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महिला के प्राइवेट पार्ट में डाली लकड़ी, सामूहिक दुष्कर्म का प्रयास, मंदिर से लौट रहा था कपल

बताया जा रहा है कि युवती कोलकाता की रहने वाली है. वह झारखंड में जॉब करती है. अपने इंजीनियर मंगेतर से मिलने युवती मध्य प्रदेश के गुना आई थी. गुरुवार रात वह अपने मंगेतर के साथ हनुमान टेकरी दर्शन करने गई थी. जहां मंदिर से लौटते वक्त चार-पांच लोगों ने गाड़ी पंचर होने का बहाना कर वाहन को रोका. दरिंदों ने बाइक की चाबी निकाल कर कपल को जंगल की ओर घसीटते हुए बर्बरता से ले गए.

गुना: मध्य प्रदेश के गुना में झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है. हद तो तब हो गई, जब आरोपी दुष्कर्म की घटना को अंजाम नहीं दे पाए तो युवती के प्राइवेट पार्ट में लगातार वार किए और निजी अंग में लकड़ी डालने की कोशिश की. पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर ली है. साथ ही जांच के लिए एसआईटी भी गठित कर दी है.

इसके बाद युवक के साथ मारपीट करते हुए लूटपाट की. दोनों को बेरहमी से पीटा. उनके मोबाइल और बाइक सब कुछ छीन लिया. इसके बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तो फिर बदमाश मंगेतर को युवती से अलग ले गए. फिर युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. जब वे सफल नहीं हुए तो, गुस्से में आकर सभी ने उसके प्राइवेट पार्ट पर वार करना शुरू कर दिया और लकड़ी डाल दी. महिला की चीख पुकार सुनकर रास्ते से जा रहे किसी राहगीर ने तुरंत 112 डायल को मामले की सूचना दी.

आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. पुलिस को आता देख आरोपी जंगल से भाग गए. पुलिस ने तुरंत पीड़िता को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा. पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) 70 (1) 127 (1) 310 (2) जैसी गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगाल रही है.

मामले में SIT गठित

मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने बताया कि " पीड़िता के मुताबिक बाइक रोककर उनके साथ लूट की गई और युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया. मामले में पुलिस की टीम मॉनिटरिंग कर रही है. आरोपियों की तलाश लगातार जारी है. इसके साथ ही इस मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है. जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और इस घटनाक्रम का पर्दाफाश किया जाएगा."