पूरी दुनिया दिवाली मनाने घर लौटती है, पर गुजरात के 15 गांवों के लोग घरों पर ताला लगाकर जा रहे... आखिर क्यों?
गुजरात के सुरेंद्रनगर से दिल झकझोर देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट, जहां 15 गांवों के पशुपालक अपने घरों पर ताले लगाकर पलायन करने को मजबूर हैं.
Published : November 1, 2026 at 7:28 PM IST
सुरेंद्रनगर (गुजरात): दीपावली का त्योहार यानी रोशनी, अपनों का साथ और घर लौटने की खुशी. इस त्योहार पर सात समंदर पार रहने वाले लोग भी अपनी मिट्टी और वतन की ओर खिंचे चले आते हैं. लेकिन, देश के विकसित राज्यों में गिने जाने वाले गुजरात से एक ऐसी मार्मिक तस्वीर सामने आई है, जो विकास के तमाम दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है.
गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के 'पंचाल क्षेत्र' में इस दिवाली खुशियों का उजाला नहीं, बल्कि पलायन का सन्नाटा पसर रहा है. यहां 15 से अधिक गांवों के पशुपालक त्योहार के ऐन वक्त पर अपने घरों में ताले लटकाकर, आंगनों में बबूल के कांटे रखकर अपने मासूम बच्चों और मवेशियों के साथ पलायन करने को मजबूर हैं.
5 महीने के बच्चे को लेकर ट्रक में रातें काटने की बेबसी
मानसून खत्म हुए अभी बमुश्किल 20 दिन ही बीते हैं, लेकिन सुरेंद्रनगर के चोटिला तालुका में हालात अकाल जैसे हो चुके हैं. जसापर गांव से मवेशियों को ट्रक में भरकर खेड़ा की ओर जा रही कंकूबेन की कहानी इस त्रासदी का सबसे दर्दनाक चेहरा है. कंकूबेन की गोद में उनका महज पांच महीने का मासूम बेटा है, जिसका यह पहला ही त्योहार है.
कंकूबेन कहती हैं, "गांव में न इंसानों के लिए पीने का पानी बचा है, न मवेशियों के लिए चारा. हमारे मवेशी तड़प-तड़प कर दम तोड़ रहे हैं. उन्हें अपनी आंखों के सामने मरते देखने से तो अच्छा है कि हम अपना घर-बार छोड़कर कहीं दूर चले जाएं. अब खुले आसमान के नीचे खेतों में रहकर रातें काटेंगे."
पलायन कर चुके हैं 200 से अधिक परिवार
चोटिला तालुका के जसापर, नानी मोरसाल, मोटी मोरसाल, नानयाणी, हबियासर, राजावड, देवसर, कंठासर और घटिया जैसे 15 से अधिक गांव इस समय पूरी तरह खाली होने की कगार पर हैं. अब तक 200 से अधिक परिवार यहां से नडियाद, खेड़ा और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की ओर पलायन कर चुके हैं.
स्थानीय पशुपालक रमेश मेर इस स्थिति पर भारी आक्रोश जताते हुए कहते हैं, "दिवाली पर लोग अपनों से मिलने घर आते हैं, लेकिन नेताओं के खोखले वादों और प्रशासन की नाकामी के कारण हमें दिवाली से पहले अपना गांव छोड़ना पड़ रहा है. आजादी के इतने सालों बाद भी अगर इस क्षेत्र में पीने का पानी तक नहीं है, तो यह देश के लिए बेहद गंभीर और शर्मनाक बात है."
गायब हैं नर्मदा और सौनी योजना की पाइपलाइन
पशुपालकों का गुस्सा सरकार की उन महत्वाकांक्षी योजनाओं पर है, जो सिर्फ विज्ञापनों और कागजों तक सीमित रह गईं. स्थानीय निवासी देवकरण जोगराणा बताते हैं कि चोटिला का यह पूरा इलाका सिर्फ मानसून की बारिश पर निर्भर है, जहां इस बार 25 प्रतिशत कम बारिश हुई है.
वे कहते हैं, "चुनाव आते ही नेता पानी देने के बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव बीतते ही गायब हो जाते हैं. चोटिला क्षेत्र तक न तो नर्मदा नहर का कोई नेटवर्क पहुंचा है और न ही सरकार की बहुप्रचारित 'सौनी योजना' (SAUNI Yojana) की पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है. जब पानी आने का कोई जरिया ही नहीं है, तो लोग यहां रहकर क्या करेंगे?"
अकाल जैसी स्थिति, पर क्षेत्र 'सूखाग्रस्त' नहीं
इलाके में भुखमरी और चारे का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि चारे के दाम आसमान छू रहे हैं. इसके बावजूद सरकार ने सुरेंद्रनगर के इन इलाकों को 'सूखाग्रस्त' घोषित नहीं किया है. सरकारी मुहर न लगने के कारण इन गरीब किसानों और पशुपालकों को प्रशासन से चारे या पानी की कोई सहायता नहीं मिल रही है.
ग्रामीणों की मांग है कि सरकार तुरंत यहां 'कैटल कैंप' (पशु शिविर) खोले. इस बीच, आने वाले दिनों में क्षेत्र में ग्राम पंचायत चुनाव होने हैं, और स्थानीय लोगों का कहना है कि गांवों के खाली होने और जनता के इस गुस्से का सीधा असर मतदान पर देखने को मिलेगा.
डिप्टी कलेक्टर का दावा: 'हम बैठक कर रहे हैं, टैंकर भेजेंगे'
इस पूरे गंभीर मामले पर जब चोटिला के डिप्टी कलेक्टर शैलेश कलसरिया से बात की गई, तो उन्होंने माना कि क्षेत्र के 10 से अधिक गांवों में पानी की भारी किल्लत है. उन्होंने कहा, "हमने जल आपूर्ति विभाग के साथ बैठक की है और टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है. कुछ ही दिनों में इंसानों और पशुओं के लिए पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा."
अधिकारी अब पलायन कर रहे मालधारियों से गांवों में ही रुकने की अपील कर रहे हैं और भरोसा दे रहे हैं कि प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था में जुटा है. लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जब तक प्रशासन की कागजी बैठकें जमीन पर उतरेंगी, तब तक ये गांव पूरी तरह सूने हो चुके होंगे.
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