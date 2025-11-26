ETV Bharat / bharat

25 सालों से नहीं जली एक भी बीड़ी-सिगरेट, ढूंढें नहीं मिलेगा तंबाकू, पान-मसाला, इस वजह से ग्रामीणों ने छोड़ा नशा

तंबाकू-फ्री गांव! ( ETV Bharat )

मेहसाणा (गुजरात): आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरात में कोई ऐसा गांव भी हैं, जहां सभी ग्रामीणों ने 25 साल एक साथ नशा छोड़ दिया था. जी हां, यह बिल्कुल सच है. यह गांव है मेहसाणा जिले के वडनगर तालुका का बदरपुर गांव है. यहां रहने वाले सभी निवासियों ने नशा छोड़ दिया था. आज के जमाने में कई तरह के नशे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं. वहीं, इस गांव वालों ने युवा बर्बाद न हों इसके लिए लोकल पंचायत की मदद से पूरे गांव को नशा-फ्री बना दिया. इस गांव आपको कहीं भी पान, मसाला, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ढूंढने से भी नहीं मिलेगी. पान मसाला का एक भी पैकेट नहीं

बदरपुर गांव में आपको कहीं भी पान मसाला का एक भी पैकेट नहीं मिलेगा. आपको ऐसी कोई दुकान नहीं मिलेगी, जहां गुटखा, पान मसाला या बीड़ी-सिगरेट मिलती हो. इस तरह से देखें तो लोग अपने शरीर को अपना नहीं समझ रहे हैं. कई बुरी आदतों की वजह से वे अपने शरीर की दुर्दशा कर रहे हैं और गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं. नशे के गंभीर नतीजे

नशे की वजह से कीमती शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है और गंभीर बीमारियों ने इंसान के शरीर को जकड़ लिया है. इसका मुख्य कारण नशा है. नशे की वजह से शरीर में बहुत गंभीर बीमारियों के मामले दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं. यह बदरपुर गांव के लोगों ने 25 साल से नशा छोड़ रखा है.