इटली में दो भारतीय सिखों की गोली मारकर हत्या, हमलावर फरार
इटली में दो भारतीय सिखों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. एक पीड़ित 24 सालों से परिवार के साथ इटली में रह रहे थे.
Published : April 20, 2026 at 9:54 PM IST
गुरदासपुर: इटली की एक दुखद घटना ने पंजाब के डेरा बाबा नानक के दरगाह गांव में दुख का माहौल है. खबर के मुताबिक, इटली में भारतीय मूल के दो सिख लोगों को एक गुरुद्वारा के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई. मरने वालों की पहचान राजिंदर सिंह (रम्मी) और गुरमीत सिंह के रूप में हुई है, दोनों की उम्र 48 साल थी. राजिंदर सिंह पिछले 24 सालों से अपने परिवार के साथ इटली में रह रहे थे.
बैसाखी इवेंट के दौरान गुरुद्वारा के पास गोलीबारी
पीड़ित के पिता अमरीक सिंह के मुताबिक, यह घटना बैसाखी समारोह के सिलसिले में आयोजित नगर कीर्तन के दौरान हुई. अमरीक सिंह ने बताया कि, उनका बेटा बैशाखी कार्यक्रम के लिए प्रसाद देने गया था. गुरुद्वारा माता साहिब कौर जी के प्रवेश के पास, उसे गोली मार दी गई.
यह हमला इटली के बर्गामो प्रांत के कोवो शहर में गुरुद्वारा परिसर के ठीक बाहर हुआ, जहां राजिंदर सिंह और उनके साथी दोनों पर गोलियां चलाई गईं. गोली लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई.
गुरुद्वारा के नेतृत्व को लेकर झगड़े का शक
परिवार वालों को शक है कि यह हत्या गुरुद्वारे के प्रबंधन को लेकर हुए झगड़े से जुड़ी है. अमरीक सिंह ने कहा कि राजिंदर पहले इटली में गुरुद्वारे के अध्यक्ष रह चुके थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने दोबारा यह पद संभालने से मना कर दिया था. इसके बजाय, उनके एक साथी को नियुक्त किया गया, जिससे कथित तौर पर एक दुश्मन गुट के साथ तनाव पैदा हो गया.
उन्होंने आरोप लगाया, "यह पूरी घटना गुरुद्वारे के अध्यक्ष पद को लेकर दुश्मनी के कारण हुई." उन्होंने आगे कहा कि राजिंदर गुरुद्वारे में सेवा में सक्रिय रूप से शामिल थे और बैसाखी पर प्रसाद लेकर वहां गए थे और उसी दौरान हमला हुआ.
हमलावर फरार
रिपोर्ट के मुताबिक, गोलीबारी शुक्रवार देर रात, आधी रात से कुछ मिनट पहले, गुरुद्वारे के बाहर एक इंडस्ट्रियल एरिया स्क्वायर में हुई. हमलावरों ने गोलियां चलाईं और तुरंत मौके से फरार हो गए. शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि हमलावर भी भारतीय मूल का है और वह अक्सर गुरुद्वारे आता-जाता था. खबर के मुताबिक, पीड़ितों का अंतिम संस्कार इटली में होगा.
पीड़ित के पिता ने अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए इटली जाने के लिए वीजा की अपील की है. उन्होंने कहा कि राजिंदर सिंह का अंतिम संस्कार इटली में होगा, जहां वह दो दशकों से ज्यादा समय से रह रहे थे.
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