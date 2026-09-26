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रिम्स में इलाज के दौरान सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की मौत, हिरासत में लिए गए कई लोग

रांची: गुमला जिले की रहने वाली 13 वर्षीय छात्रा की रिम्स में इलाज के दौरान शनिवार को मौत हो गई. छात्रा के साथ गुमला में दुष्कर्म की घटना हुई थी. घटना के बाद उसकी हालत गंभीर होने पर गुमला पुलिस ने उसे बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स में भर्ती कराया था. रिम्स में इलाज के दौरान उसकी स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई थी. शनिवार को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

मेडिकल बोर्ड की निगरानी में होगा पोस्टमार्टम

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने छात्रा के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराने का निर्णय लिया है. गुमला एसपी हरिश बिन जमा ने बताया कि मेडिकल बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पोस्टमार्टम के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है. मेडिकल बोर्ड की निगरानी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा, ताकि मौत के कारणों से संबंधित चिकित्सकीय तथ्यों की विस्तृत जांच हो सके.

हिरासत में लिए गए कई लोग