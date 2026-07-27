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बुलेट ट्रेन के दौर में 'स्ट्रेचर' पर सिस्टम! सांप काटने के बाद महिला को 3 किमी तक कंधे पर ढोकर ले गये

सड़क नहीं होने के कारण महिला को 3 किमी कंधे पर ढोया. ( ETV Bharat )