ETV Bharat / bharat

बुलेट ट्रेन के दौर में 'स्ट्रेचर' पर सिस्टम! सांप काटने के बाद महिला को 3 किमी तक कंधे पर ढोकर ले गये

गुजरात के छोटा उदेपुर में सड़क न होने के कारण सांप के काटने से तड़प रही आदिवासी महिला को 3 किलोमीटर तक स्ट्रेचर पर ढोया.

Woman carried on stretcher
सड़क नहीं होने के कारण महिला को 3 किमी कंधे पर ढोया. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 27, 2026 at 5:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छोटा उदेपुर (गुजरात): गुजरात में एक तरफ बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ राज्य के सुदूर आदिवासी गांव में बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं. छोटा उदेपुर जिले के नसवाडी तालुका के कुंडा गांव में शुक्रवार दोपहर एक ऐसी ही हृदयविदारक घटना सामने आई, जिसने सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया.

यहां रहने वाली 35 वर्षीय आदिवासी महिला लीलाबेन वसावा खेत में मवेशी चरा रही थीं, तभी एक जहरीले सांप ने उन्हें डंस लिया. आननफानन में उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया गया, जिसके बाद व्यवस्था की पोल खुल गयी.

गांव तक नहीं आ सकी एम्बुलेंस

सांप के काटने की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण ने एम्बुलेंस सेवा को फोन किया. सिस्टम की लाचारी देखिए कि एम्बुलेंस गांव तक पहुंच ही नहीं सकी. क्योंकि आजादी के इतने साल बाद भी वहां कोई पक्की या मोटर मार्ग वाली सड़क नहीं है. संकरी पगडंडियों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों के कारण गाड़ी का अंदर आना नामुमकिन था. समय तेज़ी से बीत रहा था और महिला के शरीर में जहर फैलने का डर बढ़ता जा रहा था.

सड़क नहीं होने के कारण महिला को 3 किमी कंधे पर ढोया. (ETV Bharat)

3 किलोमीटर का जानलेवा सफर

ऐसी आपातकालीन स्थिति में ग्रामीणों ने खुद ही कमान संभाली. लकड़ी के दो खंभों के बीच कपड़ा बांधकर एक स्ट्रेचर तैयार किया. ग्रामीण उस बीमार महिला को कामचलाऊ स्ट्रेचर पर लिटाकर अपने कंधों पर उठाकर दौड़ पड़े. लगभग 3 किलोमीटर दूर निशीना गांव की ओर चले, जहां एम्बुलेंस खड़ी हो सकती थी.

बारिश के कारण पूरा रास्ता कीचड़ और फिसलन से भरा हुआ था. इसके बावजूद, ग्रामीणों ने हिम्मत नहीं हारी और तेज़ी से महिला को निशीना तक पहुंचाया. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल महिला की तबीयत में सुधार हो रहा है

वीडियो वायरल होने से प्रशासनिक दावों की खुली पोल

इस बीच, ग्रामीणों द्वारा महिला को कंधे पर उठाकर ले जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे लाचार ग्रामीण एक महिला की जान बचाने के लिए बिना सड़क वाली पथरीली ज़मीन और कीचड़ के बीच दौड़ रहे हैं.

यह वीडियो सामने आने के बाद हालांकि जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले में त्वरित संज्ञान लेने और सड़क निर्माण की मांग तेज कर दी है.

अस्पताल जाना हो या स्कूल, हर बार परीक्षा देता है पूरा गांव
स्थानीय ग्रामीणों का दर्द है कि सड़क न होने के कारण यह उनके रोज़ की मजबूरी बन चुकी है. गांव के बुजुर्गों के मुताबिक, चाहे किसी गर्भवती महिला को प्रसव के लिए अस्पताल पहुंचाना हो या छोटे बच्चों को अचानक तेज़ बुखार आ जाए, एम्बुलेंस के गांव तक न पहुंच पाने के कारण इलाज में अक्सर देरी हो जाती है.

इतना ही नहीं, स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों को भी हर रोज़ बरसात के दिनों में घुटने भर कीचड़ और पानी से होकर घंटों पैदल चलना पड़ता है. बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए तो यह रास्ता किसी सज़ा से कम नहीं है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

GUJARAT TRIBAL VILLAGE
SNAKE BITE INCIDENT NASVADI
सड़क नहीं होने पर स्ट्रेचर
गुजरात गांव तक एंबुलेंस नहीं पहुंची
WOMAN CARRIED ON STRETCHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.