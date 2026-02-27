ETV Bharat / bharat

गुरुग्राम पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़, उत्तर प्रदेश की जेल से हुआ था फरार, 11 से ज्यादा मामले दर्ज

गुरुग्राम में मुठभेड़ के बाद 25 हजार का इनामी गिरफ्तार ( Etv Bharat )

गुरुग्रामः हरियाणा के गुरुग्राम में अपराध शाखा मानेसर की टीम ने उत्तर प्रदेश की जेल से फरार 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर जानलेवा हमला किया, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी. घायल आरोपी को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है. अस्पताल से रिहा होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जायेगी. गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाईः पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि "26-27 फरवरी की रात पुलिस को सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश की कन्नौज जेल से फरार इनामी बदमाश अंकित कुमार उर्फ गुड्डा अवैध हथियार के साथ बाइक पर पचगांव चौक से खोह कासन की ओर आने वाला है. उस इलाके में वह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला है. इनपुट के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी की."