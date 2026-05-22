तापी में टला बर्ड फ्लू का खतरा: सैंपल की रिपोर्ट आई नेगेटिव, फिर भी 10 जुलाई तक अलर्ट जारी
महाराष्ट्र सीमा पर बर्ड फ्लू के बाद तापी जिले के पोल्ट्री सैंपल की भोपाल लैब रिपोर्ट नेगेटिव आई है.
Published : May 22, 2026 at 7:36 PM IST
तापी (गुजरात): महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद गुजरात के तापी जिला प्रशासन ने काफी सतर्कता बरती. जिसके परिणाम सामने आने लगे. तापी जिले के उच्छल और निज़ार तालुका के पोल्ट्री फार्मों से लिए गए सभी सैंपल की जांच रिपोर्ट बर्ड फ्लू के लिए नेगेटिव आई है.
भोपाल की नेशनल लैब से मिली इस रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन और स्थानीय पोल्ट्री व्यवसायियों ने बड़ी राहत की सांस ली है. हालांकि, एहतियात के तौर पर प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों में 10 जुलाई तक अलर्ट और पाबंदियां जारी रखने का फैसला किया है.
महाराष्ट्र सीमा से सटे इलाकों में कड़ी निगरानी
महाराष्ट्र के नवापुर और नंदुरबार जिलों में बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि के बाद तापी जिला प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया था. तापी जिले के एडिशनल कलेक्टर ने एक विशेष नोटिफिकेशन जारी कर पोल्ट्री फार्म संचालकों के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की थीं.
एनिमल हसबेंडरी (पशुपालन) विभाग की टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र की सीमा से लगे उच्छल और निजार तालुका के विभिन्न पोल्ट्री फार्मों का दौरा किया, वहां मुर्गियों की सेहत की जांच की और संदिग्ध सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए भोपाल लैब भेजे थे.
10 जुलाई तक पाबंदियां
भले ही भोपाल लैब से आई रिपोर्ट नेगेटिव रही हो, लेकिन प्रशासन किसी भी स्तर पर ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है. जिला प्रशासन द्वारा पहले जारी किया गया प्रतिबंधात्मक नोटिफिकेशन आगामी 10 जुलाई तक पूरी तरह प्रभावी रहेगा. इसके तहत सभी पोल्ट्री फार्म संचालकों को बायोसिक्योरिटी नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही, महाराष्ट्र से पोल्ट्री उत्पादों (मुर्गियों और अंडों) की तापी जिले में आवाजाही पर फिलहाल रोक बरकरार रखी गई है.
जिला पदाधिकारी की अपील
मामले की गंभीरता को स्पष्ट करते हुए तापी जिले के कलेक्टर देव चौधरी ने कहा, "तापी जिले के कुछ गांवों में बर्ड फ्लू का संदेह था. करीब 15 से 20 दिन पहले हमारी वेटेरिनरी (पशुचिकित्सा) टीम ने कुछ पोल्ट्री फार्मों से सैंपल लेकर लैब भेजे थे. राहत की बात यह है कि उनमें बर्ड फ्लू नहीं, बल्कि सामान्य फ्लू पाया गया है."
कलेटर ने आगे अपील करते हुए कहा, "रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद यह बेहद जरूरी है कि सभी पोल्ट्री फार्म संचालक या मुर्गी पालन से जुड़े लोग पूरी तरह सतर्क रहें. यदि उन्हें मुर्गियों में बीमारी या बर्ड फ्लू के कोई भी संदिग्ध लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत इसकी सूचना पशुपालन विभाग को दें ताकि समय रहते आगे की कार्रवाई की जा सके."
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