ETV Bharat / bharat

दिल्ली पुलिस ने पाक संचालित टेरर मॉड्यूल को किया बेनकाब, तीन गिरफ्तार; गुरदासपुर ग्रेनेड हमले से जुड़ा मामला

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एक अंतर्राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय पाकिस्तान-समर्थित गैंगस्टर से टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया.

दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान संचालित आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़
दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान संचालित आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 30, 2025 at 5:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पाकिस्तान संचालित एक सक्रिय आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त करते हुए तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया. स्पेशल सेल की जांच में सामने आया है कि यह नेटवर्क पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी के निर्देशन में काम कर रहा था, जो वहां की खुफिया एजेंसी के इशारे पर भारत में हमलों की साजिशें रच रहा था.

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, स्पेशल सेल प्रमोद कुमार कुशवाहा ने बताया, "दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जिसे एक पाकिस्तानी नागरिक शहजाद भट्टी लीड कर रहा था. शहजाद भट्टी एक गैंगस्टर है जो अभी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के इशारे पर काम कर रहा है. तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उनमें से एक पंजाब का हरगुनप्रीत सिंह है. दूसरा आदमी विकास प्रजापति है जो दतिया, मध्य प्रदेश का है, और तीसरा आरिफ है जो बिजनौर, उत्तर प्रदेश का है.''

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, स्पेशल सेल प्रमोद कुमार कुशवाहा ने बताया कि हाल ही में 25 तारीख को गुरदासपुर सिटी पुलिस स्टेशन के सामने एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया था, यही लड़के उस घटना में शामिल थे. इसके अलावा, स्पेशल सेल की जांच में यह भी पता चला है कि यह मॉड्यूल देश के कई अन्य संवेदनशील स्थानों पर हमले की तैयारी कर चुका था. आरोपियों ने कई जगहों की रेकी की थी और वहां की वीडियोग्राफी भी की थी, ताकि आगे ग्रेनेड हमलों को अंजाम दिया जा सके. शहजाद भट्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अपने अन्य संपर्कों के जरिए युवाओं को बहला-फुसलाकर इस नेटवर्क में शामिल कर रहा था. विदेश में बैठकर वह सीधे इस ग्रुप से संपर्क में रहता था और आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करता था.

स्पेशल सेल के अनुसार, इस मॉड्यूल से जुड़े एक-दो और लिंक की पहचान हुई है, जिन्हें पंजाब पुलिस के साथ साझा किया जा रहा है. आगे की कार्रवाई में उन लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी. आरोपी विकास प्रजापति के पास से एक पिस्तौल और 10 दिन का कारतूस बरामद हुआ है. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, स्पेशल सेल प्रमोद कुमार कुशवाहा का कहना है कि इस कार्रवाई से पाकिस्तान प्रायोजित आतंक नेटवर्क पर बड़ी चोट लगी है और कई संभावित हमलों को समय रहते रोकने में सफलता मिली है.

दिल्ली लालकिला ब्लास्ट मामला: बता दें कि इससे पहले लालकिला के पास 10 नवंबर को आई10 कार में ब्लास्ट हुआ था. ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी. इस ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हुई और 32 लोग घायल हो गए थे. बता दें कि लालकिला पर ब्लास्ट के मामले में एनआईए की ओर से आमिर की पहली गिरफ्तारी थी. आमिर रशीद अली पर आरोप है कि उसने मुख्य आरोपी उमर को कार लाने में मदद की थी.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली बम ब्लास्ट: जानें कब-कब धमाकों से दहली देश की राजधानी दिल्ली, देखें पूरी टाइमलाइन
  2. व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल: आरोपी आमिर राशिद को 10 दिन की NIA की कस्टडी, जवाद सिद्दीकी का भाई हमूद सिद्दीकी हैदराबाद से अरेस्ट
  3. पीएम मोदी ने की सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति की बैठक , दिल्ली ब्लास्ट को सरकार ने माना आतंकी हमला
  4. पीएम मोदी ने सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति की बैठक की, दिल्ली ब्लास्ट को सरकार ने माना आतंकी हमला
  5. NIA ने लाल किला आतंकी हमले के सिलसिले में दो प्रमुख जानकारियां हासिल कीं
  6. लाल किला विस्फोट: घटनास्थल पर जांचकर्ताओं को क्या मिला, धमाके की जगह से इकट्ठा किए गए 40 से ज्यादा सैंपल
  7. दिल्ली लाल किला ब्लास्ट: आरोपी जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश की NIA हिरासत 7 दिनों के लिए बढ़ी

TAGGED:

पाक समर्थित आतंकी मॉड्यूल
SHAHZAD BHATTI GANGSTER
PAKISTAN HANDLER SHAHZAD BHATTI
GURDASPUR GRENADE ATTACK CASE
GURDASPUR GRENADE ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.