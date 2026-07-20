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गुजरात में जंगली जानवारों का आतंक: घर में सोते हुए बुजुर्ग पर शेर का जानलेवा हमला, अहमदाबाद में दिखा तेंदुआ

सूरत के सरथाना नेचर पार्क में घूम रहा रॉयल बंगाल टाइगर 'अभय', जिसे भुवनेश्वर के नंदनकानन ज़ूलॉजिकल पार्क से लाया गया. यह फाइल तस्वीर 04 फरवरी, 2026 की है. ( IANS )