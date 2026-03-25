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गुरुग्राम दुष्कर्म मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, महिला IPS अधिकारियों की बनाई SIT

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की निष्पक्ष जांच के लिए महिला आईपीएस अधिकारियों की एक SIT बनाई है.

Gurugram POCSO Case Supreme Court slams police, sets up SIT of woman IPS officers
सुप्रीम कोर्ट (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 25, 2026 at 4:45 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गुरुग्राम पुलिस को तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को 'शर्मनाक' और 'असंवेदनशील' तरीके से संभालने के लिए फटकार लगाई. कोर्ट ने इसे 'बच्ची को बार-बार परेशान करना' और 'पीड़ित के साथ सबसे बुरा बर्ताव' बताया. शीर्ष अदालत ने कहा कि पुलिस 'दुष्कर्म की असली परिभाषा' से पूरी तरह अनजान लग रही है, और उनके व्यवहार को बहुत परेशान करने वाला बताया.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने गुरुग्राम में हुए अपराध की निष्पक्ष जांच के लिए महिला आईपीएस अधिकारियों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई.

पीठ ने हरियाणा सरकार से SIT को तुरंत सूचित करने को कहा और गुरुग्राम पुलिस को केस के रिकॉर्ड जांच दल को सौंपने का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस की कड़ी आलोचना की क्योंकि उसने POCSO (बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण) अधिनियम के तहत दर्ज FIR में अपराध की धारा को कठोर से हल्का कर दिया था. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने राज्य सरकार की तरफ से पैरवी की.

सुनवाई के दौरान, पीठ ने एक बच्ची के खिलाफ अपराध के बारे में पुलिस की समझ और संवेदनशीलता की आलोचना की, जब बच्ची ने अपना बयान दिया, जिसमें उसने घटना की जानकारी साफ-साफ बताई थी.

पीठ ने कहा कि पुलिस का कहना है कि यह दुष्कर्म का मामला नहीं है, बल्कि मारपीट का मामला है. जस्टिस बागची ने कहा कि पुलिस को दुष्कर्म की परिभाषा के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है और यह परेशान करने वाला है. जस्टिस बागची ने कहा, "राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी को एक अपराध को कम करने के लिए इस तरह का रुख अपनाते देखना परेशान करने वाला है…"

CJI ने बच्ची और उसके परिवार को परेशान करने के लिए पुलिस की आलोचना की और कहा कि इन लोगों ने बच्ची को उससे भी ज्यादा डरावना अनुभव दिया जो उसने पहले झेला था. जस्टिस बागची ने कहा, "यह दोबार प्रताड़ित करने का सबसे बुरा रूप है."

CJI ने कहा, "यह बच्चे को बार-बार परेशान करना है." पीठ ने भाटी का ध्यान बच्ची के क्रॉस एग्ज़ामिनेशन (जिरह) की ओर दिलाया और कहा, "यह पीड़ित के साथ बदतमीजी का सबसे बुरा तरीका है".

CJI ने कहा कि वह चार साल से कम उम्र की बचीचे के बयान पर थर्ड रेट तरीकों का इस्तेमाल करके यकीन नहीं कर रहे हैं और "यह उनके लिए शर्म की बात है. अगर राज्य में कानून का कोई सम्मान है तो उन्हें तुरंत ट्रांसफर कर देना चाहिए…और जैसे ही हम संज्ञान लेते हैं, आप गिरफ्तारी करना शुरू कर देते हैं".

भाटी ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में जहां से यह शुरू हुआ, वहां माता-पिता को खुद थोड़ा शक था और यही बात उन्होंने अस्पताल के डॉक्टर के सामने कही. CJI ने कहा, "यह असंवेदनशीलता की हद है, यह मामला दिखाता है… बाल कल्याण समिति (CWC) के सदस्यों को किसने नियुक्त किया. उनकी योग्यता क्या है?"

पीठ ने कहा कि घटना फरवरी में हुई थी और तीन दिन के अंतराल के बाद CWC सदस्यों ने याचिकाकर्ता से फोन पर बात की और याचिकाकर्ता से पीड़िता को पेश करने को कहा, और अगर उन्हें बच्ची की भावनाओं की कोई इज्जत है तो उन्हें उसके घर जाना चाहिए था.

भाटी ने कहा कि कमिश्नर ने सिर्फ माता-पिता को बुलाया है. CJI ने पूछा, "वह क्यों नहीं जा सकते? क्या वह खुद को राजा समझते हैं? पुलिस पीड़िता के घर क्यों नहीं जा सकती?", और कहा कि जो पुलिस अधिकारी उसके घर गया था, उसे अब भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर को भी बच्ची के बयान पर अपना बयान (Version) पूरी तरह बदलने के लिए फटकार लगाई और कहा, "एक डॉक्टर के लिए ऐसा करना शर्मनाक है".

पीठ ने गुरुग्राम पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें पूछा गया कि खराब जांच के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए. कोर्ट ने गुरुग्राम CWC को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया कि उन्हें क्यों न हटा दिया जाए.

पीठ ने कहा कि पूरे पुलिस बल ने यह साबित करने की पूरी कोशिश की कि बच्चे के पास कोई सबूत नहीं है और माता-पिता ने कोई केस नहीं बनाया. पीठ ने कहा, "इसमें कोई शक नहीं है कि POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत अपराध हुआ था."

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के जिला जज को यह केस शहर की एक POCSO कोर्ट की प्रमुख वरिष्ठ महिला ज्यूडिशियल ऑफिसर को सौंपने का निर्देश दिया.

पीठ गुरुग्राम के एक अपार्टमेंट में हुई घटना की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जहां दो घरेलू नौकरानियों और उनके पुरुष साथियों पर नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है.

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