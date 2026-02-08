ETV Bharat / bharat

गुजरात: युवक की हत्या के मामले में 9 लोगों को उम्रकैद की सजा, जानें क्या था मामला

गुजरात के बनासकांठा जिले की एक कोर्ट ने युवक की बेरहमी से की गई हत्या के मामले 9 आरोपी को उम्रकेद की सजा सुनाई.

Gujarat murder case
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
ETV Bharat Hindi Team

Published : February 8, 2026 at 12:50 PM IST

बनासकांठा: गुजरात के बनासकांठा जिले में एक साल पहले एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. वजह थी कि इस युवक ने एक युवती से प्रेमसंबंध के चलते उसके परिवार की इजाजत के बिना शादी कर ली थी.

इससे नाराज युवती के परिजनों ने साजिश के तहत रंजिश में युवक की हत्या कर दी. कोर्ट ने अब इस पूरी घटना में सख्त सजा का आदेश दिया है. डिसा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने सभी दलीलों पर गौर करने के बाद कहा कि चूंकि ऑनर किलिंग की घटनाएं समाज के लिए जानलेवा हैं, इसलिए ऐसे अपराधों में आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी जरूरी है.

क्या था पूरा मामला:

दांतीवाड़ा तालुका के एक गांव के युवक ने एक युवती से उसके परिवार की इजाजत के बिना लव मैरिज की थी. इससे युवती के परिवार बेहद नाराज हुए और उन्होंने साजिश के तहत युवक की हत्या की. इस ऑनर किलिंग की घटना में अब डिसा कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

सभी आरोपी पिकअप व्हिकल में सवार होकर युवक के घर पहुंचे. इसके बाद युवक पर चाकू, पाइप, डंडों और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी. इस हमले में आरोपियों ने युवक की मां और पिता को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया. इस घटना की शिकायत दांतीवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई. शनिवार को डीसा के एडिशनल सेशंस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. इसमें सरकारी वकील विपुल बी. कंसारा की मजबूत दलीलो को तरजीह दी गई.

जज शिल्पाबेन कानाबर ने पूरे मामले में कहा कि लव मैरिज जैसे निजी फैसले की वजह से किसी की बेरहमी से हत्या करने और पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश करना संवैधानिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है. ऐसे जुर्म करने वाले आरोपियों के खिलाफ कानून में सख्ती जरूरी है. कोर्ट ने तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर सभी 9 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट के इस फैसले का मारे गए युवक के परिजनों ने स्वागत किया.

गौरतलब है कि कभी-कभी क्रोध और आवेश में लिए गए फैसलों के भविष्य में गंभीर नतीजे होते हैं. लव मैरिज जैसे मामलों में जहां समाज और बड़ों की डांट-फटकार काम आती है, वहां इस तरह की घटनाओं से किसी की हत्या करना एक गंभीर अपराध है, जो समाज में डर फैलाने और कानून को अपने हाथ में लेने और इंसानी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने जैसा है. फिलहाल, युवक की हत्या के मामले में दोषी पाए गए सभी आरोपियों को अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी.

