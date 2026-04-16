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हरियाणा में फेक गोल्ड बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश, 2.30 करोड़ कैश बरामद, बॉलीवुड हस्तियों को बना चुका शिकार

हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने सस्ते में सोने के सिक्के देने का लालच देकर ठगी करने वाले इंटर स्टेट गिरोह का भंडाफोड़ किया है.

Gurugram Police busted an inter state gang that was duping people by promise of selling gold at cheap rates
हरियाणा में फेक गोल्ड बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 16, 2026 at 9:04 PM IST

4 Min Read
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गुरुग्राम : हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने सस्ते दाम पर सोने के सिक्के बेचने का लालच देकर ठगी करने वाले एक अन्तरराजीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी इतने शातिर थे कि वे पहले बड़े एक्सप्रेसवे और हाईवे पर रेकी करते थे जहां से बड़ी गाड़ियां गुजरती थी. जैसे ही उन्हें कोई बड़ी गाड़ी नजर आती, वैसे ही वे शातिराना तरीके से उन्हें रोक कर उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम देते थे.

असली सोने के सिक्के दिखाकर ठगते थे : पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने बेहद शातिर तरीके से वारदातों को अंजाम दिया. सबसे पहले वे कुछ असली सोने और चांदी के सिक्के दिखाकर पीड़ित का भरोसा जीतते थे. जब पीड़ित को सिक्के असली लगते, तो आरोपी उसे अधिक मात्रा में सस्ते दाम पर सोना बेचने का झांसा देते. पुलिस ने गुजरात और गुरुग्राम से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 2 करोड़ 30 लाख 5 हजार 700 रुपये नकद और 678 ग्राम सोना बरामद किया गया है.

हरियाणा में फेक गोल्ड बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश (Etv Bharat)

मजदूर का भेष बनाकर ठगते थे : गुरुग्राम पुलिस के डीसीपी क्राइम हितेश यादव ने बताया कि पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह के सदस्य गरीब मजदूर का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे. वे खुदाई में सोना मिलने की कहानी सुनाकर लोगों में लालच पैदा करते और फिर ठगी को अंजाम देकर फरार हो जाते थे. गिरोह का सरगना प्रभुभाई पिछले 25 वर्षों से इस तरह की वारदातों में शामिल रहा है और उसके खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज हैं. इतना ही नहीं, वो ठगी के पैसों से होटल खरीद चुका है और “लव यू” नाम की गुजराती फिल्म भी बना चुका है. साथ ही चार शादियां तक कर चुका है. खास बात ये है कि ये गैंग बॉलीवुड स्टार आदित्य पंचोली के साथ भी 25 लाख की ठगी कर चुका है. इसके अलावा सलमान खान के पिता सलीम खान के पीए से 20 लाख रुपए ठग चुका है पुलिस का कहना है कि इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

एक्सपोर्टर ने शिकायत दर्ज कराई थी : दरअसल एक अप्रैल को गुरुग्राम के रहने वाले एक्सपोर्टर ने सुशांत लोक थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि 13 फरवरी 2026 को एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे सस्ते दाम में सोने-चांदी के सिक्के बेचने का लालच दिया. उस व्यक्ति ने उसे कुछ सोने और चांदी के सिक्के दिए जिसको ज्वेलर्स की दुकान पर चेक करवाने पर सोने और चांदी के सिक्के असली सिक्के निकले. आरोपियों ने उसे एक बार फिर सिक्के दिए, वे भी असली थे. इसके बाद आरोपी ने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के बेचने का झांसा देकर दो मार्च 2026 को उसके घर से लगभग 2.49 करोड़ रुपए नकद और करीब 50 तोला सोना ले लिया और बदले में नकली (पीतल) सिक्के दे दिए. इसके बाद एक्सपोर्टर ने सुशांत लोक थाने में केस दर्ज कराया. क्राइम ब्रांच-43 की टीम ने गुजरात में दबिश देकर मास्टर माइंड समेत चार आरोपियों को अरेस्ट किया. इनकी पहचान सोलंकी प्रभु भाई उर्फ कल्पेश उर्फ रवि निवासी वडोदरा, पंकज शर्मा निवासी निहाल विहार (दिल्ली), मनीष कमलेश शाह निवासी करेली बाग जिला वडोदरा और ईश्वर मारवाड़ी निवासी रामदेव नगर खोडिया नगर जिला वडोदरा (गुजरात) के रूप में हुई है. आरोपियों के अपराधिक रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि आरोपी सोलंकी प्रभुभाई के खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी के तहत दो केस महाराष्ट्र और धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत 7 मामले गुजरात में दर्ज हैं.

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