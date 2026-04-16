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हरियाणा में फेक गोल्ड बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश, 2.30 करोड़ कैश बरामद, बॉलीवुड हस्तियों को बना चुका शिकार

गुरुग्राम : हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने सस्ते दाम पर सोने के सिक्के बेचने का लालच देकर ठगी करने वाले एक अन्तरराजीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी इतने शातिर थे कि वे पहले बड़े एक्सप्रेसवे और हाईवे पर रेकी करते थे जहां से बड़ी गाड़ियां गुजरती थी. जैसे ही उन्हें कोई बड़ी गाड़ी नजर आती, वैसे ही वे शातिराना तरीके से उन्हें रोक कर उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम देते थे.

असली सोने के सिक्के दिखाकर ठगते थे : पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने बेहद शातिर तरीके से वारदातों को अंजाम दिया. सबसे पहले वे कुछ असली सोने और चांदी के सिक्के दिखाकर पीड़ित का भरोसा जीतते थे. जब पीड़ित को सिक्के असली लगते, तो आरोपी उसे अधिक मात्रा में सस्ते दाम पर सोना बेचने का झांसा देते. पुलिस ने गुजरात और गुरुग्राम से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 2 करोड़ 30 लाख 5 हजार 700 रुपये नकद और 678 ग्राम सोना बरामद किया गया है.

हरियाणा में फेक गोल्ड बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश (Etv Bharat)

मजदूर का भेष बनाकर ठगते थे : गुरुग्राम पुलिस के डीसीपी क्राइम हितेश यादव ने बताया कि पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह के सदस्य गरीब मजदूर का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे. वे खुदाई में सोना मिलने की कहानी सुनाकर लोगों में लालच पैदा करते और फिर ठगी को अंजाम देकर फरार हो जाते थे. गिरोह का सरगना प्रभुभाई पिछले 25 वर्षों से इस तरह की वारदातों में शामिल रहा है और उसके खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज हैं. इतना ही नहीं, वो ठगी के पैसों से होटल खरीद चुका है और “लव यू” नाम की गुजराती फिल्म भी बना चुका है. साथ ही चार शादियां तक कर चुका है. खास बात ये है कि ये गैंग बॉलीवुड स्टार आदित्य पंचोली के साथ भी 25 लाख की ठगी कर चुका है. इसके अलावा सलमान खान के पिता सलीम खान के पीए से 20 लाख रुपए ठग चुका है पुलिस का कहना है कि इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.