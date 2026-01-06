ETV Bharat / bharat

यूक्रेन की जेल में कैद गुजरात का लाल, मां को वीडियो कॉल किया तो आंसुओं में खो गए शब्द

यूक्रेन की जेल में कैद गुजरात के साहिल और उसकी वापसी की राह ताकती बेबस मां का जब फोन पर आमना-सामना हुआ.

Gujarat man prisoner in Ukraine
साहिल और उसकी मां. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 6, 2026 at 7:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मोरबी (गुजरात): यूक्रेन की कैद में फंसे गुजरात के मोरबी जिले के साहिल मजोठी की रिहाई की गुहार अब और तेज हो गई है. साहिल के परिवार के लिए सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट दीपा जोसेफ उम्मीद की एक नई किरण बनकर आयी हैं. दीपा जोसेफ न केवल साहिल का केस मुफ्त में लड़ रही हैं, बल्कि वे खुद उससे मिलने और कानूनी प्रक्रिया को समझने के लिए यूक्रेन पहुंच चुकी हैं.

बीते सोमवार, 5 जनवरी को यूक्रेन की जेल से साहिल ने अपनी मां हसीना मजोठी को व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया. करीब 18 मिनट की बातचीत हुई. कॉल शुरू होते ही लगभग 10 मिनट तक मां और बेटा एक-दूसरे को बस निहारते रहे और आंसू बहाते रहे. एक ओर वतन लौटने की तड़प थी, तो दूसरी ओर मां का कलेजा जो अपने लाल की हालत देख छलनी हो रहा था.

रिकॉर्ड नहीं हो पाई आवाज

इस भावुक मुलाकात को रिकॉर्ड तो किया गया, लेकिन तकनीकी खामी के कारण वीडियो के साथ ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया. मां हसीना मजोठी ने भारी मन से बताया कि भले ही आवाज़ रिकॉर्ड न हुई हो, लेकिन बेटे का चेहरा और उसकी खामोशी उनकी आँखों में और कानों में अब भी गूंज रही है. परिवार अब पूरी उम्मीद से भारत सरकार और एडवोकेट दीपा जोसेफ की मदद से जल्द ही साहिल वापस लौटेगा.

रुस की सेना में कैसे शामिल हुआ

गुजरात के मोरबी का रहने वाला है. कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए रूस गया था. हसीनाबेन मजोठी के मुताबिक, साहिल रूस में पढ़ाई के दौरान एक कूरियर कंपनी में काम करता था. रूस में उसके बैग में से कथित रूप से 20 ग्राम ड्रग्स बरामद हुआ था. इस जुर्म के लिए साहिल मजोठी को सात साल जेल की सजा सुनाई गई थी.

यूक्रेन में युद्धबंदी कैसे बना

साहिल जब जेल में था, तो रूस ने उसे यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भेजा. इस साल अक्टूबर में, साहिल ने जंग के मैदान में लड़ने से पहले ही यूक्रेनी सेना के सामने सरेंडर कर दिया. जिसके बाद यूक्रेनी सेना ने साहिल मजोठी को गिरफ्तार कर लिया. उसके बाद साहिल यूक्रेन के कीव शहर के डिटेंशन सेंटर में है.

पीएम-राष्ट्रपति से गुहार

यूक्रेन-रूस युद्ध में पकड़े गए साहिल मजोठी की मां हसीनाबेन मजोठी ने अपने बेटे को वापस अपने देश लाने के लिए दर दर भटक रही हैं. हसीनाबेन ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बेटे को वापस लाने की गुहार लगायी थी. दिल्ली कोर्ट में अर्जी भी लगायी है जिस पर फरवरी 2026 में सुनवाई होनी है.

कौन हैं वकील दीपा जोसेफ

मूल रूप से केरल की रहने वाली दीपा जोसेफ भारत में सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं. डिस्ट्रेस मैनेजमेंट कलेक्टिव सामाजिक संगठन से जुड़ी हैं. दीपा जोसेफ साहिल का केस फ्री में लड़ने वाली हैं. इसी सिलसिले में वह यूक्रेन गयीं हैं. वहां उन्होंने साहिल मजोठी से मुलाकात की और उनसे पूरी घटना जानी.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

GUJARAT YOUTH IN UKRAIN JAIL
RUSSIA UKRAINE WAR
गुजरात का युवक यूक्रेन की जेल में
गुजरात का साहिल
GUJARAT MAN PRISONER IN UKRAINE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.