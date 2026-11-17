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उत्तराखंड गूलर बस एक्सीडेंट, राहुल-प्रियंका ने हादसे पर जताया दुख, जानिए क्या कहा

उत्तराखंड गूलर बस एक्सीडेंट ( ETV Bharat )

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा- उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल और बांसवाड़ा-मोहनखाल मार्ग पर हुए दो भीषण सड़क हादसों में कई लोगों की मृत्यु और अनेक लोगों के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है. इस कठिन घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ है. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं.