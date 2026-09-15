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गुरुग्राम हिट एंड रन मामला: आरोपी कल्याण बैंसला गिरफ्तार, पुलिस ने FIR में 'हत्या की कोशिश की धारा' जोड़ी

गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला को गिरफ्तार कर लिया है. FIR में हत्या की कोशिश की धारा भी जोड़ी.

Kalyan Bainsla arrested
Kalyan Bainsla arrested (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 15, 2026 at 11:59 AM IST

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गुरुग्राम: गोल्फ कोर्स हादसे में गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी कल्याण बैंसला को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार कर लिया है. अब उसे गुरुग्राम लाया जा रहा है. पुलिस ने FIR में हत्या की कोशिश की धारा भी जोड़ दी है. इससे पहले बाइक राइडर सिया उर्फ शिवानी चौहान ने मीडिया के सामने आकर पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया. सिया के पिता रोशन चौहान ने भी गुरुग्राम सेक्टर 56 थाने पहुंचकर पुलिस को लिखित शिकायत दी थी. मामला थाना सेक्टर-56 में दर्ज है.

SHO ने दर्ज किया सिया का बयान: गुरुग्राम सेक्टर 56 के SHO मनोज कुमार सिया का बयान दर्ज करने के लिए उनके कालकाजी स्थित घर पहुंचे. उन्होंने बताया कि गुरुग्राम पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए सेक्टर-56 पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया. बाद में गहन जांच और CCTV फुटेज के विस्तृत विश्लेषण के दौरान, आरोपों में BNS की धारा 109 (हत्या की कोशिश) जोड़ी गई. इस धारा के तहत 10 साल तक की जेल का प्रावधान है.

सिया और बैंसला के अपने-अपने दावे: एक तरफ सिया कल्याण बैंसला पर पीछा करने, हत्या की कोशिश करने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ कल्याण बैंसला दावा कर रहा है कि गलती से उसकी कार सिया की बाइक से टकरा गई. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें टक्कर के बाद सिया सड़क पर बाइक के साथ घिसटती दिखाई दे रही है. सिया के बाइक फैलो कार को रुकवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार सवार बैंसला फरार हो जाता है.

सिया ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया वीडियो: मामले में महिला बाइक राइडर सिया ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है. सिया ने आरोपी कल्याण बैंसला के उस बयान पर सवाल उठाए हैं, जिसमें उसने दावा किया था कि बाइक सवार बार-बार बाइक तेज और धीमी कर रहे थे. कार को पिंच कर रहे थे. सिया ने कहा कि पूरी घटना के वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कौन किसे पिंच कर रहा था. उन्होंने सवाल किया कि अगर बाइक सवार रफ्तार तेज-धीमी कर रहे थे, तो आरोपी ने पूरे रास्ते उनका पीछा क्यों किया?

'उसे पता नहीं था कि लड़की बाइक चला रही थी': सिया ने आरोपी के उस बयान पर भी सवाल उठाया जिसमें बैंसला ने दावा किया कि उसे नहीं पता कि बाइक महिला चला रही थी. इस पर सिया ने कहा कि मेरे लंबे बाल और चोटी साफ दिखाई दे रही थी. आरोपी उनके पास आया था और बाइक रोकने के लिए कहा था. सिया ने कहा कि ऐसे में ये कहना कि आरोपी को पता ही नहीं था कि बाइक लड़की चला रही थी, समझ से परे है.

दो वीडियो को लेकर भी उठाए सवाल: सिया ने मामले में सामने आए दो वीडियो को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि एक वीडियो में कार फ्रंट लेन से सीधे तीसरी लेन में आती हुई और बाइक को टक्कर मारती दिखाई दे रही है. वहीं दूसरे वीडियो में भी कार के बाइक को हिट करने के बाद उनके सड़क पर गिरने की घटना दिखाई देती है. सिया ने सवाल किया कि हिट एंड रन के मामले में क्या ये दो वीडियो पर्याप्त नहीं हैं?

'अगर दुख था तो मौके पर रुके क्यों नहीं'? आरोपी ने दावा किया हादसे के बाद उसे दुख हुआ, लेकिन वो इसलिए नहीं रुका क्योंकि सिया के दोस्त उसकी पिटाई करते. इस दावे पर सिया ने कहा कि उन्हें वास्तव में उनके लिए दुख था, तो हादसे के बाद आरोपी मौके पर क्यों नहीं रुका? सिया ने कहा कि अगर हादसे के बाद कुछ सेकेंड का भी अंतर होता, तो मुझे और गंभीर चोट लग सकती थी. हड्डियां टूट सकती थीं या मौके पर ही मौत हो सकती थी. टक्कर के बाद घायल की स्थिति देखने और मदद करने के लिए मौके पर रुकना वाहन चालक की जिम्मेदारी थी.

'सहानुभूति वाला कैरेक्टर सूट नहीं कर रहा': सिया ने कहा कि हादसे के वीडियो में साफ दिखाई देता है, कि टक्कर के बाद कार चालक मौके पर नहीं रुका. उन्होंने आरोपी के 'फैमिली पर बात आ रही है' वाले बयान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सड़क पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए. सिया ने सोशल मीडिया पर उन्हें समर्थन देने वाले लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि वो चाहती हैं कि ऐसे लोगों को सड़क पर जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने की सीख मिले.

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