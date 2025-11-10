ETV Bharat / bharat

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का झारखंड से संबंध, नाना अमृतलाल नायर की कर्मभूमि रही है गुमला

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का झारखंड के गुमला से एक अटूट संबध है. दरअसल गुमला उनके दिवंगत नाना अमृतलाल नायर की कर्मभूमि थी.

New York Mayor Zohran Mamdani
न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 10, 2025 at 8:21 PM IST

गुमला: न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी का संबंध झारखंड के गुमला जिले से है. उनका यह जुड़ाव अपने दिवंगत नाना अमृतलाल नायर के माध्यम से है, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद गुमला के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बनाया था.

दरअसल, 34 वर्षीय जोहरान ममदानी ने हाल ही में न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव प्रभावशाली मतों से जीता है, जिससे वह अमेरिका के सबसे बड़े शहर के अब तक के सबसे कम उम्र के मेयर बन गए हैं. उनकी मां, लोकप्रिय भारतीय-अमेरिकी फिल्म निर्माता मीरा नायर हैं, जो 2001 की फिल्म 'मॉनसून वेडिंग' के लिए प्रसिद्ध हैं. अमृत लाल नायर 1949 बैच के आईएएस अधिकारी थे, जिन्होंने ओडिशा सरकार में सेवा दी थी. सेवानिवृत्ति के बाद, उन्होंने 2000 में गुमला आना शुरू किया.

जोहरान ममदानी के नाना अमृतलाल नायर के बारे में जानकारी देते स्थानीय (ETV BHARAT)

गांवों में वृक्षारोपण की चलाई सफल योजना

उन्होंने गुमला शहर के खड़ियापारा नाम के एक झुग्गी बस्ती के पास अपना घर 'प्रगति कुटीर' बनवाया, जिसका निर्माण 2003 में शुरू हुआ था. घर पूरा होने से पहले, वे गुमला सर्किट हाउस में रहा करते थे. अपने नए घर में प्रवेश करने के बाद, नायर ने 'अहंकार विनाश चैरिटेबल समिति' नामक एक गैर-सरकारी संगठन की स्थापना की. इस संगठन ने रायडीह प्रखंड के रामडेगा और कोंकेल तथा गुमला प्रखंड के झारगांव और बसुआ-एरो-फाटकपुर गांवों में सफल वृक्षारोपण अभियान चलाया.

Amritlal Nair
ममदानी के नाना अमृतलाल नायर (ETV BHARAT)

गरीब आदिवासी बच्चों की शिक्षा पर दिया जोर

अमृतलाल नायर ने अपने घर के परिसर में एक आंगनबाड़ी केंद्र भी खोला क्योंकि आसपास कोई केंद्र नहीं था. उन्होंने गरीब आदिवासी स्थानीय छात्रों के लिए कक्षाएं भी चलाईं और उन्हें शिक्षित करने पर जोर दिया. इसके अलावा वे गुमला के विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों के मेधावी छात्रों को मासिक वजीफा भी प्रदान करते थे.

Mayor Of New York City
गुमला में अमृतलाल नायर का आवास (ETV BHARAT)

शिक्षा के लिए बच्चों को करते थे प्रोत्साहित

अमृतलाल नायर के साथ काम करने वाले शंकर गुप्ता ने बताते हैं कि, 'संगठन ने कई गांवों में वृक्षारोपण अभियान सफलतापूर्वक चलाया है.' इलाके की एक बुजुर्ग महिला सबिता देवी ने नायर की प्रशंसा करते हुए कहा, 'साहब बहुत अच्छे और उदार व्यक्ति थे. वे गांव के गरीब छात्रों को पैसे देते थे और उन्हें परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित भी करते थे.'

गुमला केंद्रीय पुस्तकालय को उपलब्ध कराई थी पुस्तकें

उन्होंने आगे बताया कि, 'उन्होंने गुमला केंद्रीय पुस्तकालय को पुस्तकें उपलब्ध कराकर इसमें योगदान दिया था. शंकर गुप्ता ने यह भी कहा, 'उन्होंने वीर हनुमान ट्रस्ट बनाकर अंजन गांव की पहाड़ी पर स्थित पुराने हनुमान मंदिर में नया निर्माण कार्य जोड़ने का प्रयास किया और वन विभाग को 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया, क्योंकि अगर पेड़ काटे गए तो निर्माण कार्य प्रभावित होगा लेकिन दुर्भाग्य से कुछ कारणों से इसकी अनुमति नहीं दी गई.

दिल्ली में हुआ था अमृतलाल नायर का निधन

आखिर में '2012 के बाद, स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण वे गुमला नियमित रूप से नहीं आ सके और इलाज और स्वास्थ्य सेवा के लिए अपने दिल्ली स्थित आवास पर ही रहे और 2014 में उनका निधन हो गया.

