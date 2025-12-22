ETV Bharat / bharat

स्ट्रीट डॉग्स के लिए फ्री में ले जाइए डॉग शेल्टर्स, गुरुग्राम के इंडस्ट्रियलिस्ट जगजीत सिंह बने बेज़ुबानों का सहारा

गुरुग्राम में पेंट की फैक्ट्री चलाने वाले जगजीत सिंह खाली पेंट के ड्रम्स से कुत्तों के लिए फ्री डॉग शेल्टर बनाकर लोगों को देते हैं.

Gurugram industrialist Jagjit Singh is building free homes for stray dogs using paint drums
स्ट्रीट डॉग्स के लिए फ्री में ले जाइए डॉग शेल्टर्स (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 22, 2025 at 5:18 PM IST

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में इंडस्ट्रियलिस्ट जगजीत सिंह की ऐसी पहल सामने आई है, जो ना सिर्फ दिल को छू जाती है, बल्कि समाज के लिए एक मिसाल भी बनती जा रही है. डॉग लवर और इंडस्ट्रियलिस्ट जगजीत सिंह आज हजारों बेसहारा कुत्तों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं हैं. स्ट्रीट डॉग्स के लिए जगजीत सिंह ना सिर्फ एक सहारा है बल्कि उनके कष्ट हरता भी है.

पेंट की फैक्ट्री चलाते हैं : जगजीत सिंह पेंट की फैक्ट्री चलाते हैं. जहां साल के 10 महीने वे फैक्ट्री के लिए काम करते हैं, वहीं सर्दियों के 2 महीने वे पूरी तरह स्ट्रे डॉग्स की सेवा में समर्पित कर देते हैं. इसी दौरान वे विशेष रूप से तैयार किए गए डॉग शेल्टर बनाकर उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों में बांटते हैं, ताकि ठंड में कोई भी बेज़ुबान जानवर असहाय न रहे.

स्ट्रीट डॉग्स के लिए फ्री में ले जाइए डॉग शेल्टर्स (Etv Bharat)

खास तरीके से डिजाइन करते हैं डॉग शेल्टर : इन डॉग शेल्टरों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि कुत्तों को कड़ाके की ठंड, ठंडी हवा और नमी से पूरा बचाव मिल सके. मजबूत ड्रम से बने ये शेल्टर सर्दी के मौसम में कुत्तों के लिए सुरक्षित ठिकाना साबित हो रहे हैं. पेंट के ड्रम्स को वे अच्छे से साफ करके उसके अंदर गद्दे और रजाई लगाकर एक शेल्टर बनाते हैं ताकि सर्दियों में स्ट्रीट डॉग्स इन शेल्टर में कंबल और रजाई से न सिर्फ सर्दी से बच सकते हैं बल्कि बारिश और नमी से भी उनका बचाव हो सकता है.

इंडस्ट्रियलिस्ट जगजीत सिंह बने बेज़ुबानों का सहारा (Etv Bharat)

20 हज़ार से ज्यादा शेल्टर बांट चुके : अब तक 20 हजार से अधिक ड्रम आधारित डॉग शेल्टर जगजीत सिंह फ्री में लोगों को बांट चुके हैं. इस साल उन्होंने 7 हजार डॉग शेल्टर बनाए हैं जिसमें से करीब 4 हजार डॉग शेल्टर लोगों को दे चुके हैं.

20 हज़ार से ज्यादा शेल्टर बांट चुके (Etv Bharat)

हर रविवार को बांटते हैं डॉग शेल्टर : हर रविवार को जगजीत सिंह गुरुग्राम के डीएलएफ इलाके में स्वयं मौजूद रहकर लोगों को ये ड्रम वितरित करते हैं. वे सोशल मीडिया के जरिए भी इसका प्रचार करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिले और वे उनके पास से फ्री में डॉग शेल्टर को लेकर जाएं. दिल्ली-एनसीआर से हजारों की संख्या में पशु प्रेमी उनसे डॉग शेल्टर लेकर जा रहे हैं.

पेंट की फैक्ट्री चलाते हैं (Etv Bharat)

समाज में बदलाव लाने की कोशिश : जगजीत सिंह की ये पहल साबित करती है कि अगर सोच सकारात्मक हो और इरादे मजबूत हों, तो एक व्यक्ति भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है. बेज़ुबानों के लिए उनकी ये कोशिश आज गुरुग्राम ही नहीं, बल्कि पूरे दिल्ली-एनसीआर में लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है.

हर रविवार को बांटते हैं डॉग शेल्टर (Etv Bharat)
गुरुग्राम के इंडस्ट्रियलिस्ट जगजीत सिंह (Etv Bharat)
फ्री में डॉग के लिए शेल्टर (Etv Bharat)
डॉग शेल्टर सिलेक्ट करते लोग (Etv Bharat)
डॉग शेल्टर्स लेने के लिए लगी भीड़ (Etv Bharat)

