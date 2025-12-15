ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी

जम्मू-कश्मीर पुलिस को उधमपुर जिले के मजलता इलाके में आतंकवादियों की उपस्थिति के खुफिया इनपुट मिले थे. इसके बाद सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया.

Gunfight between terrorists and security forces in Majalta Sector of Udhampur Jammu Kashmir Police
सुरक्षा बल (File / ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 15, 2025 at 8:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मोहम्मद अशरफ गनाई

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के मजलता इलाके में सोमवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मुठभेड़ मजलता तहसील के सोन-मार्था इलाके में तब शुरू हुई जब सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त टीम ने विशेष खुफिया इनपुट्स के आधार पर घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन चलाया.

पुलिस सूत्रों ने बताया है कि ऑपरेशन के दौरान, इलाके में छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, और सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलीबारी की. इस तरह मुठभेड़ शुरू हो गई.

जम्मू आईजीपी का पोस्ट
जम्मू आईजीपी का पोस्ट (स्क्रीनशॉट)

जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की पुष्टि की. आईजीपी ने कहा, "जम्मू-कश्मीर पुलिस से मिले विशेष इनपुट पर, हमारी टीम ने उधमपुर के मजलता के सोन गांव में आतंकवादियों का पता लगाया. SOG, सेना और सीआरपीएफ की जॉइंट टीम मौके पर है."

समाचार लिखे जाने तक इलाके में रुक-रुककर गोलीबारी जारी थी. पुलिस सूत्रों ने बताया कि इलाके में और सैनिक भेजे गए हैं, और आतंकवादियों के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं.

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: आतंकी हमलों के बावजूद शांति का माहौल कायम, दो दशकों में सबसे कम हिंसक रहा यह साल

TAGGED:

TERRORISTS SECURITY GUNFIGHT
JAMMU KASHMIR POLICE
UDHAMPUR POLICE
ENCOUNTER IN UDHAMPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.