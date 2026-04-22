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केदारनाथ में पहले ही दिन एक श्रद्धालु की मौत, मदद को भटकता रहा परिवार, अव्यस्थाओं की खुली पोल

केदारनाथ में श्रद्धालु की मौत ने खोली सिस्टम की परतें, हार्ट अटैक के बाद मदद को तरसा परिवार,2 घंटे तक धूप में पड़ा रहा शव

KEDARNATH DHAM
केदारनाथ धाम (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 22, 2026 at 7:47 PM IST

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रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही जहां एक ओर देशभर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत ने एक बार फिर प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी है. गुजरात से आए एक श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत के बाद उनके परिजनों को जिस तरह से परेशानी और संवेदनहीनता का सामना करना पड़ा, उसने पूरी यात्रा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है.

केदारनाथ में एक श्रद्धालु की मौत: दरअसल, केदारनाथ यात्रा 2026 के पहले ही दिन एक श्रद्धालु की मौत हुई है. बताया जा रहा है कि गुजरात के बड़ौदा निवासी श्रद्धालु अपने परिवार के साथ केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचे थे. जहां हार्ट अटैक आने से एक श्रद्धालु दिलीप भाई मनु माली की जान चल गई. जिस पर परिजनों ने समय पर मेडिकल से लेकर अन्य सुविधा न मिलने का आरोप लगाया है.

पीड़ित श्रद्धालु ने सुनाई अपनी पीड़ा (वीडियो सोर्स- Pilgrims)

"अचानक मेरे पिता की तबीयत बिगड़ी और वे जमीन पर गिर पड़े. हमने तुरंत 100 नंबर पर कॉल किया. हमें कहा गया कि 5-10 मिनट में मदद पहुंच जाएगी, लेकिन डेढ़ घंटे तक कोई नहीं आया. ऐसे में 2 घंटे तक डेड बॉडी खुले और धूप में पड़ी रही. हालात से मजबूर होकर मैंने अपने पिता को खुद पिठू पर लादकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया."- हेमंत माली, मृतक श्रद्धालु के बेटे

करीब दो घंटे तक हेलीपैड पर पड़ा रहा शव: इतना ही नहीं इसके बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं. आरोप है कि मृतक का शव करीब दो घंटे तक हेलीपैड पर चिलचिलाती धूप में पड़ा रहा. परिजन हेलीकॉप्टर से शव को नीचे भेजने की मांग करते रहे, लेकिन तत्काल कोई व्यवस्था नहीं की गई. अंकुर ने सवाल उठाया कि 'अगर वीआईपी मूवमेंट के लिए हेलीकॉप्टर उपलब्ध हो सकता है, तो एक श्रद्धालु के शव के लिए क्यों नहीं?'

दिल्ली पहुंचाने के लिए मांगे 16 हजार रुपए: हेमंत माली के मुताबिक, मदद मांगने पर परिजनों को एंबुलेंस का नंबर दिया गया, लेकिन आरोप है कि एंबुलेंस संचालक ने शव को दिल्ली एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए 16,000 रुपए की मांग की. शोक में डूबे बेटे ने सवाल किया कि 'क्या श्रद्धालुओं की मौत के बाद उनके सम्मानजनक अंतिम सफर की कोई व्यवस्था नहीं है?

केदारनाथ में श्रद्धालु की मौत-

  1. दिलीप भाई मनु माली पुत्र नन्नू भाई माली (उम्र 69 वर्ष), निवासी- निकट जीएच बोर्ड, गोरवा सिटी, बड़ोदरा, गुजरात

"आज 22 अप्रैल को श्रद्धालु दिलीप भाई मनु माली की स्वास्थ्य खराब होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केदारनाथ में मौत हो गई. ऐसे में मृतक को हेली के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग भेजा जाना था, लेकिन आज केदारनाथ के लिए हेली सेवाओं की सुरक्षा के मद्देनजर डीजीसीए की ओर से निरीक्षण किया गया. जिससे देरी हुई."- रुद्रप्रयाग पुलिस

"वहीं, हेली सेवाओं को एनओसी (NOC) दिए जाने के केदारनाथ के लिए हेली सेवाएं सुचारू की गई, जिसके बाद शव को दोपहर 12:30 बजे थंबी हेली से जामू (गुप्तकाशी) भिजवाया गया. वर्तमान में शव को जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में लाकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. केदारनाथ के लिए डीजीसीए की ओर से निरीक्षण किए जाने के बाद ही हेली कंपनियों को उड़ान भरने की अनुमति दी जाती है."- रुद्रप्रयाग पुलिस

दूसरी ओर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) के सीईओ आशीष चौहान का कहना है कि 'कंट्रोल रूम को हेलीपैड पर शव होने की शुरुआती जानकारी नहीं थी.' उनके मुताबिक 'जैसे ही दोपहर करीब 12 बजे सूचना मिली, 10-15 मिनट के भीतर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कर शव को नीचे पहुंचा दिया गया.' उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यात्रा के दौरान मेडिकल सुविधाएं और लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होती है.

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है, जब चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन बड़े-बड़े दावे कर रहा है. हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन परिस्थितियों के बीच केदारनाथ पहुंचते हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की कमी और समन्वय की विफलता बार-बार उजागर हो रही है. केदारनाथ केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है.

यह परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए सबक: ऐसे में यह घटना सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक चेतावनी है कि आस्था के इस मार्ग पर व्यवस्थाओं को भी उतना ही मजबूत बनाना होगा. ताकि, भविष्य में कोई श्रद्धालु या उसका परिवार इस तरह की बेबसी का सामना न करना पड़े.

Rahul Chaudhary
सोनप्रयाग में राहुल चौधरी की मौत (फोटो सोर्स- Family Members)

सोनप्रयाग में भी यूपी के एक श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत: वहीं, दूसरी ओर यात्रा पड़ाव के सोनप्रयाग में मथुरा निवासी राहुल चौधरी पुत्र भूपाल सिंह उम्र 32 वर्ष की हार्ट अटैक से मौत हो गई. यात्री राहुल कपाट खुलने के मौके पर केदारनाथ धाम दर्शन को आया था.

अचानक से उसकी तबीयत सोनप्रयाग में बिगड़ गई और साथ में आए चाचा बॉबी चौधरी उसे लेकर अस्पताल पहुंचे. यहां डॉक्टरों ने राहुल को मृत घोषित किया. शव का पंचायत नामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां कार्रवाई होने के बाद शव को परिजनों को सौंपा गया.

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