स्ट्रीट डॉग्स के लिए फ्री में ले जाइए डॉग शेल्टर्स, गुरुग्राम के इंडस्ट्रियलिस्ट जगजीत सिंह बने बेज़ुबानों का सहारा
गुरुग्राम में पेंट की फैक्ट्री चलाने वाले जगजीत सिंह खाली पेंट के ड्रम्स से कुत्तों के लिए फ्री डॉग शेल्टर बनाकर लोगों को देते हैं.
Published : December 22, 2025 at 5:18 PM IST
गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में इंडस्ट्रियलिस्ट जगजीत सिंह की ऐसी पहल सामने आई है, जो ना सिर्फ दिल को छू जाती है, बल्कि समाज के लिए एक मिसाल भी बनती जा रही है. डॉग लवर और इंडस्ट्रियलिस्ट जगजीत सिंह आज हजारों बेसहारा कुत्तों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं हैं. स्ट्रीट डॉग्स के लिए जगजीत सिंह ना सिर्फ एक सहारा है बल्कि उनके कष्ट हरता भी है.
पेंट की फैक्ट्री चलाते हैं : जगजीत सिंह पेंट की फैक्ट्री चलाते हैं. जहां साल के 10 महीने वे फैक्ट्री के लिए काम करते हैं, वहीं सर्दियों के 2 महीने वे पूरी तरह स्ट्रे डॉग्स की सेवा में समर्पित कर देते हैं. इसी दौरान वे विशेष रूप से तैयार किए गए डॉग शेल्टर बनाकर उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों में बांटते हैं, ताकि ठंड में कोई भी बेज़ुबान जानवर असहाय न रहे.
खास तरीके से डिजाइन करते हैं डॉग शेल्टर : इन डॉग शेल्टरों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि कुत्तों को कड़ाके की ठंड, ठंडी हवा और नमी से पूरा बचाव मिल सके. मजबूत ड्रम से बने ये शेल्टर सर्दी के मौसम में कुत्तों के लिए सुरक्षित ठिकाना साबित हो रहे हैं. पेंट के ड्रम्स को वे अच्छे से साफ करके उसके अंदर गद्दे और रजाई लगाकर एक शेल्टर बनाते हैं ताकि सर्दियों में स्ट्रीट डॉग्स इन शेल्टर में कंबल और रजाई से न सिर्फ सर्दी से बच सकते हैं बल्कि बारिश और नमी से भी उनका बचाव हो सकता है.
20 हज़ार से ज्यादा शेल्टर बांट चुके : अब तक 20 हजार से अधिक ड्रम आधारित डॉग शेल्टर जगजीत सिंह फ्री में लोगों को बांट चुके हैं. इस साल उन्होंने 7 हजार डॉग शेल्टर बनाए हैं जिसमें से करीब 4 हजार डॉग शेल्टर लोगों को दे चुके हैं.
हर रविवार को बांटते हैं डॉग शेल्टर : हर रविवार को जगजीत सिंह गुरुग्राम के डीएलएफ इलाके में स्वयं मौजूद रहकर लोगों को ये ड्रम वितरित करते हैं. वे सोशल मीडिया के जरिए भी इसका प्रचार करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिले और वे उनके पास से फ्री में डॉग शेल्टर को लेकर जाएं. दिल्ली-एनसीआर से हजारों की संख्या में पशु प्रेमी उनसे डॉग शेल्टर लेकर जा रहे हैं.
समाज में बदलाव लाने की कोशिश : जगजीत सिंह की ये पहल साबित करती है कि अगर सोच सकारात्मक हो और इरादे मजबूत हों, तो एक व्यक्ति भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है. बेज़ुबानों के लिए उनकी ये कोशिश आज गुरुग्राम ही नहीं, बल्कि पूरे दिल्ली-एनसीआर में लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : हवा में उगते आलू, बिना मिट्टी के 10 गुना ज्यादा हो रहा प्रोडक्शन, करनाल में आई नई क्रांति
ये भी पढ़ें : हिसार के भाईयों का कमाल, कश्मीर की केसर कमरे में उगाकर हो गए मालामाल
ये भी पढ़ें : मुनाफे का "मोती", नौकरी छोड़ घर में शुरू की खेती, करोड़ों रुपए की कमाई, हैदराबाद से विदेश तक सप्लाई
ये भी पढ़ें : मधुमक्खी के ज़हर से बन सकते हैं करोड़पति!, रातों-रात आप ऐसे हो जाएंगे मालामाल