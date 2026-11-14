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गुरुग्राम में फिर रोडरेज! आधी रात को कार सवार दंपति का 1KM तक किया पीछा, डैशकैम और CCTV में कैद हुई दबंगई

Gurugram Road Rage ( Victimized couple )

गुरुग्राम: दिवाली की रात गुरुग्राम में रोडरेज और कार सवार दंपति का पीछा करने का मामला सामने आया है. घटना सेक्टर-70 SPR स्थित दरबारीपुर रोड की है. जहां घर लौट रहे एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को दो युवकों ने कथित तौर पर करीब एक किलोमीटर तक पीछा कर परेशान किया. पीड़ित ने पांच दिन बाद सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती साझा करते हुए पूरी घटना का जिक्र किया है. खबर ये भी है कि दंपति की कार की युवकों की कार से टक्कर हो गई थी. जिसके बाद युवकों ने इनका पीछा किया.

गुरुग्राम में रोडरेज! पीड़ित के मुताबिक, दिवाली की रात करीब 11 बजकर 55 मिनट पर वो अपनी पत्नी के साथ कार से घर लौट रहा था. घर से महज एक किलोमीटर पहले एक दूसरी कार ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया. शुरुआत में उसे लगा कि शायद दूसरी कार सवार ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद मामला संदिग्ध हो गया. खतरे का अंदेशा होते ही दंपति ने कार को तेज भगा लिया.