25 सालों से नहीं जली एक भी बीड़ी-सिगरेट, ढूंढें नहीं मिलेगा तंबाकू, पान-मसाला, इस वजह से ग्रामीणों ने छोड़ा नशा
मेहसाणा जिले के बदरपुर गांव में 25 साल से गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगा हुआ है.
Published : November 26, 2025 at 2:17 PM IST
मेहसाणा (गुजरात): आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरात में कोई ऐसा गांव भी हैं, जहां सभी ग्रामीणों ने 25 साल एक साथ नशा छोड़ दिया था. जी हां, यह बिल्कुल सच है. यह गांव है मेहसाणा जिले के वडनगर तालुका का बदरपुर गांव है. यहां रहने वाले सभी निवासियों ने नशा छोड़ दिया था.
आज के जमाने में कई तरह के नशे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं. वहीं, इस गांव वालों ने युवा बर्बाद न हों इसके लिए लोकल पंचायत की मदद से पूरे गांव को नशा-फ्री बना दिया. इस गांव आपको कहीं भी पान, मसाला, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ढूंढने से भी नहीं मिलेगी.
पान मसाला का एक भी पैकेट नहीं
बदरपुर गांव में आपको कहीं भी पान मसाला का एक भी पैकेट नहीं मिलेगा. आपको ऐसी कोई दुकान नहीं मिलेगी, जहां गुटखा, पान मसाला या बीड़ी-सिगरेट मिलती हो. इस तरह से देखें तो लोग अपने शरीर को अपना नहीं समझ रहे हैं. कई बुरी आदतों की वजह से वे अपने शरीर की दुर्दशा कर रहे हैं और गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं.
नशे के गंभीर नतीजे
नशे की वजह से कीमती शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है और गंभीर बीमारियों ने इंसान के शरीर को जकड़ लिया है. इसका मुख्य कारण नशा है. नशे की वजह से शरीर में बहुत गंभीर बीमारियों के मामले दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं. यह बदरपुर गांव के लोगों ने 25 साल से नशा छोड़ रखा है.
ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पास किया
2001 के आस-पास इस गांव के एक नौजवान की नशे की लत की वजह से गंभीर बीमारी हो गई और फिर उसकी मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में चिंता और दुख फैल गया. इस घटना के बाद 2001 में ग्राम पंचायत की मदद से एक प्रस्ताव पास किया गया, ताकि इस गांव में नशे की वजह से कोई दुखद घटना न हो और नशे की वजह से गंभीर बीमारी न हो.
तंबाकू की खेती भी बंद
इस प्रस्ताव के मुताबिक गांव में गुटखा बेचने और खाने पर बैन लगा दिया गया और यह भी तय किया गया कि अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा. तब से यह बैन आज तक लागू है. एक और खास बात यह है कि इस गांव के किसान अपने खेतों में भी तंबाकू की खेती नहीं करते हैं. इसके पीछे मकसद यह है कि यह गांव चाहता है कि देश और राज्य ऐसी लत से मुक्त हो.
25 सालों से बैन का सख्ती से पालन
गांव के व्यापारी भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए गुटखा और तंबाकू प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं. व्यापारियों का कहना है कि इस बैन से हमें कोई नुकसान नहीं है, हम दूसरा बिजनेस कर रहे हैं. गांव की साफ-सफाई और खुशहाली के लिए हम हमेशा गांव के साथ हैं और हम पिछले 25 सालों से गुटखा तंबाकू बैन का सख्ती से पालन कर रहे हैं.
