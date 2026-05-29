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आदि कैलाश यात्रा पर आए गुजरात के श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत, अब तक 2 लोग गंवा चुके जान

डॉ. प्रदीप बीठोरिया और परिजनों ने बेहोशी की हालत में उन्हें देर शाम संयुक्त अस्पताल धारचूला पहुंचाया. जहां पर जांच के बाद डॉक्टर ने श्रद्धालु को मृत घोषित कर दिया. सूचना पर धारचूला कोतवाली से एसआई रविंद्र सिंह राणा मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया. इसके बाद परिजन एंबुलेंस से शव लेकर गुजरात रवाना हो गए.

एकाएक बेहोश होकर गिरे: जानकारी के मुताबिक, गुजरात के राजकोट निवासी 76 वर्षीय मनसुख गिरी पुत्र धन गिरी अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ आदि कैलाश व ओम पर्वत के दर्शनों के लिए आए थे. जब वो 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलाश के दर्शन कर नाभी पहुंचे, तभी एकाएक बेहोश हो गए.

पिथौरागढ़: विश्व प्रसिद्ध आदि कैलाश की यात्रा पर आए गुजरात के एक श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत हो गई. पोस्टमार्टम के बाद परिजन एंबुलेंस से शव ले गए. इससे पहले भी आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर लौट रहे महाराष्ट्र के नागपुर के एक श्रद्धालु की जान गई थी.

अब तक 2 श्रद्धालुओं की मौत: आदि कैलाश यात्रा पर आए दो श्रद्धालुओं की अब तक मौत हो चुकी है. इससे पहले भी पीएम सुधीर नाम के एक श्रद्धालु की वापसी में धारचूला पहुंचने पर तबीयत बिगड़ गई थी. इसके कुछ देर बाद ही उसने दम तोड़ दिया था. डॉक्टरों के अनुसार, हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी के कारण हार्ट अटैक का खतरा रहता है.

"आदि कैलाश यात्रा पर आए गुजरात के यात्री की निधन हो गया है. पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का स्पष्ट हो पाएगा."- आशीष जोशी, एसडीएम, धारचूला

व्यास घाटी के आदि कैलाश और नाभीढांग में बर्फबारी: धारचूला के व्यास घाटी के आदि कैलाश और नाभीढांग (14 हजार फीट) में एक हफ्ते के भीतर तीसरी बार बर्फबारी हुई है. बर्फबारी के कारण तापमान में काफी गिरावट आ रही है. बर्फबारी के चलते दिन में भी अधिकतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रहा. इस कारण यात्रियों और स्थानीय ग्रामीणों को काफी ठंड का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि, पर्यटकों को बर्फबारी का आनंद उठाने का अवसर मिल रहा है.

"शुक्रवार यानी 29 मई को सुबह 6 बजे से दोपहर तक हल्की बर्फबारी के साथ बारिश हुई. मौसम खराब होने के कारण कई यात्रियों को ओम पर्वत के दर्शन नहीं हुए. इससे श्रद्धालु मायूस नजर आए."- नरेंद्र सिंह बिष्ट, प्रबंधक, कुमाऊं मंडल विकास निगम नाभीढांग

दारमा घाटी में बारिश, जंगलों में लगी आग बुझी: बता दें कि धारचूला की दारमा घाटी में भी पिछले सप्ताह से रुक-रुककर बारिश हो रही है. होम स्टे संचालक अभिराज दताल ने बताया कि दारमा घाटी में इस समय पंचाचूली देखने वाले पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. ठंड के कारण परेशानी हो रही है. इधर, जिले के विभिन्न क्षेत्रों में देर शाम से लगातार बारिश होने से जगलों में लगी आग भी बुझ गई है.

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