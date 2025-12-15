जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी
जम्मू-कश्मीर पुलिस को उधमपुर जिले के मजलता इलाके में आतंकवादियों की उपस्थिति के खुफिया इनपुट मिले थे. इसके बाद सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया.
Published : December 15, 2025 at 8:14 PM IST
मोहम्मद अशरफ गनाई
जम्मू: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के मजलता इलाके में सोमवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मुठभेड़ मजलता तहसील के सोन-मार्था इलाके में तब शुरू हुई जब सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त टीम ने विशेष खुफिया इनपुट्स के आधार पर घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन चलाया.
पुलिस सूत्रों ने बताया है कि ऑपरेशन के दौरान, इलाके में छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, और सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलीबारी की. इस तरह मुठभेड़ शुरू हो गई.
जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिये सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की पुष्टि की. आईजीपी ने कहा, "जम्मू-कश्मीर पुलिस से मिले विशेष इनपुट पर, हमारी टीम ने उधमपुर के मजलता के सोन गांव में आतंकवादियों का पता लगाया. SOG, सेना और सीआरपीएफ की जॉइंट टीम मौके पर है."
समाचार लिखे जाने तक इलाके में रुक-रुककर गोलीबारी जारी थी. पुलिस सूत्रों ने बताया कि इलाके में और सैनिक भेजे गए हैं, और आतंकवादियों के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं.
