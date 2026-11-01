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पूरी दुनिया दिवाली मनाने घर लौटती है, पर गुजरात के 15 गांवों के लोग घरों पर ताला लगाकर जा रहे... आखिर क्यों?

घर में ताला लगाकर पलयान कर गये लोग. ( ETV Bharat )

सुरेंद्रनगर (गुजरात): दीपावली का त्योहार यानी रोशनी, अपनों का साथ और घर लौटने की खुशी. इस त्योहार पर सात समंदर पार रहने वाले लोग भी अपनी मिट्टी और वतन की ओर खिंचे चले आते हैं. लेकिन, देश के विकसित राज्यों में गिने जाने वाले गुजरात से एक ऐसी मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जो विकास के तमाम दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के 'पंचाल क्षेत्र' में इस दिवाली खुशियों का उजाला नहीं, बल्कि पलायन का सन्नाटा पसर रहा है. यहां 15 से अधिक गांवों के पशुपालक त्योहार के ऐन वक्त पर अपने घरों में ताले लटकाकर, आंगनों में बबूल के कांटे रखकर अपने मासूम बच्चों और मवेशियों के साथ पलायन करने को मजबूर हैं.