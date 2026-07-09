गुजरात ने डेटा सेंटर पॉलिसी पेश की, जानें क्या है लक्ष्य
गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी का मकसद राज्य को हाइपरस्केल और कोलोकेशन डेटा सेंटर्स के लिए दुनिया भर में प्रतिस्पर्धी हब बनाना है.
Published : July 9, 2026 at 8:21 PM IST
गांधीनगर: गुजरात सरकार ने आज अपनी डेटा सेंटर नीति पेश की है. यह एक बड़ी पहल है जिसका मकसद राज्य को भारत का सबसे बड़ा अत्यधिक क्षमता वाला AI डेटा सेंटर गंतव्य बनाना है. यह नीति एक ऐसा मापने योग्य, सुरक्षित और टिकाऊ डिजिटल आधारभूत संरचना इकोसिस्टम बनाने का साफ विजन देती है जो देश की डिजिटल इकॉनमी को सहारा दे और वैश्विक क्लाउड प्रदाता को आकर्षित करे.
गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी का मकसद राज्य को हाइपरस्केल और कोलोकेशन डेटा सेंटर्स के लिए दुनिया भर में प्रतिस्पर्धी हब बनाना है, साथ ही टिकाऊ, एनर्जी बचाने वाली सुविधाओं को बढ़ावा देना है जो रिन्यूएबल एनर्जी और चौबीसों घंटे पावर सॉल्यूशन में गुजरात के नेतृत्व का फायदा उठाती हैं. इसका मकसद कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव, फास्ट-ट्रैक अप्रूवल और हाइपरस्केल-रेडी गवर्नेंस के ज़रिए हाइपरस्केलर्स और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को आकर्षित करना है, साथ ही डेटा सिक्योरिटी, डिजिटल रेजिलिएंस और टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करना है.
इस नीति का मकसद इंडस्ट्री, एकेडेमिया, स्टार्टअप्स और प्रौद्योगिकी प्रदाता के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और डिजिटल सर्विस में इनोवेशन को भी मुमकिन बनाना है.
इसके अलावा, यह हाई-वैल्यू जॉब्स और क्लियर स्किल-डेवलपमेंट पाथवे बनाने पर जोर देता है, और क्लाउड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी और नई टेक्नोलॉजी में एक एडवांस्ड डिजिटल वर्कफोर्स बनाता है.
यह नीति वैश्विक और घरेलू दोनों तरह के ऑपरेटरों को आकर्षित करके गुजरात को हाइपरस्केल और कोलोकेशन डेटा सेंटर्स के लिए एक प्रीमियर डेस्टिनेशन बनाने का एक बड़ा टारगेट रखती है. इसका मकसद 7.5 GW डेटा सेंटर कैपेसिटी हासिल करना है, जिससे गुजरात भारत की राष्ट्रीय डेटा केंद्र विकास रणनीति का एक अहम स्तंभ बन जाएगा. इस विजन को पूरा करने के लिए, राज्य सक्रिय नीति समर्थन, निवेशक-अनुकूल शासन और फास्ट ट्रैक अनुमोदन के जरिए एक हाइपरस्केल रेडी इकोसिस्टम बनाएगा जो दीर्घकालिक डिजिटल अवसंरचना विकास को बढ़ावा देगा.
निवेश में तेजी लाने और प्रतिस्पर्धा पक्का करने के लिए, गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी राजकोषीय और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन का एक बड़ा पैकेज देती है. इनमें धोलेरा रीजन में एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल निवेश पर 2.5 प्रतिशत की कैपिटल सब्सिडी, जिसे दस साल के अंदर क्लेम किया जा सकता है, और दस साल के लिए टर्म लोन पर 4 प्रतिशत तक की ब्याज सब्सिडी शामिल है, जिसकी लिमिट सालाना 25 करोड़ रुपये है.
बीस साल के लिए 1 रुपये प्रति यूनिट पावर टैरिफ सब्सिडी के जरिए लंबी अवधि की ऑपरेशनल बचत पक्की की जाती हैं, साथ ही जमीन के ट्रांजैक्शन के लिए स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पर 100 फीसदी छूट, और बीस साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का पूरा रीइंबर्समेंट भी मिलता है.
पॉलिसी में प्लांट और मशीनरी, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एलिजिबल सर्विसेज़ पर बीस साल तक SGST रीइंबर्समेंट भी दिया गया है, जिससे टैक्स का बोझ कम होगा और पुनर्निवेश को बढ़ावा मिलेगा. हाइपरस्केल रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए, खास बिल्डिंग मानदंड एफएसआई, पार्किंग, ग्राउंड कवरेज और तकनीकी प्रावधान में छूट देते हैं. कैप्टिव डिसेलिनेशन प्लांट्स के लिए कैपिटल असिस्टेंस के जरिए सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट किया जाता है, जबकि गैर-राजकोषीय लाभ में डुअल पावर फीडर, ओपन एक्सेस परमिशन और वितरण लाइसेंस के लिए सुविधा शामिल हैं.
इसके अलावा, निवेशक सुविधा पोर्टल और DST इंसेंटिव मैनेजमेंट पोर्टल के जरिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से मंजूरी को आसान बनाया गया है, जिससे बिजनेस करने में आसानी होती है और प्रोजेक्ट तेजी से पूरे होते हैं. इंसेंटिव पाने वाले सभी प्रोजेक्ट्स को कम से कम 51 फीसदी बिजली नवीकरणीय ऊर्जा से लेनी होगी, जिससे गुजरात का ग्रीन ग्रोथ के लिए प्रतिबद्धता और मजबूत होता है.
इंसेंटिव एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के 75 प्रतिशत तक सीमित हैं, जो 20 सालों में दिए जाते हैं, जिससे बैलेंस्ड और सस्टेनेबल सपोर्ट पक्का होता है. यह पॉलिसी फिस्कल इंसेंटिव का एक बड़ा पैकेज देती है, जिसमें कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, पावर टैरिफ सब्सिडी, SGST रीइंबर्समेंट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रीइंबर्समेंट, डिसेलिनेशन प्लांट्स के लिए सपोर्ट और स्टाम्प ड्यूटी में छूट शामिल हैं. यह प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के लिए फास्ट-ट्रैक अप्रूवल, एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI), बिल्डिंग मानदंड में ढील, पावर तक ओपन एक्सेस, पक्की बिजली सप्लाई और पानी की उपलब्धता जैसे गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन भी देती है.
"गुजरात यह पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य है। हमें भरोसा है कि इससे 6 लाख करोड़ रुपये का निवेश आएगा, 7.5 GW डेटा सेंटर कैपेसिटी बनेगी और अच्छी-खासी नौकरियां पैदा होंगी." गांधीनगर में चीफ सेक्रेटरी एम के दास ने इस बात की जानकारी दी.
राज्य बड़े पैमाने पर निवेश को समर्थन करने के लिए जरूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत कर रहा है. साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी पी भारती ने कहा कि गुजरात में जल्द ही दो ऑपरेशनल केबल लैंडिंग स्टेशन होंगे, और एक और प्रोजेक्ट की घोषणा जल्द ही होने की उम्मीद है, जिससे अंतरराष्ट्रीय संपर्क काफी बढ़ेगी और राज्य ग्लोबल क्लाउड और डेटा सेंटर ऑपरेटरों के लिए और भी आकर्षक बन जाएगा.
उन्होंने आगे कहा. "दुनिया भर में लगभग 12,000 डेटा सेंटर हैं, जिसमें अमेरिका और चीन दुनिया की लगभग 70 फीसदी कैपेसिटी के लिए जिम्मेदार हैं. भारत, दुनिया का लगभग 20 फीसदी डेटा जेनरेट करने के बावजूद, ग्लोबल डेटा सेंटर कैपेसिटी का केवल लगभग 3 फीसदी है.
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