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आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है बाइकर गर्ल, पिता बोले- 'ये हत्या की कोशिश, आरोपियों पर हो सख्त कार्रवाई'

महिला बाइक सवार को कार से टक्कर मारने के मामले में उनके पिता ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

Gurugram bike rider accident
Gurugram bike rider accident (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 15, 2026 at 8:38 AM IST

2 Min Read
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गुरुग्राम: सोमवार शाम महिला बाइक राइडर सिया उर्फ शिवानी चौहान के पिता रोशन चौहान ने गुरुग्राम सेक्टर 56 पुलिस थाने पहुंचकर लिखित शिकायत सौंपी. उन्होंने पुलिस से एफआईआर में हत्या की कोशिश की धारा जोड़ने की मांग की. उन्होंने कहा कि बेटी ने कार सवारों से दूरी बनाए रखने के लिए कहा था, लेकिन इसके बाद भी कार उनका पीछा करती रही और पीछे से बाइक को टक्कर मार दी. आरोपी पर कार्रवाई होनी चाहिए.

घटना के बाद घबरा गई थी पीड़िता: पीड़िता के पिता ने बताया कि घटना के बाद वो घबरा गई थी. उनकी बेटी कार चला रहे लोगों से कह रही थी कि वे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर चलें. उनका कहना है कि सड़क काफी चौड़ी थी और कार सवार आसानी से दूरी बनाकर आगे जा सकते थे. इसके कुछ देर बाद कार सवारों ने पीछे से उनकी बेटी की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक फिसलते हुए काफी दूर तक घिसटती चली गई. ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर की कोशिश है.

बाइक राइडर सिया पिता ने गुरुग्राम पुलिस को दी लिखित शिकायत (ETV Bharat)

FIR में हत्या के प्रयास की धारा जुड़वाने की मांग: उन्होंने पुलिस से मामले में हिट एंड रन समेत सख्त धाराओं में कार्रवाई की मांग की है. साथ ही उन्होंने घटना को जानबूझकर किए गए हमले की आशंका जताते हुए हत्या के प्रयास की धारा जोड़ने की मांग भी की है. वही पुलिस ने मामले में कई टीमें लगाई हैं. उन्होंने बताया कि क्राइम टीमों को भी जांच में लगाया गया है और पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है.

आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है बाइक राइडर: बाइक राइडर युवती सिया के पिता ने बताया कि उनकी बेटी ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है और वो ग्रेजुएट है. उन्होंने बताया कि वो सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी रही हैं और कालकाजी से आम आदमी पार्टी के टिकट पर नगर निगम चुनाव लड़ चुकी हैं. पिता ने कहा कि उनकी बेटी शिक्षित और आत्मविश्वासी है और वो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में सक्षम है.

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