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गुजरात ने डेटा सेंटर पॉलिसी पेश की, जानें क्या है लक्ष्य

गुजरात की डेटा सेंटर पॉलिसी, राज्य को भारत के AI हब के तौर पर स्थापित करेगी ( ETV Bharat )

गांधीनगर: गुजरात सरकार ने आज अपनी डेटा सेंटर नीति पेश की है. यह एक बड़ी पहल है जिसका मकसद राज्य को भारत का सबसे बड़ा अत्यधिक क्षमता वाला AI डेटा सेंटर गंतव्य बनाना है. यह नीति एक ऐसा मापने योग्य, सुरक्षित और टिकाऊ डिजिटल आधारभूत संरचना इकोसिस्टम बनाने का साफ विजन देती है जो देश की डिजिटल इकॉनमी को सहारा दे और वैश्विक क्लाउड प्रदाता को आकर्षित करे. गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी का मकसद राज्य को हाइपरस्केल और कोलोकेशन डेटा सेंटर्स के लिए दुनिया भर में प्रतिस्पर्धी हब बनाना है, साथ ही टिकाऊ, एनर्जी बचाने वाली सुविधाओं को बढ़ावा देना है जो रिन्यूएबल एनर्जी और चौबीसों घंटे पावर सॉल्यूशन में गुजरात के नेतृत्व का फायदा उठाती हैं. इसका मकसद कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव, फास्ट-ट्रैक अप्रूवल और हाइपरस्केल-रेडी गवर्नेंस के ज़रिए हाइपरस्केलर्स और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को आकर्षित करना है, साथ ही डेटा सिक्योरिटी, डिजिटल रेजिलिएंस और टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करना है. इस नीति का मकसद इंडस्ट्री, एकेडेमिया, स्टार्टअप्स और प्रौद्योगिकी प्रदाता के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और डिजिटल सर्विस में इनोवेशन को भी मुमकिन बनाना है. इसके अलावा, यह हाई-वैल्यू जॉब्स और क्लियर स्किल-डेवलपमेंट पाथवे बनाने पर जोर देता है, और क्लाउड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी और नई टेक्नोलॉजी में एक एडवांस्ड डिजिटल वर्कफोर्स बनाता है. यह नीति वैश्विक और घरेलू दोनों तरह के ऑपरेटरों को आकर्षित करके गुजरात को हाइपरस्केल और कोलोकेशन डेटा सेंटर्स के लिए एक प्रीमियर डेस्टिनेशन बनाने का एक बड़ा टारगेट रखती है. इसका मकसद 7.5 GW डेटा सेंटर कैपेसिटी हासिल करना है, जिससे गुजरात भारत की राष्ट्रीय डेटा केंद्र विकास रणनीति का एक अहम स्तंभ बन जाएगा. इस विजन को पूरा करने के लिए, राज्य सक्रिय नीति समर्थन, निवेशक-अनुकूल शासन और फास्ट ट्रैक अनुमोदन के जरिए एक हाइपरस्केल रेडी इकोसिस्टम बनाएगा जो दीर्घकालिक डिजिटल अवसंरचना विकास को बढ़ावा देगा. निवेश में तेजी लाने और प्रतिस्पर्धा पक्का करने के लिए, गुजरात डेटा सेंटर पॉलिसी राजकोषीय और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन का एक बड़ा पैकेज देती है. इनमें धोलेरा रीजन में एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल निवेश पर 2.5 प्रतिशत की कैपिटल सब्सिडी, जिसे दस साल के अंदर क्लेम किया जा सकता है, और दस साल के लिए टर्म लोन पर 4 प्रतिशत तक की ब्याज सब्सिडी शामिल है, जिसकी लिमिट सालाना 25 करोड़ रुपये है. बीस साल के लिए 1 रुपये प्रति यूनिट पावर टैरिफ सब्सिडी के जरिए लंबी अवधि की ऑपरेशनल बचत पक्की की जाती हैं, साथ ही जमीन के ट्रांजैक्शन के लिए स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पर 100 फीसदी छूट, और बीस साल के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का पूरा रीइंबर्समेंट भी मिलता है.