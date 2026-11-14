गुरुग्राम में फिर रोडरेज! आधी रात को कार सवार दंपति का 1KM तक किया पीछा, डैशकैम और CCTV में कैद हुई दबंगई
Gurugram Road Rage: गुरुग्राम में आधी रात को कार सवार दंपति का पीछा करने का मामला सामने आया है. डैशकैम और सीसीटीवी में कैद वारदात.
Published : November 14, 2026 at 3:46 PM IST
गुरुग्राम: दिवाली की रात गुरुग्राम में रोडरेज और कार सवार दंपति का पीछा करने का मामला सामने आया है. घटना सेक्टर-70 SPR स्थित दरबारीपुर रोड की है. जहां घर लौट रहे एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को दो युवकों ने कथित तौर पर करीब एक किलोमीटर तक पीछा कर परेशान किया. पीड़ित ने पांच दिन बाद सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती साझा करते हुए पूरी घटना का जिक्र किया है. खबर ये भी है कि दंपति की कार की युवकों की कार से टक्कर हो गई थी. जिसके बाद युवकों ने इनका पीछा किया.
गुरुग्राम में रोडरेज! पीड़ित के मुताबिक, दिवाली की रात करीब 11 बजकर 55 मिनट पर वो अपनी पत्नी के साथ कार से घर लौट रहा था. घर से महज एक किलोमीटर पहले एक दूसरी कार ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया. शुरुआत में उसे लगा कि शायद दूसरी कार सवार ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद मामला संदिग्ध हो गया. खतरे का अंदेशा होते ही दंपति ने कार को तेज भगा लिया.
दो युवकों ने दंपति की कार का पीछा किया? पीड़ित का आरोप है कि इस दौरान दूसरी कार ने आगे निकलकर अचानक ब्रेक लगाए और उसमें सवार युवक नीचे उतरने की कोशिश करने लगे. जान का खतरा महसूस होने पर दंपति ने कार की रफ्तार बढ़ा दी और बचने की कोशिश की. आरोप है कि दूसरी कार लगातार उसका पीछा करती रही और रास्ते में उसकी गाड़ी को रोकने का प्रयास भी किया.
बाल-बाल बची जान: पीड़ित के अनुसार, वो किसी तरह अपनी सोसाइटी के गेट तक पहुंचा. वहां मौजूद सुरक्षा कर्मचारियों ने दूसरी कार को रोक लिया. जिसके बाद उनकी जान बची. आरोप है कि इसके बाद भी कार सवार युवक करीब 20 मिनट तक सोसाइटी के गेट पर हंगामा करते रहे और सुरक्षा कर्मचारियों से अंदर जाने को लेकर बहस करते रहे. पीड़ित ने अपनी पोस्ट में बताया कि संबंधित कार की पीछे की नंबर प्लेट गायब थी, जबकि आगे की नंबर प्लेट भी स्पष्ट नहीं थी. कार में दो युवक सवार थे, जिनमें एक की उम्र करीब 20 से 25 साल और दूसरे की उम्र 18 से 20 साल के आसपास बताई गई है.
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गुरुग्राम पुलिस से सोशल मीडिया पर की शिकायत: घटना के बाद पीड़ित ने गुरुग्राम पुलिस को सोशल मीडिया के जरिए टैग करते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए. इसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए पीड़ित से संपर्क किया और बयान दर्ज कराने की बात कही. पुलिस ने स्पष्ट किया कि रोडरेज की घटनाओं को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और शिकायत के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस की जांच जारी: वहीं, पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर पीड़ित से दर्ज शिकायत की जानकारी और संपर्क विवरण निजी संदेश के जरिए साझा करने की अपील की गई है. पीड़ित ने अपनी पोस्ट के अपडेट में बताया कि गुरुग्राम पुलिस के SHO बादशाहपुर मनोज कुमार और हेड कांस्टेबल समृता ने उनसे संपर्क किया है. हालांकि, पीड़ित ने अपने निजी कारणों का हवाला देते हुए FIR और लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराने का फैसला किया है. पीड़ित ने पूरी घटना के दौरान डैशकैम में रिकॉर्ड हुई फुटेज और सोसाइटी के सुरक्षा कर्मचारियों की तत्परता को अपनी सुरक्षा का अहम कारण बताया. इस घटना के बाद एक बार फिर गुरुग्राम में सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.
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