ETV Bharat / bharat

गुरुग्राम दुष्कर्म मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, महिला IPS अधिकारियों की बनाई SIT

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गुरुग्राम पुलिस को तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को 'शर्मनाक' और 'असंवेदनशील' तरीके से संभालने के लिए फटकार लगाई. कोर्ट ने इसे 'बच्ची को बार-बार परेशान करना' और 'पीड़ित के साथ सबसे बुरा बर्ताव' बताया. शीर्ष अदालत ने कहा कि पुलिस 'दुष्कर्म की असली परिभाषा' से पूरी तरह अनजान लग रही है, और उनके व्यवहार को बहुत परेशान करने वाला बताया.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने गुरुग्राम में हुए अपराध की निष्पक्ष जांच के लिए महिला आईपीएस अधिकारियों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई.

पीठ ने हरियाणा सरकार से SIT को तुरंत सूचित करने को कहा और गुरुग्राम पुलिस को केस के रिकॉर्ड जांच दल को सौंपने का निर्देश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस की कड़ी आलोचना की क्योंकि उसने POCSO (बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण) अधिनियम के तहत दर्ज FIR में अपराध की धारा को कठोर से हल्का कर दिया था. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने राज्य सरकार की तरफ से पैरवी की.

सुनवाई के दौरान, पीठ ने एक बच्ची के खिलाफ अपराध के बारे में पुलिस की समझ और संवेदनशीलता की आलोचना की, जब बच्ची ने अपना बयान दिया, जिसमें उसने घटना की जानकारी साफ-साफ बताई थी.

पीठ ने कहा कि पुलिस का कहना है कि यह दुष्कर्म का मामला नहीं है, बल्कि मारपीट का मामला है. जस्टिस बागची ने कहा कि पुलिस को दुष्कर्म की परिभाषा के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है और यह परेशान करने वाला है. जस्टिस बागची ने कहा, "राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी को एक अपराध को कम करने के लिए इस तरह का रुख अपनाते देखना परेशान करने वाला है…"

CJI ने बच्ची और उसके परिवार को परेशान करने के लिए पुलिस की आलोचना की और कहा कि इन लोगों ने बच्ची को उससे भी ज्यादा डरावना अनुभव दिया जो उसने पहले झेला था. जस्टिस बागची ने कहा, "यह दोबार प्रताड़ित करने का सबसे बुरा रूप है."

CJI ने कहा, "यह बच्चे को बार-बार परेशान करना है." पीठ ने भाटी का ध्यान बच्ची के क्रॉस एग्ज़ामिनेशन (जिरह) की ओर दिलाया और कहा, "यह पीड़ित के साथ बदतमीजी का सबसे बुरा तरीका है".

CJI ने कहा कि वह चार साल से कम उम्र की बचीचे के बयान पर थर्ड रेट तरीकों का इस्तेमाल करके यकीन नहीं कर रहे हैं और "यह उनके लिए शर्म की बात है. अगर राज्य में कानून का कोई सम्मान है तो उन्हें तुरंत ट्रांसफर कर देना चाहिए…और जैसे ही हम संज्ञान लेते हैं, आप गिरफ्तारी करना शुरू कर देते हैं".