उत्तराखंड गूलर बस एक्सीडेंट, राहुल-प्रियंका ने हादसे पर जताया दुख, जानिए क्या कहा
Rahul Gandhi on Gular road accident: उत्तराखंड गूलर बस एक्सीडेंट को लेकर कांग्रेस नेताओं ने शोक जताया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 17, 2026 at 3:44 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. टिहरी जिले के गूलर में एक यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है. साथ ही 25 लोग घायल गो गये हैं. उत्तराखंड में हुए सड़क हादसे पर देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही है. कांग्रेस से सीनियर लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने गूलर सड़क हादसे पर दुख जताया है.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा- उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल और बांसवाड़ा-मोहनखाल मार्ग पर हुए दो भीषण सड़क हादसों में कई लोगों की मृत्यु और अनेक लोगों के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है. इस कठिन घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ है. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं.
उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल और बांसवाड़ा-मोहनखाल मार्ग पर हुए दो भीषण सड़क हादसों में कई लोगों की मृत्यु और अनेक लोगों के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है। इस कठिन घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएँ शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूँ।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 17, 2026
वहीं, कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने भी उत्तराखंड में हुए सड़क हादसों पर दुख जताया. उन्होंने लिखा उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग में हुए सड़क हादसों में कई लोगों की मृत्यु और बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें. शोक-संतप्त परिवारों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं.
उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग में हुए सड़क हादसों में कई लोगों की मृत्यु और बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें। शोक-संतप्त परिवारों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) November 17, 2026
वहीं, उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत ने लिखा टिहरी गढ़वाल के गुलर क्षेत्र में बस दुर्घटना का समाचार मिला. ये अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक घटना है. इस हादसे में कई लोगों की असमय मृत्यु की खबर से मन व्यथित है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें. साथ ही शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे.
हरीश रावत ने दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की. उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि राहत एवं बचाव कार्यों में पूरी तत्परता बरती जाए. घायलों को बेहतर से बेहतर उपचार उपलब्ध कराया जाए.
🚨 गूलर के पास बस खाई में गिर गई थी, टिहरी पुलिस का युद्धस्तर पर रेस्क्यू अभियान जारी है। 🔹 अब तक 20 घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा जा चुका है। 🔹 हादसे में अब तक 04 शव बरामद किए जा चुके हैं। #TehriPolice #RescueOperation #UttarakhandPolice #EmergencyResponse https://t.co/YgCt3HfKtp— Tehri Garhwal Police Uttarakhand (@TehriGarhwalPol) November 17, 2026
उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी गूलर हादसे पर दुख जताया. उन्होंने लिखा गुलर क्षेत्र में हुए भीषण बस हादसे में लोगों की मृत्यु का दुखद समाचार मिली. कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है. यह अत्यंत दुःखद घटना है. मैं उम्मीद करता हूं कि शासन-प्रशासन एवं मेडिकल टीम द्वारा तत्काल राहत एवं बचाव कार्यों की समुचित व्यवस्था की गई होगी.
साथ ही गणेश गोदियाल ने कांग्रेस के सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से प्रभावितों और घायलों की हरसंभव मदद करने की अपील की है. उन्होंने स्वास्थ्य विभाग एवं स्थानीय प्रशासन से घायलों को उचित चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने को भी कहा है. गणेश गोदियाल ने सरकार से मृतकों के परिजनों को उचित आर्थिक सहायता एवं हरसंभव मदद करने की मांग की है.
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