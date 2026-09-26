रिम्स में इलाज के दौरान सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की मौत, हिरासत में लिए गए कई लोग
गुमला की दुष्कर्म पीड़िता की आज मौत हो गई. उसे गंभीर हालत में रिम्स लाया गया था. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 26, 2026 at 2:46 PM IST
रांची: गुमला जिले की रहने वाली 13 वर्षीय छात्रा की रिम्स में इलाज के दौरान शनिवार को मौत हो गई. छात्रा के साथ गुमला में दुष्कर्म की घटना हुई थी. घटना के बाद उसकी हालत गंभीर होने पर गुमला पुलिस ने उसे बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित रिम्स में भर्ती कराया था. रिम्स में इलाज के दौरान उसकी स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई थी. शनिवार को इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.
मेडिकल बोर्ड की निगरानी में होगा पोस्टमार्टम
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने छात्रा के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराने का निर्णय लिया है. गुमला एसपी हरिश बिन जमा ने बताया कि मेडिकल बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पोस्टमार्टम के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है. मेडिकल बोर्ड की निगरानी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा, ताकि मौत के कारणों से संबंधित चिकित्सकीय तथ्यों की विस्तृत जांच हो सके.
हिरासत में लिए गए कई लोग
पुलिस के अनुसार, मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है. घटना के संबंध में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात में कौन-कौन लोग शामिल थे और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की क्या स्थिति है. एसपी ने कहा कि मामले की जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस सभी संबंधित पहलुओं की जांच कर रही है.
ये भी पढ़ें: पलामू के चैनपुर में 10 वर्षीय बच्ची का मौत मामला: मासूम के साथ हुई थी हैवानियत, संदिग्धों का होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट
गुमला में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म! शरीर पर मिले चोट के कई निशान, गंभीर हालत में रिम्स रेफर
रांची में करमा पूजा की रात नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार