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कश्मीर पर्यटकों के लिए खुशखबरी: इस दिन से आम जनता के लिए फिर शुरू हो रही एशिया की सबसे ऊंची केबल कार

सोमवार, 25 मई, 2026 को जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में तकनीकी खराबी के कारण गुलमर्ग गोंडोला रोपवे के कई केबिन हवा में फंस गए थे, जिसके बाद बचाव अभियान चलाया गया. ( IANS )

By Moazum Mohammad 4 Min Read