ETV Bharat / bharat

20 हजार में नाबालिग का सौदा! गुमला की किशोरी की राजस्थान में 50 साल के बुजुर्ग से जबरन करा दी गई शादी

बिशुनपुर थाना, गुमला ( Gumla minor girl sold in Rajastha )

गुमला: झारखंड के गुमला जिले की एक 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी को मानव तस्करी के जाल में फंसाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बिशुनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को गांव की ही एक महिला काम दिलाने का झांसा देकर दिल्ली ले गई. वहां से उसे राजस्थान पहुंचाकर कथित तौर पर 50 वर्षीय एक व्यक्ति के हाथों 20 हजार रुपये में बेच दिया गया. इसके बाद नाबालिग की जबरन शादी वृद्ध से करा दी गई. शादी के बाद उसे घर में कैद रखकर उसका यौन शोषण किया जाता था. विरोध करने पर मारपीट भी की जाती थी.

हालांकि, किशोरी ने हिम्मत नहीं हारी और एक दिन मौका पाकर वृद्ध के चंगुल से भाग निकली. राजस्थान से दिल्ली और फिर दिल्ली से रांची होते हुए किसी तरह अपने घर पहुंची. परिजनों को पूरी आपबीती सुनाने के बाद उनके साथ बिशुनपुर थाना पहुंची और लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की. आरोप है कि वहां कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने अहातु थाना पहुंचकर भी लिखित शिकायत दर्ज कराई है.