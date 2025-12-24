ETV Bharat / bharat

भागा उका जादव की जूनागढ़ जेल में मौत, जिसके एक लेटर से मच गया था हड़कंप!

भागा जाधव पिछले कुछ समय से अपने एक विवादित लेटर की वजह से पूरे राज्य में चर्चा का केंद्र बना हुआ था.

Bhaga Uka Jadhav died
भागा उका जादव (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 24, 2025 at 5:43 PM IST

गिर सोमनाथ (गुजरात): ऊना विधायक केसी राठौड़ पर गैर-कानूनी शराब के धंधे को लेकर गंभीर आरोप लगाने वाला भागा उका जादव की जूनागढ़ जेल में हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई. जादव ने जेल से ऊना के विधायक केसी राठौड़ को लेटर लिखकर उन पर गैर-कानूनी शराब के धंधे में शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए थे.

उसके क्रिमिनल हिस्ट्री के कारण उसके खिलाफ गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (GujCTOC) के तहत कार्रवाई की गई थी.

जेल में आधी रात को अचानक हार्ट अटैक आने के बाद भागा उका जादव को इलाज के लिए सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है.

गिर सोमनाथ जिले का भागा उका जादव कौन था?
मृतक भागा उका जादव मूल रूप से गिर सोमनाथ जिले के ऊना तालुका का रहने वाला था. उसके खिलाफ शराब समेत कई क्रिमिनल केस दर्ज थे. उसके क्रिमिनल हिस्ट्री के कारण उसके खिलाफ GujCTOC के तहत कार्रवाई की गई थी. वह 10 जुलाई 2025 से इस गंभीर जुर्म में जूनागढ़ जेल में बंद था.

जूनागढ़ जेल सुपरिटेंडेंट डीएम गोहिल ने कहा कि, शुरुआती जांच में पता चला है कि मौत हार्ट अटैक से हुई है. हिरासत में कैदी की मौत के प्रोटोकॉल के मुताबिक, डेड बॉडी का पोस्टमॉर्टम किया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

विवादित लेटर से पूरे राज्य में चर्चा
भागा जाधव पिछले कुछ समय से अपने एक विवादित लेटर की वजह से पूरे राज्य में चर्चा का केंद्र बना हुआ था. उसने जेल से ऊना के विधायक केसी राठौड़ को लेटर लिखकर उन पर गैर-कानूनी शराब के धंधे में शामिल होने के गंभीर आरोप लगाए थे. लेटर में उसने दावा किया था कि विधायक के आदेश और भरोसे पर शराब का बड़ा धंधा किया है.

लाखों रुपये की हिस्सेदारी का जिक्र
लेटर में भागा जाधव ने लिखा कि एमएलए और दूसरे साथी गिर गढड़ा के बेदिया गांव में स्टेट मॉनिटरिंग सेल (SMC) की तरफ से की गई शराब की रेड में शामिल थे. उन्होंने यह भी बताया कि दमन से मंगाए गए शराब के धंधे में उनका करीब 29 लाख रुपये का बकाया अकाउंट है. लेटर में बेल पर रिहा होने के बाद सारे अकाउंट चुकाने का अंडरटेकिंग भी दिया गया था. बताया जा रहा है कि मृतक भागा उका जाधव के परिवार के सदस्य जूनागढ़ सिविल अस्पताल पहुंचे.

