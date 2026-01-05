ETV Bharat / bharat

गुरमीत राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर निकले बाहर, रोहतक जेल से सिरसा डेरा हुए रवाना

रोहतक: रोहतक की सुनारिया जेल में साध्वियों से यौन शोषण और पत्रकार हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर पैरोल पर जेल से बाहर आ गए हैं. सोमवार को वह साढ़े 11 बजे सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय के लिए रवाना हुए. काफिले में रवाना हुए सिरसा: राम रहीम को लेने के लिए सिरसा डेरे से लग्जरी गाड़ियों का काफिला सुनारिया जेल पहुंचा था. काफिले में दो बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर, दो फॉर्च्यूनर समेत कुल छह वाहन शामिल थे. राम रहीम को लेने परिजनों के साथ हनीप्रीत भी पहुंची थी. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया और सीधे सिरसा के लिए रवाना किया गया. इस बार सिरसा डेरा में ही रहेंगे राम रहीम: राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम इस बार नहीं जाएंगे. पूरी पैरोल अवधि सिरसा डेरे में ही बिताएंगे. ऐसे में सिरसा में डेरा परिसर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे. रोहतक जेल से सिरसा डेरा हुए रवाना (Etv Bharat)