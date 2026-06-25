कश्मीर पर्यटकों के लिए खुशखबरी: इस दिन से आम जनता के लिए फिर शुरू हो रही एशिया की सबसे ऊंची केबल कार
गुरुवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गुलमर्ग का दौरा कर रहे हैं और वे केबल कार परियोजना के दोनों चरणों की सवारी करेंगे.
Published : June 25, 2026 at 4:36 PM IST
श्रीनगरः गुलमर्ग में केबल कार (गंडोला) सेवा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है. एशिया की इस सबसे ऊंची केबल कार परियोजना में आई तकनीकी खराबी के कारण यह सेवा पिछले एक महीने से पूरी तरह बंद थी. अब इस मामले की जांच के लिए गठित समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद फ्रांस की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कंपनी 'पोमागल्स्की' (POMA) ने सेवा को दोबारा बहाल करने की हरी झंडी दे दी है.
ईटीवी भारत को एक अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गुलमर्ग का दौरा कर रहे हैं और वे केबल कार परियोजना (जिसे गंडोला के नाम से जाना जाता है) के दोनों चरणों की सवारी करेंगे. इसके बाद, शुक्रवार से आम जनता के लिए इस सेवा को औपचारिक रूप से फिर से शुरू कर दिया जाएगा. अधिकारी ने बताया कि जिस गियरबॉक्स में खराबी आई थी, उसे तीन हफ्ते पहले ही बदल दिया गया था. लेकिन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, तकनीकी खराबी की चल रही जांच के कारण सेवा को निलंबित (बंद) रखा गया था.
VIDEO | Gulmarg: Technical glitch halts Gulmarg Gondola service; all tourists safely rescued.— Press Trust of India (@PTI_News) May 25, 2026
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/4wjEjgXuVl
पोमा कंपनी ने साल 1998 में उत्तरी कश्मीर के बारामूला में नियंत्रण रेखा के पास केबल कार परियोजना स्थापित की थी. इसका पहला चरण 8,600 फीट की ऊंचाई पर कोंगडोरी बाउल तक है, जबकि दूसरा चरण कोंगडोरी से शुरू होकर 13,700 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित अफरवात चोटी तक जाता है.
जानकारी के अनुसार, केबल कार परियोजना की खराबी और कामकाज की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित पांच सदस्यीय समिति ने जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग को एक "अंतरिम" रिपोर्ट सौंप दी है. हालांकि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि सुचारू और सुरक्षित सेवा सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं.
जम्मू-कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक (MD) महमूद शाह के नेतृत्व वाली इस जांच समिति को 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का जिम्मा दिया गया था. समिति को केबल कार परियोजना के कामकाज से जुड़े मौजूदा ऑपरेशनल तरीकों, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP), मेंटेनेंस प्रोटोकॉल, निरीक्षण प्रणालियों और सुरक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा करने का अधिकार दिया गया है.
बता दें कि 25 मई को आई इस खराबी के कारण कम से कम 300 पर्यटक हवा में ही फंस गए थे, जिसके बाद सेना, पुलिस और प्रशासन को केबिनों में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन (बचाव अभियान) चलाना पड़ा था.
कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (KCCI) के महासचिव फैयाज अहमद बख्शी ने कहा कि गंडोला सेवा बंद होने से पर्यटकों को काफी निराशा हुई थी. उन्होंने कहा, "गंडोला गुलमर्ग का मुख्य आकर्षण है और पर्यटकों का एक खास वर्ग सिर्फ इसकी सवारी के लिए यहां आता है. सेवा बंद होने से उन्हें निराशा हुई थी. अब इसके दोबारा शुरू होने से पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा."
सरकार के स्वामित्व वाली इस केबल कार परियोजना ने उन पर्यटकों को लाखों रुपये रिफंड किए हैं जिन्होंने पहले से बुकिंग करा रखी थी. पहाड़ों के ऊपर केबल से लटके 63 केबिनों के जरिए रोजाना लगभग 7,000 लोग सफर करते हैं. इसके लिए प्रति व्यक्ति पहले चरण का किराया 810 रुपये और दूसरे चरण का किराया 1,010 रुपये है. साल 2024 में करीब 10 लाख पर्यटकों ने इसकी सवारी की थी, जिससे 108 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व मिला था.
हालांकि, पिछले 30 दिनों से सेवा बंद रहने के कारण निगम को भारी नुकसान हुआ है. एक अधिकारी ने बताया कि कॉरपोरेशन को रोजाना औसतन 60 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हो रहा था.
इसे भी पढ़ेंः