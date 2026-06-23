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पंजाब CM के वायरल वीडियो मामले में फर्जी फोरेंसिक रिपोर्ट ?, गुरुग्राम पुलिस ने 2 आरोपियों को किया अरेस्ट

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कथित वायरल वीडियो के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने दो आरोपियों को अरेस्ट किया है.

Gurugram Police arrested two accused after busting a conspiracy to fabricate a forensic report regarding a viral video of Punjab CM Bhagwant Mann
पंजाब CM के वायरल वीडियो मामले में फर्जी फोरेंसिक रिपोर्ट ? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 23, 2026 at 9:50 PM IST

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Updated : June 23, 2026 at 10:42 PM IST

9 Min Read
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गुरुग्राम : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कथित वायरल वीडियो के मामले में नया ट्विस्ट आ गया है. गुरुग्राम पुलिस ने वायरल वीडियो से संबंधित फर्जी फोरेंसिक एवं साईबर विश्लेषण रिपोर्ट तैयार कराने के कथित षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है. इस मामले में पुलिस थाना डीएलएफ सेक्टर-29, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी. ये एफआईआर सिरसा निवासी शिकायतकर्ता डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट जसप्रीत जस्सी के बयान पर दर्ज हुई है. जस्सी का कहना है कि उन पर दबाव बनाकर इस वीडियो के संबंध में फर्जी रिपोर्ट तैयार कराई गई. अपराध शाखा सेक्टर-40, गुरुग्राम की टीम ने कार्यवाही करते हुए मामले में शामिल 2 आरोपियों को भी 23 जून 2026 को गुरुग्राम से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है.

10 लाख देकर दबाव में तैयार करवाई रिपोर्ट : प्राप्त शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता डिजिटल फोरेंसिक, साईबर जांच एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विश्लेषण से संबंधित कार्यों से जुड़ा हुआ है, जिससे कुछ व्यक्तियों द्वारा स्वयं को पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारी बताकर संपर्क किया गया. शिकायतकर्ता जसप्रीत जस्सी को एक वायरल वीडियो के संबंध में ऐसी फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार कराने के लिए कहा गया, जिसमें पूर्व निर्धारित निष्कर्षों के अनुरूप वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्ति की पहचान से इनकार किया जाना था और वीडियो से जुड़े सभी आरोपों को असत्य दर्शाने का प्रयास किया जाना था. शिकायतकर्ता के अनुसार उसे इस कार्य के लिए विभिन्न व्यक्तियों से संपर्क करवाया गया और कथित रूप से फर्जी अथवा संदिग्ध साईबर एवं फोरेंसिक संस्थाओं के नाम से रिपोर्ट तैयार करवाई गई. शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारी धनराशि का प्रलोभन दिया गया तथा तैयार की गई रिपोर्टों में बार-बार संशोधन करवाकर उन्हें एक विशेष निष्कर्ष की दिशा में मोड़ा गया. मामले में ये भी आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता को कथित रूप से 10 लाख रुपये की नकद राशि उपलब्ध कराई गई और रिपोर्ट तैयार करने में शामिल अन्य व्यक्तियों को भी विभिन्न माध्यमों से भुगतान किया गया. शिकायतकर्ता द्वारा बाद में तथ्यों की जांच करने पर संबंधित संस्थाओं एवं रिपोर्टों की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह उत्पन्न हुआ. जब शिकायतकर्ता ने इस संबंध में आपत्ति जताई तो उसे कथित रूप से धमकियां दी गईं और मामले को सार्वजनिक न करने के लिए दबाव बनाया गया.

मामले से जुड़े फुटेज भी आए सामने : इस मामले से जुड़े गुरुग्राम के सेक्टर 29 में स्थित क्राउन प्लाजा होटल के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं. बताया जा रहा है कि इस फुटेज में आरोपी कुछ लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं.

मामले से जुड़े फुटेज भी आए सामने (ETV Bharat)

2 आरोपियों को किया गया अरेस्ट : शिकायत प्राप्त होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कानूनी कार्यवाही प्रारंभ की. प्रारंभिक जांच, तकनीकी विश्लेषण, डिजिटल साक्ष्यों, वित्तीय लेन-देन एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पुलिस थाना डीएलएफ सेक्टर-29, गुरुग्राम में केस दर्ज किया गया. ️केस दर्ज होने के पश्चात पुलिस उपायुक्त अपराध, गुरुग्राम के मार्गदर्शन में उप-निरीक्षक ललित, प्रभारी अपराध शाखा सेक्टर-40, गुरुग्राम के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया. गठित पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मामले में शामिल 2 आरोपियों को आज गुरुग्राम से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की, जिनकी पहचान अरुण महेन्दरु, उम्र-25 वर्ष, निवासी अग्रसेन कॉलोनी, सिरसा और अंकित, उम्र-25 वर्ष, निवासी खरक गागर, जींद के रूप में हुई.

आरोपी अरुण महेंद्रू को जानिए : गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि सिरसा की अग्रसेन कॉलोनी के रहने वाले अशोक के बेटे अरुण महेंद्रू, पंचकूला में सरकारी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं. उन्होंने 'साइबर यान लैब' के नाम से वीडियो एनालिसिस की रिपोर्ट दी है, जबकि असल में ऐसी कोई लैब मौजूद ही नहीं है. अरुण 'साइबर यान' के कर्मचारी भी नहीं हैं, फिर भी उन्होंने 'साइबर यान' के नाम से रिपोर्ट पर साइन किए हैं.

Gurugram Police arrested two accused after busting a conspiracy to fabricate a forensic report regarding a viral video of Punjab CM Bhagwant Mann
अरुण महेंद्रू (ETV Bharat)

आरोपी अंकित को जानिए : गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि अंकित दिल्ली में एक सरकारी विभाग के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है. उसने 'साइफर सेंटिनल लैब' के नाम से वीडियो एनालिसिस की रिपोर्ट दी है. असल में 'साइफर सेंटिनल लैब' नाम की कोई लैब है ही नहीं. ये लैब किसी भी सरकारी विभाग में रजिस्टर्ड नहीं है. वो उस लैब का कर्मचारी भी नहीं है.

Gurugram Police arrested two accused after busting a conspiracy to fabricate a forensic report regarding a viral video of Punjab CM Bhagwant Mann
अंकित (ETV Bharat)

मामले में पूछताछ जारी : पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों से फर्जी फोरेंसिक एवं साईबर रिपोर्ट तैयार करने में शामिल व्यक्तियों की पहचान, रिपोर्ट तैयार करने वाली संस्थाओं की वास्तविकता एवं वैधता की जांच, धनराशि के स्रोत, वितरण एवं वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच, पूरे षड्यंत्र में शामिल अन्य व्यक्तियों एवं संभावित लाभार्थियों की पहचान, डिजिटल साक्ष्यों के साथ की गई. किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ अथवा हेरफेर की जांच सहित मामले में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, दस्तावेजों एवं अन्य साक्ष्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण इत्यादि के सम्बन्ध में गहनता पूछताछ करते हुए आगामी कार्यवाही की जा रही है.

बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश : गुरुग्राम पुलिस द्वारा मामले की जांच अत्यंत गंभीरता एवं पेशेवर तरीके से की जा रही है. जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं. आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न राज्यों की एजेंसियों एवं तकनीकी विशेषज्ञों का सहयोग भी लिया जाएगा. गुरुग्राम पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि न्यायिक प्रक्रिया, डिजिटल साक्ष्यों, फोरेंसिक जांच अथवा किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक प्रमाणों को प्रभावित करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोरतम कार्यवाही की जाएगी. किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा तथा सत्य को प्रभावित करने वाले प्रत्येक षड्यंत्र का विधिक रूप से पर्दाफाश किया जाएगा.

पंजाब कांग्रेस विधायक ने क्या कहा ? : पंजाब कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा ने मामले में पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि " गुड़गांव पुलिस ने भगवंत मान के बदनाम फ़ेक वीडियो स्कैंडल में FIR दर्ज की है. जांच के बाद और भी कई दोषियों के नाम सामने आएंगे!. कांग्रेस का ये मानना ​​सही साबित हुआ है कि आम आदमी पार्टी ने CM भगवंत मान द्वारा की गई बेअदबी(धार्मिक अपमान) की घिनौनी हरकत को छिपाने के लिए एक फ़ेक फ़ोरेंसिक रिपोर्ट हासिल की थी!. पंजाब कांग्रेस भगवंत मान के इस्तीफ़े और उनके ख़िलाफ़ FIR की मांग करती है."

क्या है भगवंत मान वायरल वीडियो का पूरा विवाद ? : आपको बता दें कि जिस वीडियो पर विवाद हो रहा है, उसमें एक शख्स सिख गुरुओं की तस्वीरों पर शराब का छींटा मारते दिख रहा था. दावा किया जा रहा है कि ये शख्स भगवंत मान है. वीडियो वायरल होने के बाद 5 जनवरी 2026 को अकाल तख्त साहिब ने सीएम को तलब किया. भगवंत मान अकाल तख्त साहिब पर पेश हुए और वहां मान ने लिखित तौर पर कहा कि वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है, वो कोई और है. इसके बाद सच जानने के लिए वीडियो को सरकारी और स्वतंत्र फोरेंसिक लैब में भेजने का फैसला लिया गया. 15 जून 2026 को अकाल तख्त को दो प्रमुख लैब से इस वीडियो की फोरेंसिक जांच रिपोर्ट मिली. इन रिपोर्ट में दावा किया गया कि वीडियो पूरी तरह असली है और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है. उसी दिन शाम को अकाल तख्त पर हुई बैठक के बाद भगवंत मान को अकाल तख्त से झूठ बोलने और गुरुओं की बेअदबी का दोषी मानते हुए पंथ विरोधी और गुरु विरोधी घोषित कर दिया. अकाल तख्त जत्थेदार ने सिख संगत को मुख्यमंत्री भगवंत मान से सभी सामाजिक और राजनीतिक संबंध तोड़ने का फरमान भी जारी किया.

भगवंत मान का दावा : वहीं 16 जून को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो में वे नहीं हैं. वीडियो में दिखाई दे रहे शख्स की कद-काठी और शारीरिक बनावट उनसे मेल नहीं खाती. वीडियो में उनके जैसा कोई एक्टर खड़ा किया गया है. 17 जून को आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. चीमा ने दो मान्यता प्राप्त लैब्स की फोरेंसिक रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए दावा किया कि जांच के बाद ये साबित हुआ है कि वीडियो में नजर आ रहे शख्स का कद (5'10") सीएम भगवंत मान के कद (5'8") से ज्यादा है. वीडियो में शख्स ने जो आईफोन पकड़ रखा है, वो मॉडल भी वर्ष 2019 के बाद का है. उससे पहले इस तरह का आईफोन था ही नहीं इसलिए ये वीडियो फेक है. पंजाब में कपूरथला जिले की भुलत्थ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक सुखपाल खैहरा ने 21 जून को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विवादित वीडियो से जुड़ी झूठी जांच रिपोर्ट मीडिया के सामने पेश की है. अब गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को अरेस्ट किया है.

Gurugram Police arrested two accused after busting a conspiracy to fabricate a forensic report regarding a viral video of Punjab CM Bhagwant Mann
एफआईआर की कॉपी (ETV Bharat)
Gurugram Police arrested two accused after busting a conspiracy to fabricate a forensic report regarding a viral video of Punjab CM Bhagwant Mann
एफआईआर की कॉपी (ETV Bharat)
Gurugram Police arrested two accused after busting a conspiracy to fabricate a forensic report regarding a viral video of Punjab CM Bhagwant Mann
एफआईआर की कॉपी (ETV Bharat)
Gurugram Police arrested two accused after busting a conspiracy to fabricate a forensic report regarding a viral video of Punjab CM Bhagwant Mann
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Gurugram Police arrested two accused after busting a conspiracy to fabricate a forensic report regarding a viral video of Punjab CM Bhagwant Mann
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Last Updated : June 23, 2026 at 10:42 PM IST

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