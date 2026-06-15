ETV Bharat / bharat

RE-NEET पेपर लीक के नाम पर महाफ्रॉड: बिहार से राजस्थान तक ताबड़तोड़ छापेमारी, दो गिरफ्तार

अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने RE-NEET का फर्जी पेपर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया. आरोपियों ने 1000 से अधिक छात्रों से 1.5 करोड़ ठगे.

RE NEET Paper Fraud
गुजरात पुलिस ने RE-NEET स्कैम में दो लोगों को पकड़ा. (Gujarat Police)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 15, 2026 at 8:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अहमदाबाद: RE-NEET परीक्षा के प्रश्न-पत्र उपलब्ध कराने का झूठा झांसा देकर देश भर के छात्रों से करोड़ो रुपये की ठगी करने वाले एक बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने इस मामले में तकनीकी और खुफिया विश्लेषण के आधार पर राजस्थान से दो मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है. हालांकि, पुलिस ने साफ किया है कि यह केवल एक वित्तीय धोखाधड़ी का मामला है और परीक्षा का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है.

छात्रों और अभिभावकों को ऐसे बनाया निशाना

संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) शरद सिंघल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरोपी सुमेर सिंह मीणा (निवासी: जयपुर/सवाई माधोपुर) और आकाश मीणा (निवासी: कोटा/सवाई माधोपुर) ने सोशल मीडिया और टेलीग्राम पर कई फर्जी चैनल और ऑनलाइन ग्रुप बना रखे थे.

इन ग्रुप्स में 21 जून को होने वाली RE-NEET परीक्षा के गोपनीय प्रश्न-पत्र और स्टडी मटेरियल होने का झूठा दावा किया जाता था. विज्ञापन और लुभावने संदेशों के जरिए परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों और उनके माता-पिता को जाल में फंसाकर एडवांस पैसों की वसूली की जा रही थी.

देश भर में छापेमारी जारी

इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. पिछले एक महीने में जांचकर्ताओं ने करीब 1,000 मोबाइल नंबरों और टेलीग्राम चैनलों की पड़ताल की है. इस गिरोह से जुड़े विज्ञापन, टेक्निकल सपोर्ट और पैसे निकालने वाले अन्य सहयोगियों की तलाश में पुलिस की टीमें राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में छापेमारी कर रही हैं.

साइबर क्राइम ब्रांच ने आम लोगों से अपील की है कि वे परीक्षा के नतीजे बदलने, एडमिशन दिलाने या पेपर उपलब्ध कराने का दावा करने वाले फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा न करें.

भरोसा जीतने के लिए अपनाते थे यह हथकंडा

जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य करीब आठ फर्जी टेलीग्राम चैनलों का संचालन कर रहे थे. थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन का इस्तेमाल करके इन ग्रुप्स में प्रीमियम सदस्यों की संख्या नकली तरीके से बढ़ाई जाती थी. जब ग्रुप में 300-400 वास्तविक सदस्य जुड़ जाते थे, तो आरोपी खुद ही फर्जी आईडी से मैसेज पोस्ट कर दावा करते थे कि "पिछले साल हमारे पेपर का स्ट्राइक रेट 80 प्रतिशत था." हालांकि, पुलिस को इनके पास से परीक्षा से जुड़ा कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं मिला है.

गेमिंग वेबसाइट्स के जरिए खपाई 1.5 करोड़ की रकम

आरोपी आकाश मीणा करीब 44 साइबर वेबसाइट्स चला रहा था और पिछले एक साल में उसके खातों में 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का संदिग्ध लेनदेन पाया गया है. गिरोह ने अब तक 1,000 से अधिक छात्रों के साथ ठगी की है. धोखाधड़ी की इस रकम का स्रोत छिपाने के लिए आरोपी ऑनलाइन पेमेंट और क्यूआर कोड के जरिए पैसे लेते थे और फिर गेमिंग वेबसाइट्स के बैंक खातों का इस्तेमाल कर रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर देते थे.

निवेश धोखाधड़ी से भी जुड़े हैं तार

साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार, यह गिरोह सिर्फ परीक्षा के नाम पर ही नहीं, बल्कि शेयर मार्केट में ज्यादा रिटर्न का लालच देकर निवेश के नाम पर भी साइबर फ्रॉड कर रहा था. आरोपियों से जुड़े छह बैंक खातों का संबंध देश के विभिन्न राज्यों की 12 अन्य साइबर शिकायतों से भी पाया गया है.

शरद सिंघल ने बताया, "आकाश मीणा साइबर क्राइम से जुड़ी करीब 44 वेबसाइट्स चला रहा था और उसके मोबाइल फोन और लैपटॉप में करीब आठ टेलीग्राम ग्रुप्स मिले हैं." सिंघल ने आगे कहा- "पिछले एक साल में उसके अकाउंट्स में 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा के ट्रांज़ैक्शन हुए हैं और आरोप है कि 1,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ धोखाधड़ी की गई है."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच
नीट पेपर लीक फ्रॉड
CYBER ​​CRIME NEET FRAUD
RE NEET PAPER TWO ARREST
RE NEET PAPER FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.