यूक्रेन की जेल में कैद गुजरात का लाल, मां को वीडियो कॉल किया तो आंसुओं में खो गए शब्द

मोरबी (गुजरात): यूक्रेन की कैद में फंसे गुजरात के मोरबी जिले के साहिल मजोठी की रिहाई की गुहार अब और तेज हो गई है. साहिल के परिवार के लिए सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट दीपा जोसेफ उम्मीद की एक नई किरण बनकर आयी हैं. दीपा जोसेफ न केवल साहिल का केस मुफ्त में लड़ रही हैं, बल्कि वे खुद उससे मिलने और कानूनी प्रक्रिया को समझने के लिए यूक्रेन पहुंच चुकी हैं.

बीते सोमवार, 5 जनवरी को यूक्रेन की जेल से साहिल ने अपनी मां हसीना मजोठी को व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया. करीब 18 मिनट की बातचीत हुई. कॉल शुरू होते ही लगभग 10 मिनट तक मां और बेटा एक-दूसरे को बस निहारते रहे और आंसू बहाते रहे. एक ओर वतन लौटने की तड़प थी, तो दूसरी ओर मां का कलेजा जो अपने लाल की हालत देख छलनी हो रहा था.

रिकॉर्ड नहीं हो पाई आवाज

इस भावुक मुलाकात को रिकॉर्ड तो किया गया, लेकिन तकनीकी खामी के कारण वीडियो के साथ ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया. मां हसीना मजोठी ने भारी मन से बताया कि भले ही आवाज़ रिकॉर्ड न हुई हो, लेकिन बेटे का चेहरा और उसकी खामोशी उनकी आँखों में और कानों में अब भी गूंज रही है. परिवार अब पूरी उम्मीद से भारत सरकार और एडवोकेट दीपा जोसेफ की मदद से जल्द ही साहिल वापस लौटेगा.

रुस की सेना में कैसे शामिल हुआ

गुजरात के मोरबी का रहने वाला है. कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए रूस गया था. हसीनाबेन मजोठी के मुताबिक, साहिल रूस में पढ़ाई के दौरान एक कूरियर कंपनी में काम करता था. रूस में उसके बैग में से कथित रूप से 20 ग्राम ड्रग्स बरामद हुआ था. इस जुर्म के लिए साहिल मजोठी को सात साल जेल की सजा सुनाई गई थी.

यूक्रेन में युद्धबंदी कैसे बना