ETV Bharat / bharat

आदियां चेक पोस्ट पर हमले का PAK कनेक्शन, एक आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर, दूसरा गिरफ्तार..तीसरा फरार

गुरदासपुर ASI होम गार्ड जवान मर्डर केस में एक आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया. जानें पाकिस्तान से जुड़ा कनेक्शन.

Gurdaspur ASI Home Guard jawan murder case One accused killed in police encounter, links to Pakistan
भारत-पाकिस्तान सीमावर्ती जिले गुरदासपुर में हुए हमले पर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 25, 2026 at 5:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरदासपुर: भारत-पाकिस्तान सीमावर्ती जिले गुरदासपुर में आदियां पुलिस पोस्ट पर हमला करने वाले एक आरोपी को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया. जबकि दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

बता दें कि 22 फरवरी को गुरदासपुर के अदिया पुलिस स्टेशन में होम गार्ड जवान अशोक कुमार और पंजाब पुलिस के एएसआई गुरनाम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. खबर के मुताबिक, आरोपियों की फायरिंग में सीआईए स्टाफ इंचार्ज गुरमीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. मामले में कुल 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पुलिस एनकाउंटर के दौरान एक की मौत हो गई और तीसरे आरोपी की तलाश जारी है.

मामले का पाकिस्तान कनेक्शन
मामले की जानकारी देते हुए डीआईजी संदीप गोयल ने कहा कि "पाकिस्तान लगातार हम पर हमला करने की कोशिश कर रहा है. लेकिन पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है.

उन्होंने कहा कि, पाकिस्तान की आईएसआई पंजाब में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमने उसे नाकाम कर दिया है. उन्होंने कहा कि, पुलिस ने पुलिस कर्मियों की हत्या के 3 आरोपियों की पहचान की है. पहला, दिलावर सिंह अली, नांगर का रहने वाला है. इसके अलावा, आरोपी रंजीत सिंह और इंद्रजीत सिंह गांव आदियां का है.

डीआईजी संदीप गोयल ने बताया कि, "शुरुआती जांच के दौरान, पुलिस ने दिलावर सिंह और रंजीत सिंह को गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान पता चला कि वे पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी से जुड़े थे. उन्हें पुलिस पर हमला करने का टारगेट दिया गया था. वे आदी गांव के थे, जिसकी वजह से वे लगातार जासूसी करते रहे और थोड़ी सी कोशिश में ही उन्होंने हमारे साथियों को मार डाला.

संदीप गोयल ने कहा कि "गिरफ्तारी के बाद जब आरोपी रंजीत सिंह से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि घटना में इस्तेमाल पिस्टल बहरामपुर थाने की सीमा में रखी है. पुलिस पार्टी आरोपी को लेकर हथियार बरामद करने गई थी. गांव गालडी में घना कोहरा होने की वजह से पुलिस की गाड़ी पलट गई, जिससे पुलिस कर्मी घायल हो गए.

पुलिस की गाड़ी पलटने पर आरोपी रंजीत सिंह मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया. पुलिस पार्टी ने आरोपी के भागने की सूचना पीसीआर को दी. जिससे पूरे गुरदासपुर जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया. उन्होंने बताया कि, आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे पता चल गया कि आरोपी ने क्या कपड़े पहने हुए थे और किस तरह के कपड़े पहने हुए थे.

पुलिस के मुताबिक, सीआईए इंचार्ज गुरमीत सिंह पुराने स्कूल में मौजूद थे. इसी बीच, एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर आता है और पुलिस पार्टी उसे रुकने का इशारा करती है. पुलिस को देखकर आरोपी भागने की कोशिश करता है और पुलिस पर गोली चलाता है.

इसी बीच, पुलिस जवाबी फायरिंग करती है, जिससे आरोपी घायल हो जाता है. आरोपी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. वहीं, तीसरे आरोपी इंद्रजीत सिंह की तलाश जारी है. डीआईजी संदीप गोयल ने बताया कि, आरोपी पाकिस्तान आईएसआई हैंडलर के संपर्क में था. सीमा पार से आरोपियों को पैसों को लालच देकर यह काम करवाया.

ये भी पढ़ें: पंजाब में सीमा पर बनी पुलिस चौकी के भीतर दो जवानों की हत्या, आतंकी और गैंगस्टर एंगल से जांच शुरू

TAGGED:

GURDASPUR PUNJAB POLICE PC
PAKISTAN ISI
TWO POLICE MAN KILLED
ASI AND HOME GUARD MURDER
GURDASPUR POLICE ENCOUNTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.