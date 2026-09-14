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गुरुग्राम हिट एंड रन मामला: पीड़िता निकली आम आदमी पार्टी की नेता, 2022 में लड़ चुकी है चुनाव

नई दिल्ली: गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर हुए हालिया हिट एंड रन मामले में नई जानकारी सामने आई है. पीड़ित महिला स्पोर्ट्स बाइकर दिल्ली की रहने वाली है. सोशल मीडिया पर उसका सिया नाम से अकाउंट है, लेकिन उसकी पहचान कालकाजी में रहने वाली शिवानी चौहान के रूप में हुई है. वह 2022 में दिल्ली नगर निगम के चुनाव में कालकाजी वार्ड से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रह चुकी है. यहीं नहीं, उसके पिता भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं.

पीड़िता के पिता रोशन चौहान ने बताया कि यह घटना बीते रविवार की है. इसके बारे में मेरी बेटी ने कुछ नहीं बताया था. लेकिन वह जब कुछ लंगड़ा कर चल रही थी तब मैंने उससे इसके बारे में पूछा था. बाद में मुझे पता चला कि उसे गुरुग्राम में एक कार ने टक्कर मार दी थी, जिसके बाद वह सड़क पर गिर गई. गनीमत रही की उसने हेलमेट पहन रखा था. अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था. मैं शुक्रिया करूंगा गुरुग्राम की पुलिस की जो उन्होंने आरोपियों की पहचान कर एफआईआर दर्ज कर लिया है. हम अपने वकील के साथ गुरुग्राम जा रहे हैं जहां हम अपनी तरफ से कंप्लेंट दर्ज करवाएंगे. एक महिला के साथ इस तरह की हिट एंड रन का घटना बेहद निंदनीय है.