एयर टिकट और विदेश यात्रा के नाम पर करोड़ों की ठगी, गुरुग्राम पुलिस ने "महाठग" को किया गिरफ्तार

हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने एयर टिकट और विदेश यात्रा के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले एक शख्स को अरेस्ट किया है.

Gurugram police arrested a man who defrauded people of crores of rupees in the name of air tickets and foreign travel
एयर टिकट और विदेश यात्रा के नाम पर करोड़ों की ठगी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 2, 2025 at 6:55 PM IST

गुरुग्राम : विदेश भेजने, एयर टिकट और टूर पैकेज बुक कराने के नाम पर बड़े स्तर पर लोगों से ठगी करने वाले एक आरोपी को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर एक फर्जी कंपनी बनाई थी और उसी कंपनी के माध्यम से लोगों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की गई.

एयर टिकट और विदेश यात्रा के नाम पर ठगी : दरअसल एक व्यक्ति द्वारा थाना सेक्टर-53 को शिकायत दी गई थी, जिसमें बताया गया कि उसने कंपनी के जरिए एयर टिकट और एक हफ्ते का टूर पैकेज बुक कराया था. पैसे लेने के बाद भी ना तो टिकट बुक की गई और ना ही कोई पैकेज दिया गया. जब पीड़ित ने अपनी रकम वापस मांगी, तो आरोपियों ने पैसे लौटाने से भी इनकार कर दिया. करीब पांच महीने चली जांच के दौरान पुलिस ने 62 वर्षीय आरोपी संदीप चौधरी को गिरफ्तार किया है.

एयर टिकट और विदेश यात्रा के नाम पर करोड़ों की ठगी (Etv Bharat)

20 करोड़ से ज्यादा की राशि हो सकती है : पुलिस की मानें तो संदीप ने अपनी बेटियों के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई थी, जिसका इस्तेमाल ठगी के लिए किया जाता था. जांच में ये भी सामने आया है कि इस मामले में अभी तक 5 दर्जन से ज्यादा लोग शिकायत कर चुके हैं और सभी शिकायतों को इस केस में मर्ज किया जा रहा है. पुलिस का अनुमान है कि ठगी की कुल राशि 20 करोड़ रुपये से भी अधिक हो सकती है.

आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया : पुलिस प्रवक्ता अशोक कुमार के मुताबिक फिलहाल आरोपी संदीप चौधरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस तकनीकी विश्लेषण के साथ पूरे मामले की गहन जांच कर रही है. जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

