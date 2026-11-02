20 हजार में नाबालिग का सौदा! गुमला की किशोरी की राजस्थान में 50 साल के बुजुर्ग से जबरन करा दी गई शादी
राजस्थान में बंधक बनाकर रखता था वृद्ध, विरोध करने पर करता था पिटाई और यौन शोषण; किसी तरह भागकर घर पहुंची 15 वर्षीय किशोरी
Published : November 2, 2026 at 8:55 AM IST
गुमला: झारखंड के गुमला जिले की एक 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी को मानव तस्करी के जाल में फंसाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बिशुनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को गांव की ही एक महिला काम दिलाने का झांसा देकर दिल्ली ले गई. वहां से उसे राजस्थान पहुंचाकर कथित तौर पर 50 वर्षीय एक व्यक्ति के हाथों 20 हजार रुपये में बेच दिया गया. इसके बाद नाबालिग की जबरन शादी वृद्ध से करा दी गई. शादी के बाद उसे घर में कैद रखकर उसका यौन शोषण किया जाता था. विरोध करने पर मारपीट भी की जाती थी.
हालांकि, किशोरी ने हिम्मत नहीं हारी और एक दिन मौका पाकर वृद्ध के चंगुल से भाग निकली. राजस्थान से दिल्ली और फिर दिल्ली से रांची होते हुए किसी तरह अपने घर पहुंची. परिजनों को पूरी आपबीती सुनाने के बाद उनके साथ बिशुनपुर थाना पहुंची और लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की. आरोप है कि वहां कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने अहातु थाना पहुंचकर भी लिखित शिकायत दर्ज कराई है.
काम के नाम पर दिल्ली ले जाकर बेचा
पीड़िता ने बताया कि इसी साल जुलाई में गांव की जतरी उरांव नाम की महिला उसे काम दिलाने का भरोसा देकर दिल्ली ले गई थी. दिल्ली पहुंचने के बाद उसे सुनीता लोहरा नामक महिला के हवाले कर दिया गया. सुनीता ने उसे एक कोठी में काम पर लगा दिया. कुछ दिन तक वहां काम कराने के बाद सुनीता उसे राजस्थान ले गई. वहां एक 50 वर्षीय व्यक्ति से उसकी शादी करा दी गई.
किशोरी के अनुसार, शादी के दौरान मेहमान भी बुलाए गए थे. मुंह दिखाई की रस्म भी हुई. पूरा कार्यक्रम बंद कमरे में आयोजित किया गया. इस सौदे के एवज में सुनीता को 20 हजार रुपये मिले थे. हालांकि, किशोरी को यह जानकारी नहीं है कि उसका सौदा कुल कितनी रकम में तय हुआ था.
विरोध करने पर होती थी पिटाई
किशोरी के अनुसार, शादी के बाद सुनीता वहां से चली गई. इसके बाद वृद्ध उसे अपने घर में कैद करके रखने लगा. वह चिकन की दुकान चलाता था. दुकान जाने के दौरान उसे घर में बंद कर देता था और देर रात लौटता था. घर आने के बाद उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता था. विरोध करने पर मारपीट करता था. इस तरह वह लगातार भय और प्रताड़ना के बीच जिंदगी गुजारने को मजबूर थी.
दो हजार रुपये लेकर भागी, पहुंची घर
पीड़िता ने बताया कि एक दिन वृद्ध सामान्य दिनों की अपेक्षा जल्दी घर लौट आया और सो गया. इस दौरान वह घर बंद करना भूल गया. किशोरी को भागने का मौका मिल गया और वह घर से निकल गई. मुंह दिखाई की रस्म में मिले दो हजार रुपये उसके पास थे. उसी रकम के सहारे वह राजस्थान से दिल्ली और फिर दिल्ली से रांची पहुंची. वहां से किसी तरह बिशुनपुर स्थित अपने घर पहुंची. घर लौटने के बाद उसने परिजनों को अपने साथ हुई पूरी घटना बताई.
घटना सामने आने के बाद इलाके में मानव तस्करी और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. अब पीड़िता और उसके परिजन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
"मामला पुलिस के संज्ञान में आया है, सूचना मिलते ही मामले में जांच शुरू कर दी गई है." - सुरेश प्रसाद यादव, एसडीपीओ
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