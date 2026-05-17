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गुरदासपुर में हैंड ग्रेनेड फेंकने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, ग्रेनेड बरामद

पंजाब के गुरदासपुर में दुकान के पास मिले हैंड ग्रेनेड मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Gurdaspur SSP Aditya (right) giving information about the case
मामले की जानकारी देते गुरदासपुर के एसएसपी आदित्य (दाएं) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 17, 2026 at 3:29 PM IST

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चंडीगढ़: गुरदासपुर पुलिस ने काउंटर इंटेलिजेंस पंजाब के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 28 अप्रैल को गीता भवन रोड, फेंके गए हैंड ग्रेनेड से जुड़े मामले को सुलझा लिया है. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमरजीत बिल्ला, करणजीत और सतनाम सिंह के रूप में हुई है. तीनों को जालंधर के रामामंडी इलाके से गिरफ्तार किया गया. पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से एक जिंदा हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है. इसके बाद बम निरोधक दस्ते और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी जांच में लगाया गया है.

इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए गुरदासपुर के एसएसपी आदित्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल को गीता भवन रोड स्थित भाजपा नेता की दुकान के पास एक संदिग्ध हैंड ग्रेनेड मिलने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर इलाके को सील कर दिया था. शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए काउंटर इंटेलिजेंस पंजाब की मदद से जांच शुरू की.

डीजीपी ने एक्स पर दी जानकारी
वहीं पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गुरदासपुर पुलिस ने पंजाब की काउंटर इंटेलिजेंस के साथ 27 अप्रैल 2026 को गुरदासपुर के गीता भवन रोड के पास मिले एक हैंड ग्रेनेड की गुत्थी को हल कर लिया है. मामले में तकनीकी जानकारी और सीसीटीवी फुटेज और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से हैंड ग्रेनेड फेंकने में शामिल आरोपियों की पहचान कर ली गई. वहीं जांच के दौरान आरोपियों में से एक के घर से एक और हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया.

शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी एक विदेशी हैंडलर के कहने पर काम कर रहे थे और उन्हें हैंडलर से दो हैंड ग्रेनेड मिले थे. इस सिलसिले में यूएपीए और विस्फोटक पदार्थ एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

विदेशी हैंडलर और स्थानीय सहायता नेटवर्क का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.

इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए गुरदासपुर के एसएसपी आदित्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल को गीता भवन रोड स्थित भाजपा नेता की दुकान के पास एक संदिग्ध हैंड ग्रेनेड मिलने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर इलाके को सील कर दिया था. शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए काउंटर इंटेलिजेंस पंजाब की मदद से जांच शुरू की.

27 अप्रैल को दुकान के बाहर फेंका गया था ग्रेनेड
आरोपियों ने 27 अप्रैल को गुरदासपुर में गीता भवन रोड पर एक दुकान के बाहर ग्रेनेड फेंका था. हालांकि, यह फटा नहीं क्योंकि इसकी पिन नहीं खींची गई थी, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई.

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