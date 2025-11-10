ETV Bharat / bharat

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का झारखंड से संबंध, नाना अमृतलाल नायर की कर्मभूमि रही है गुमला

गुमला: न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी का संबंध झारखंड के गुमला जिले से है. उनका यह जुड़ाव अपने दिवंगत नाना अमृतलाल नायर के माध्यम से है, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद गुमला के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बनाया था.

दरअसल, 34 वर्षीय जोहरान ममदानी ने हाल ही में न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव प्रभावशाली मतों से जीता है, जिससे वह अमेरिका के सबसे बड़े शहर के अब तक के सबसे कम उम्र के मेयर बन गए हैं. उनकी मां, लोकप्रिय भारतीय-अमेरिकी फिल्म निर्माता मीरा नायर हैं, जो 2001 की फिल्म 'मॉनसून वेडिंग' के लिए प्रसिद्ध हैं. अमृत लाल नायर 1949 बैच के आईएएस अधिकारी थे, जिन्होंने ओडिशा सरकार में सेवा दी थी. सेवानिवृत्ति के बाद, उन्होंने 2000 में गुमला आना शुरू किया.

जोहरान ममदानी के नाना अमृतलाल नायर के बारे में जानकारी देते स्थानीय (ETV BHARAT)

गांवों में वृक्षारोपण की चलाई सफल योजना

उन्होंने गुमला शहर के खड़ियापारा नाम के एक झुग्गी बस्ती के पास अपना घर 'प्रगति कुटीर' बनवाया, जिसका निर्माण 2003 में शुरू हुआ था. घर पूरा होने से पहले, वे गुमला सर्किट हाउस में रहा करते थे. अपने नए घर में प्रवेश करने के बाद, नायर ने 'अहंकार विनाश चैरिटेबल समिति' नामक एक गैर-सरकारी संगठन की स्थापना की. इस संगठन ने रायडीह प्रखंड के रामडेगा और कोंकेल तथा गुमला प्रखंड के झारगांव और बसुआ-एरो-फाटकपुर गांवों में सफल वृक्षारोपण अभियान चलाया.

ममदानी के नाना अमृतलाल नायर (ETV BHARAT)

गरीब आदिवासी बच्चों की शिक्षा पर दिया जोर

अमृतलाल नायर ने अपने घर के परिसर में एक आंगनबाड़ी केंद्र भी खोला क्योंकि आसपास कोई केंद्र नहीं था. उन्होंने गरीब आदिवासी स्थानीय छात्रों के लिए कक्षाएं भी चलाईं और उन्हें शिक्षित करने पर जोर दिया. इसके अलावा वे गुमला के विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों के मेधावी छात्रों को मासिक वजीफा भी प्रदान करते थे.