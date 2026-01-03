ETV Bharat / bharat

महिला रेलवे कर्मचारी ने अफेयर के शक में मंगेतर की जान से मारा, गिरफ्तार

गुजरात के वडोदरा में महिला रेल कर्मचारी ने अफेयर के शक में अपने मंगेतर की हत्या कर दी.

Female railway employee kills fiancé suspecting affair
महिला रेलवे कर्मचारी ने अफेयर के शक में मंगेतर की हत्या कर दी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 3, 2026 at 7:27 PM IST

वडोदरा (गुजरात) : वडोदरा शहर के रेलवे कॉलोनी इलाके में एक हैरान करने वाला मर्डर का मामला सामने आया है. बताया जाता है कि रेलवे में काम करने वाली एक लड़की ने अपने ही मंगेतर की हत्या कर दी. पुलिस ने जांच में बताया है कि लव अफेयर, शक और रिश्ता टूटने को लेकर हुए झगड़े ने आखिरकार मर्डर का रूप ले लिया.

युवक की संदिग्ध हालात में हत्या
वडोदरा की रेलवे कॉलोनी में रहने वाले सचिन राठवा नाम के युवक की संदिग्ध हालात में हत्या कर दी गई. शुरुआत में इस घटना को लेकर कई सवाल उठे थे. हालांकि, पुलिस की कड़ी जांच के बाद पता चला कि हत्या सचिन की मंगेतर रेखा राठवा ने की थी. रेखा राठवा रेलवे में सेलर का काम करती है.

युवती और युवक दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे
पुलिस जांच में पता चला है कि सचिन और रेखा पिछले तीन साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. दोनों की जान-पहचान इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हुई थी, जिसके बाद उनके बीच करीबी बन गई. समय के साथ दोनों साथ रहने लगे. हालांकि, रिलेशनशिप के दौरान सचिन अक्सर रेखा के चरित्र पर शक करता था, जिसकी वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे.

शादी तोड़ने की बात पर हुआ था झगड़ा
पुलिस के मुताबिक, 30 दिसंबर 2025 को दोनों के बीच गंभीर झगड़ा हुआ था. इसी झगड़े के दौरान सचिन ने रेखा से शादी तोड़ने की बात कही थी. इससे रेखा बहुत भड़क गई थी. गुस्से और इमोशनल उथल-पुथल के माहौल में रेखा ने सचिन को मारने का फैसला किया. मर्डर वाले दिन रेखा ने दुपट्टे से सचिन का गला घोंट दिया, जिससे सचिन की मौके पर ही मौत हो गई.

मर्डर के बाद पुलिस को गुमराह करने की कोशिश
मर्डर के बाद रेखा ने शुरू में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. उसने घटना को हादसा या किसी और तरह से दिखाने की कोशिश की. लेकिन पुलिस ने क्राइम सीन की जांच, टेक्निकल सबूत और हालात के सबूत के आधार पर शक का फोकस रेखा की ओर कर दिया. कड़ी पूछताछ में रेखा टूट गई और आखिरकार उसने अपनी गलती मान ली और सचिन की हत्या करना कबूल कर लिया.

इस मामले में एफ डिवीजन के एसीपी प्रणव कटारिया ने कहा कि अभी तक हत्या में किसी और के शामिल होने की बात सामने नहीं आई है, लेकिन सभी एंगल से जांच जारी है. आरोपी लड़की के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की गई है.

