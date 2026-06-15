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RE-NEET पेपर लीक के नाम पर महाफ्रॉड: बिहार से राजस्थान तक ताबड़तोड़ छापेमारी, दो गिरफ्तार

गुजरात पुलिस ने RE-NEET स्कैम में दो लोगों को पकड़ा. ( Gujarat Police )