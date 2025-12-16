'बालों के झड़ने से होने वाले डिप्रेशन से कैसे बचें'...गुजरात की महिला पुलिस अधिकारी ने पेश की मिसाल
अक्सर लोग पैसे या वस्तुएं दान करते हैं, लेकिन किसी महिला की सुंदरता लौटाने के लिए अपने बाल दान करना, अनूठी पहल है.
Published : December 16, 2025 at 2:16 PM IST
गांधीनगर (गुजरात): आमतौर पर माना जाता है कि एक महिला की सुंदरता उसके बालों में होती है. घने, लंबे बाल उनके रूप-सौंदर्य को बढ़ाते हैं. लेकिन, गुजरात की एक महिला पुलिस अधिकारी ने इस धारणा से परे जाकर, करुणा की एक अविश्वसनीय मिसाल पेश की है. उन्होंने कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए अपने कीमती बाल दान कर दिए.
उनका यह अनोखा और प्रेरणादायक संदेश उन महिलाओं के लिए है जो कैंसर के कारण अपने बाल खो चुकी हैं, ताकि वे भी समाज में आत्मविश्वास के साथ सिर उठाकर चल सकें. साबरकांठा जिले के ईडर तालुका के खोडम गांव की रहने वाली दामिनी पटेल ने विशेष रूप रूप से कैंसर से पीड़ित महिलाओं के लिए अपने सिर के बाल पूरी तरह मुंडवाकर दान किए हैं.
कौन है बाल दान करनेवाली महिलाः
दामिनी, गांधीनगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में कार्यरत हैं. उसने यह कदम तब उठाया जब उनकी दोस्त अनुबेन ने उनसे बाल दान करने का विचार साझा किया. दामिनी मानती हैं कि अक्सर लोग पैसे या वस्तुएं दान करते हैं, लेकिन किसी अन्य महिला को उसका खोया हुआ आत्मविश्वास और सुंदरता लौटाने के लिए अपने बाल दान करना, दया और मानवीयता की एक अनूठी भावना है.
पति को कैसे समझायाः
अपने बालों को लेकर पति की हल्की-फुल्की टिप्पणियों के बीच, दामिनी ने दो दिन पहले उनसे अपने सारे बाल मुंडवाकर कैंसर से जूझ रही महिलाओं को दान करने की अपनी हार्दिक इच्छा व्यक्त की. उनके पति तुरंत मान गए. इसके बाद दामिनी ने अपने सारे बाल कटवाकर, कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) को दान कर दिए.
दामिनी द्वारा दान किए गए ये बाल NGO को भेजे जाते हैं, जहां उनसे सुंदर 'हेयर विग' बनाए जाते हैं. इस नेक पहल के जरिए, NGO ने अब तक 380 से ज़्यादा कैंसर पीड़ित महिलाओं को हेयर विग प्रदान कर चुका है. उनके इस कार्य ने यह साबित कर दिया है कि सच्ची सुंदरता बाहरी रूप-रंग में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में उम्मीद जगाने वाले नेक काम में निहित होती है.
बाल दान करने के बाद, दामिनी पटेल बिना किसी हिचकिचाहट या टोपी/स्कार्फ के सार्वजनिक स्थानों पर घूमती हैं. वह दूसरी महिलाओं को यह महत्वपूर्ण संदेश देती हैं- "बाल हमारे शरीर का एक ज़रूरी हिस्सा हैं और हमें इन्हें सहजता से अपनाना चाहिए. हमें बिना किसी तनाव या अवसाद के खुलकर बाहर निकलना चाहिए."
बाल न होना शर्म की बात नहीं है
दामिनी कहती हैं, "मैंने देखा है कि कई महिलाएं बाल झड़ने पर निराश हो जाती हैं, और इस डर से उनके मन में नकारात्मक विचार भी आने लगते हैं. मैं इन सभी महिलाओं से कहना चाहती हूं कि बालों का न होना शर्म की बात नहीं है. यह भी हमारे शरीर का एक हिस्सा है और हमें इसे आसानी से स्वीकार कर लेना चाहिए. हमें बिना किसी चिंता या अवसाद के आत्मविश्वास के साथ सार्वजनिक रूप से घूमना चाहिए."
अपने मुंडन के फैसले पर दामिनी पटेल कहती हैं- "हम सब पैसे दान कर सकते हैं, लेकिन अपने बाल दान करना भावनाओं से जुड़ा होता है. मेरे बाल थोड़े समय में वापस आ जाएंगे, लेकिन यह उन लोगों के चेहरों पर खुशी लाने की एक जरूरी कोशिश है जिनके पास बिल्कुल बाल नहीं हैं."
