोपी युवक का नाम विपिन है. वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला है. उद्योग विहार थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.