गुजरात में जंगली जानवारों का आतंक: घर में सोते हुए बुजुर्ग पर शेर का जानलेवा हमला, अहमदाबाद में दिखा तेंदुआ
गुजरात में इंसानों और जंगली जानवरों का संघर्ष बढ़ गया है. वन विभाग हाई अलर्ट पर है. पूरी रिपोर्ट पढ़ें.
Published : July 20, 2026 at 4:46 PM IST
अमरेली/अहमदाबादः गुजरात में इंसानों और जंगली जानवरों के बीच बढ़ता टकराव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. राज्य में पिछले 24 घंटों के भीतर दो अलग-अलग जिलों से आई खबरों से लोग दहशत में हैं. अमरेली जिले में जहां एक शेर ने घर के आंगन में सो रहे बुजुर्ग पर जानलेवा हमला कर दिया, वहीं अहमदाबाद शहर के एक पॉश इलाके में तेंदुए की हलचल से हड़कंप मच गया है.
घर में घुसकर शेर का हमला
अमरेली जिले के गिर सीमा से लगे रबारिका गांव में रावजीभाई सेनजालिया नाम के एक बुजुर्ग अपने घर के आंगन में सो रहे थे. देर रात एक शेर ने उन पर अचानक हमला कर दिया. शेर के इस हमले में बुजुर्ग के सिर पर चोटें आई हैं. चीख-पुकार सुनकर जब परिवार और आसपास के लोग दौड़े. शोर मचाने पर शेर वापस जंगल की ओर भाग गया.
खंभा-तुलसीश्याम रेंज के आरएफओ (RFO) निकुल नकुम ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बुजुर्ग को मामूली चोटें आई हैं. उन्हें तुरंत इलाज के लिए ऊना अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वन विभाग इस पूरी घटना की जांच कर रहा है.
डरे हुए हैं इलाके के लोग
गौरतलब है कि अमरेली में पिछले कुछ समय से मानव-सिंह संघर्ष काफी बढ़ गया है. इससे पहले खंभा तालुका के चतुरी गांव में एक शेर ने 5 साल के बच्चे को मार डाला था. अब रबारिका गांव की इस नई घटना से स्थानीय लोग डरे हुए हैं. ग्रामीणों की मांग है कि वन विभाग तत्काल प्रभावी कदम उठाए और रिहायशी इलाकों में गश्त बढ़ाए.
अहमदाबाद के पॉश इलाके में तेंदुआ
दूसरी तरफ, गुजरात की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले अहमदाबाद शहर से भी चौंकाने वाली खबर आई है. शहर के तेजी से विकसित हो रहे और पॉश माने जाने वाले घुमा इलाके की एक सोसाइटी में देर रात एक तेंदुआ घूमता हुआ देखा गया है.
स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से इलाके में पालतू कुत्ते और छोटे जानवर अचानक गायब हो रहे थे. लेकिन जब सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, तो उसमें तेंदुआ साफ तौर पर घूमता हुआ दिखाई दिया. आबादी वाले इस शहरी इलाके में तेंदुए की मौजूदगी की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया है. डर के मारे लोगों ने रात में बाहर निकलना पूरी तरह बंद कर दिया है.
घटना की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तेंदुए के ट्रैक को खंगालना शुरू कर दिया है. तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने के लिए संवेदनशील जगहों पर पिंजरे लगाए जा रहे हैं. शहर के मेयर और आला अधिकारियों ने मौके का दौरा कर हालात का जायजा लिया है. नागरिकों को सतर्क रहने की हिदायत दी है.
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