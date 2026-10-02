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गुजरात में समान नागरिक संहिता को राष्ट्रपति की मंजूरी

गुजरात में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो गया है. राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दे दी है.

President Droupadi Murmu
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (file photo-IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 2, 2026 at 5:06 PM IST

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नई दिल्ली : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक 2026 को अपनी औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है. वहीं राज्य सरकार ने राजपत्र अधिसूचना भी जारी कर दी है और राज्य में कानून को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है.

इसके साथ ही उत्तराखंड के बाद गुजरात देश का ऐसा दूसरा राज्य बन गया है, जहां यूसीसी के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली है.

(अपडेट जारी)

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