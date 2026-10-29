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गुरुग्राम में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, दो गंभीर रूप से घायल, बस से टकराने के बाद कार के उड़े परखच्चे

Gurugram Road Accident ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: सोहना में बॉम्बे एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा (Gurugram Road Accident) हो गया. राजस्थान के प्रसिद्ध बालाजी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे एक ही परिवार के तीन लोगों की कार हादसे में मौत हो गई, जबकि दो मासूम बच्चों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है. ये भीषण दुर्घटना सोहना क्षेत्र के धुनेला गांव के पास बॉम्बे एक्सप्रेसवे पर सुबह करीब 4 बजे हुई.

गुरुग्राम में सड़क हादसा: दिल्ली के रजोकरी इलाके में किराए पर रहने वाले बम बम पेशे से टैक्सी ड्राइवर थे. वो अपने पूरे परिवार के साथ राजस्थान स्थित बालाजी मंदिर दर्शन के लिए गए थे. दर्शन के बाद बम बम अपनी पत्नी और तीनों बच्चों के साथ कार से वापस दिल्ली लौट रहे थे. एक्सप्रेसवे पर धुनेला गांव के पास अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और अनियंत्रित कार सड़क किनारे खड़ी एक बस से जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए.