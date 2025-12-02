एयर टिकट और विदेश यात्रा के नाम पर करोड़ों की ठगी, गुरुग्राम पुलिस ने "महाठग" को किया गिरफ्तार
हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने एयर टिकट और विदेश यात्रा के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले एक शख्स को अरेस्ट किया है.
Published : December 2, 2025 at 6:55 PM IST
गुरुग्राम : विदेश भेजने, एयर टिकट और टूर पैकेज बुक कराने के नाम पर बड़े स्तर पर लोगों से ठगी करने वाले एक आरोपी को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर एक फर्जी कंपनी बनाई थी और उसी कंपनी के माध्यम से लोगों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की गई.
एयर टिकट और विदेश यात्रा के नाम पर ठगी : दरअसल एक व्यक्ति द्वारा थाना सेक्टर-53 को शिकायत दी गई थी, जिसमें बताया गया कि उसने कंपनी के जरिए एयर टिकट और एक हफ्ते का टूर पैकेज बुक कराया था. पैसे लेने के बाद भी ना तो टिकट बुक की गई और ना ही कोई पैकेज दिया गया. जब पीड़ित ने अपनी रकम वापस मांगी, तो आरोपियों ने पैसे लौटाने से भी इनकार कर दिया. करीब पांच महीने चली जांच के दौरान पुलिस ने 62 वर्षीय आरोपी संदीप चौधरी को गिरफ्तार किया है.
20 करोड़ से ज्यादा की राशि हो सकती है : पुलिस की मानें तो संदीप ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई थी, जिसका इस्तेमाल ठगी के लिए किया जाता था. जांच में ये भी सामने आया है कि इस मामले में अभी तक 5 दर्जन से ज्यादा लोग शिकायत कर चुके हैं और सभी शिकायतों को इस केस में मर्ज किया जा रहा है. पुलिस का अनुमान है कि ठगी की कुल राशि 20 करोड़ रुपये से भी अधिक हो सकती है.
आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया : पुलिस प्रवक्ता अशोक कुमार के मुताबिक फिलहाल आरोपी संदीप चौधरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस तकनीकी विश्लेषण के साथ पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें - हरियाणा के 64 युवा म्यांमार के ठगी कैंपों से छूटे, 5 से 10 हजार युवाओं के फंसे होने की आशंका
ये भी पढ़ें - बैंक मैनेजर की सूझबूझ से टली 6 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी, गुरुग्राम पुलिस ने किया सम्मानित
ये भी पढ़ें - हरियाणा में फर्जी बैंक बनाकर 60 करोड़ की ठगी, ATM कार्ड भी बांटे, पैसे डबल करने का दिया झांसा