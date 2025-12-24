यूक्रेन में फंसे गुजरात के युवक ने मोदी सरकार से लगाई मदद की गुहार
युवक का आरोप रूस ने लालच देकर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भेजा जहां उसने सरेंडर कर दिया.
Published : December 24, 2025 at 10:07 AM IST
मोरबी: यूक्रेन-रूस युद्ध में फंसे गुजरात के मोरबी जिले के साहिल मजोठी ने सरकार से भारत वापस लाने की अपील की है. साहिल मजोठी ने खुद को यूक्रेनी सेना के सामने सरेंडर कर दिया है. वह फिलहाल यूक्रेन की जेल में कैद है. अब साहिल मजोठी का परिवार उसे भारत वापस लाने के सरकार से मदद की गुंहार लगाये हुए दर दर भटक रहा है.
यूक्रेन की जेल में बंद साहिल मजोठी ने भारत सरकार से उसे रिहा करने की अपील की
मोरबी के साहिल मजोठी रूस में पढ़ाई करने गए थे. फिलहाल यूक्रेन की जेल में कैद है. साहिल मजोठी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर है. इसमें उसने भारत सरकार से उसे कैद से रिहा करने की अपील की है. यूक्रेन के एक डिटेंशन सेंटर से उसके दो वीडियो जारी हुए हैं. इसमें उन्होंने रूसी सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं. अभी रूस और यूक्रेन में कुल 61 लोग फंसे हुए हैं और उनके परिवार भारत सरकार से उन सभी को रिहा करने की अपील की है. वे उन परिवारों को रिहा करने के लिए दिल्ली में धरना देने की भी तैयारी कर रहे हैं. इनके सदस्य रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई में फंसे हैं.
साहिल मजोठी कौन है, जो यूक्रेन की जेल में कैद है?
साहिल मजोठी मूल रूप से गुजरात के मोरबी का रहने वाला है, जो पढ़ाई करने के लिए 2024 में रूस गया था. 22 साल के साहिल मजोठी की मां हसीनाबेन मजोठी के मुताबिक साहिल मजोठी रूस में पढ़ाई के दौरान एक कूरियर कंपनी में काम भी कर रहा था. रूस में 20 ग्राम ड्रग्स मिलने के बाद साहिल मजोठी को इस जुर्म के लिए सात साल जेल की सजा सुनाई गई थी. जब साहिल मजोठी जेल में था तो रूस ने उसे कई तरह के लालच देकर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भेजा था. लेकिन इसी साल अक्टूबर में साहिल मजोठी ने जंग के मैदान में लड़ने से पहले ही यूक्रेनी सेना के सामने सरेंडर कर दिया. इसके बाद यूक्रेन की सेना ने साहिल मजोठी को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद साहिल मजोठी यूक्रेन के कीव शहर के एक डिटेंशन सेंटर में है और दो वीडियो के ज़रिए उसने भारत सरकार से उसे उसके वतन वापस लाने की अपील की है.
साहिल मजोठी की माँ हसीनाबेन मजोठी की क्या मांग है?
यूक्रेन-रूस युद्ध में युद्ध बंदी के तौर पर पकड़े गए साहिल मजोठी की माँ हसीनाबेन मजोठी ने अपने बेटे को वतन वापस लाने के लिए हर स्तर पर गुहार लगाई. हसीनाबेन मजोठी ने भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और दिल्लीकोर्ट से अपनी गुहार लगाई है. दिल्ली कोर्ट की अर्जी पर फरवरी-2026 में सुनवाई होनी है. साहिल मजोठी ने अपने वीडियो में रूस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उसने भारत सरकार से भी उसे उसके वतन वापस लाने की अपील की है. साहिल मजोठी की माँ और पढ़ाई और दूसरे कारणों से यूक्रेन में फंसे 61 दूसरे लोगों ने उनकी रिहाई के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है.
