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स्कूल की बच्चियों के पानी में यूरिन मिलाकर पिलाया, शिकायत पर प्रिंसिपल का जवाब, 10 रुपये की टॉफी खा लो

मामला आरोन के शासकीय स्कूल का है. कक्षा 5 वीं दो छात्राओं का आरोप है "स्कूल के कुछ छात्रों द्वारा पानी की बॉटल में यूरिन भरकर पिलाया गया. जब इसकी शिकायत लेकर वे प्रिंसिपल के पास पहुंची तो उन्होंने अजीब जवाब दिया." छात्राओं का आरोप है "प्रिंसिपल ने कहा कि अगर पानी का टेस्ट टेस्ट बेकार है तो ₹10 की टॉफी लाकर खा लो." इस घटना की जानकारी छात्राओं ने अपने परिजनों को दी. बच्चियों की शिकायत से गुस्साए पैरेंट्स इकट्ठा होकर स्कूल पहुंचे. उन्होंने स्कूल बंद करने की मांग की और गेट बंद कर दिया.

गुना : दो छात्राओं की पानी की बॉटल में कथित रूप से यूरिन मिलाने और इसकी शिकायत प्रिंसिपल से करने पर मिले आपत्तिजनक जवाब का मामला गर्मा गया है. पैरेंट्स की शिकायत पर प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है. एसडीएम के निर्देश पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की पड़ताल की. एसडीएम ने दो दिन के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी है.

पैरेंट्स का कहना है कि एक तो बच्चियों के साथ बेहद शर्मनाक हरकत की गई, इसके बाद प्रिंसिपल के जवाब से उन्हें बहुत धक्का लगा है. इस मामले में शीघ्र सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. मामला गर्माते देख एसडीएम आरोन मंजूषा खत्री के निर्देश पर तहसीलदार और विकासखंड शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने छात्राओं के साथ ही परिजनों, छात्रों के बयान दर्ज किए. प्रशासन ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से दो दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन के अनुसार जांच में छात्राओं के बयान, अन्य विद्यार्थियों से मिली जानकारी, स्कूल प्रबंधन की भूमिका की पड़ताल की जा रही है.

जांच रिपोर्ट के बाद हो सकती है कार्रवाई

इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी समर सिंह राठौड़ का कहना है "घटना की सूचना मिलते ही मौके पर तहसीलदार और बीईओ को भेजा था. प्राचार्य को नोटिस दिया गया है. संबंधित पक्षों के बयान लिए गए हैं. दो दिन में बीईओ जांच करके रिपोर्ट देंगे. जांच रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी."

मामले पर कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

गुना के जिला मजिस्ट्रेट किशोर कुमार कन्याल ने इस मामले पर कहा, '' 2 छात्राओं का आरोप है कि कुछ छात्रों ने उन्हें वॉटर बॉटल में यूरिन मिलाकर पिलाया. और जब उन्होंने प्रिंसिपल से शिकायत की तो कथित तौर पर प्रिंसिपल ने उन्हें चॉकलेट खा लेने की बात की, ऐसे आरोप हैं. इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, प्रारंभिक तौर पर पता चला है कि ये सब उसी क्लास के एक छात्र की करतूत है और इसमें और छात्र भी शामिल हो सकते हैं. फिलहाल एक छात्र के माता-पिता को तलब किया गया है और प्रिंसिपल को भी नोटिस भेजा गया है.''