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हादसे में पैर गंवाया, हौसला नहीं, गुजरात की नेहा ने एक पैर से 16 किमी ट्रेकिंग कर किए बाबा केदार के दर्शन

गुजरात की नेहा भट्ट के हौसले को सलाम ( फोटो सोर्स- Fb@Nehaa Bhatt )

नेहा का लक्ष्य देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना है. साल 2025 में उन्होंने पहली बार केदारनाथ यात्रा पूरी की थी और अब दूसरी बार बाबा केदार के धाम पहुंची हैं. जुलाई 2026 में उन्होंने करीब 18 किलोमीटर लंबी अमरनाथ यात्रा भी पूरी की और बाबा बर्फानी के दर्शन किए. अब तक वो सात ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर चुकी हैं.

इसके बाद उन्होंने करीब 10 लाख रुपए की लागत से कृत्रिम पैर लगवाया. इसके लिए उन्होंने क्राउड फंडिंग की मदद ली. हादसे के बाद कुछ समय तक मुश्किल दौर से गुजरने के बावजूद नेहा ने खुद को संभाला और धीरे-धीरे सामान्य जिंदगी की ओर लौटने लगीं. साल 2024 से उन्होंने धार्मिक यात्राओं का सिलसिला शुरू किया.

साल 2021 में हुए हादसे में गंवाया बायां पैर: नेहा भट्ट ने बताया कि साल 2021 में हुए सड़क हादसे ने उनकी जिंदगी बदल दी. बस और ट्रक की टक्कर के दौरान वो बस से नीचे गिर गई थीं. हादसे में उनका बायां पैर, चेहरा और कंधा गंभीर रूप से जख्मी हो गया था. अत्यधिक रक्तस्राव के चलते डॉक्टरों को उनका बायां पैर काटना पड़ा.

रुद्रप्रयाग: अगर हौसला मजबूत हो तो मुश्किल से मुश्किल राह भी आसान हो जाती है. इसी हौसले और जज्बे को लिए गुजरात के अहमदाबाद की नेहा भट्ट ने एक पैर के सहारे केदारनाथ धाम की करीब 16 किलोमीटर की कठिन पैदल चढ़ाई नाप ली. जहां अपनी मंजिल पर पहुंचकर नेहा ने बाबा केदार के दर्शन किए. इसके दो दिन पहले नेहा त्रियुगीनारायण मंदिर भी गईं. इससे तीन दिन पहले वो ट्रेन से हरिद्वार आई थीं, जहां से वाहन के जरिए आगे की यात्रा की.

'दो पैर थे तब जीना नहीं सीखा, अब जिंदगी जी रही हूं': नेहा का कहना है कि हादसे के बाद उन्हें लगा था कि एक पैर के सहारे जिंदगी कैसे चलेगी? लेकिन महादेव की भक्ति ने उन्हें नई दिशा दी. वो खुद को भाग्यशाली मानती हैं कि हर यात्रा में उन्हें महादेव की अनुभूति होती है. उनका कहना है कि,

"जीवन में जो कुछ मिला है, उसका अफसोस करने के बजाय उसे पूरी तरह जीना चाहिए."- नेहा भट्ट, यात्री

नेहा ने 12वीं तक पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने प्री-प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए मॉन्टेसरी का कोर्स किया. फिलहाल, वो यात्राओं पर जाने और यूट्यूब के माध्यम से अपने अनुभव साझा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं. परिवार में माता-पिता और एक भाई हैं. भाई इंजीनियर हैं. नेहा के अनुसार, उनके पिता पहले मजदूरी करते थे और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी.

हिमालय में मौजूद बाबा केदार के दर पर नेहा (फोटो सोर्स- Fb@Nehaa Bhatt)

चाय की टपरी हटने के बाद यात्राओं से जुड़ीं: कृत्रिम पैर लगवाने के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और पैसों के इस्तेमाल को लेकर उठे सवालों के बीच नेहा ने चाय की टपरी शुरू की थी. हालांकि, करीब 10 दिन बाद नगर निगम ने टपरी हटा दी. इसके बाद साल 2024 से उन्होंने धार्मिक यात्राओं का सिलसिला शुरू किया.

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुकीं नेहा (फोटो सोर्स- Fb@Nehaa Bhatt)

नेहा का कहना है कि यात्राओं के दौरान उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति होने लगी और लोगों का भी उन्हें सहयोग मिलने लगा. नेहा धार्मिक यात्राओं पर अकेले निकलती हैं. वो परिवार को साथ नहीं ले जातीं. यात्राओं में कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन वो हंसी-हंसी उससे पार पा लेती हैं.

त्रियुगीनारायण में नेहा और अन्य लोग (फोटो सोर्स- Fb@Nehaa Bhatt)

केदारनाथ की यात्रा भी उन्होंने अकेले पूरी की. रास्ते में दूसरे श्रद्धालुओं से मुलाकात होती है और कई लोग उनकी मदद करते हैं. अमरनाथ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के दो श्रद्धालुओं ने करीब नौ दिन तक उनका साथ दिया और यात्रा पूरी करने में मदद की.

एक्सीडेंट से पहले ऐसी थी नेहा (फोटो सोर्स- Fb@Nehaa Bhatt)

आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जरा सी परेशानी आने पर घबराने लग जाते हैं. किसी लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही उम्मीद हार जाते हैं, लेकिन नेहा जैसे कई लोग ऐसे भी होते हैं, जो हजारों कष्ट और संघर्ष को भी झेलते हुए अपने हौसले से चुनौतियों को भी घुटने टेकने को मजबूर कर देते हैं. यही वजह है कि नेहा भी दूसरों के लिए प्रेरणा और समाज के लिए मिसाल बनीं हैं.

एक पैर गंवाया, लेकिन हौसला नहीं हुआ कम (फोटो सोर्स- Fb@Nehaa Bhatt)

केदारनाथ में 15.10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे: केदारनाथ धाम में इस साल श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. यात्रा नियंत्रण कक्ष रुद्रप्रयाग के मुताबिक, अब तक 15 लाख 10 हजार से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं. 17 सितंबर को दर्शन करने वालों में 2,444 पुरुष, 1,649 महिलाएं और 72 बच्चे शामिल रहे. इसके अलावा पांच विदेशी पुरुष और सात विदेशी महिलाओं ने भी बाबा केदार के दर्शन किए.

अमरनाथ यात्रा की यात्रा कर चुकीं हैं नेहा (फोटो सोर्स- Fb@Nehaa Bhatt)

बता दें कि केदारनाथ धाम के कपाट इस साल 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे. कपाट खुलने के बाद से ही धाम में लगातार श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है. खराब मौसम के बावजूद यात्रा संचालित हो रही है. हालांकि, पिछले दिनों बारिश और भूस्खलन के कारण केदारनाथ पैदल मार्ग पर कई बार आवाजाही प्रभावित हुई. वहीं, केदारनाथ के कपाट दीपावली पर भैयादूज के दिन बंद होते हैं.

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