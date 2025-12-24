गुजरात : सुरेंद्रनगर कलेक्टर के यहां ED का छापा, 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति का पता चला
गुजरात के सुरेंद्रनगर के कलेक्टर यहां पर ईडी ने छापेमारी की है. इसके अलावा उनके पीए व अन्य अधिकारियों के यहां भी जांच जारी है.
Published : December 24, 2025 at 5:03 PM IST
सुरेंद्रनगर (गुजरात) : प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम पिछले दो दिनों से सुरेंद्रनगर जिले में छापेमारी कर रही है. इसमें सुरेंद्रनगर के कलेक्टर राजेंद्र पटेल के अलावा उनके पीए जयराजसिंह झाला व डिप्टी डिप्टी ममलतदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चंद्रसिंह मोरी और क्लर्क मयूरसिंह गोहिल के घर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया.
इस मामले में डिप्टी ममलतदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चंद्रसिंह मोरी को हिरासत में लिया गया है और उनके घर से 60 लाख से अधिक का कैश मिला है, चंद्रसिंह मोरी को कोर्ट में पेश करके 14 दिन की रिमांड लेने की कार्रवाई की जा रही है. दूसरी ओर, 2015 बैच के आईएएस और अभी सुरेंद्रनगर में सेवा दे रहे सुरेंद्रनगर कलेक्टर राजेंद्र पटेल के नाम पर 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति होने की बात भी सामने आई है.
पता चला है कि ईडी ने पाटडी और सायला में 1500 करोड़ रुपये की जमीन के मामले में छापेमारी करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. ईडी अभी जांच कर रही है, वहीं कई सालों से कलेक्टर के पीए के तौर पर काम कर रहे जयराज सिंह झाला के लखतर स्थित घर पर सर्च ऑपरेशन शुरू चल रहा है.
बता दें कि थान के विद इलाके में 3600 बीघा से अधिक जमीन का मालिकाना हक लखतर स्टेट के पास है. इसका केस 2023 से कोर्ट में चल रहा है, जिला कलेक्टर के पीए जयराज सिंह लखतर से आ रहे हैं, और शक है कि इस विद की करोड़ों रुपये की कीमती जमीन में सर्वे नंबर में नाम जोड़े गए हैं. ईडी के साथ थान विद इलाके के जमीन के मामले में भी जांच की गई है. उम्मीद जताई जा रही है कि जांच के आखिर में कई जमीनों में मिलीभगत सामने आ सकती है.
वधावन के डिप्टी ममलतदार के यहां से 67.50 लाख कैश बरामद
पीएमएलए की धारा 17 के तहत वधावन के डिप्टी ममलतदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चंद्रसिंह भूपतसिंह मोरी के घर की तलाशी के दौरान, 67.50 लाख रुपये कैश बरामद किया गया और उसे ज़ब्त कर लिया गया. कैश उनके बेडरूम में छिपाकर रखा गया था. आरोपी चंद्रसिंह भूपतसिंह मोरी ने 23 दिसंबर 2025 को पीएमएलए की धारा 17 के तहत दर्ज अपने बयान में माना है कि ज़ब्त किया गया कैश रिश्वत का पैसा है, जो आवेदकों से सीधे या बिचौलियों के ज़रिए कानूनी लैंड-यूज़ एप्लीकेशन के जल्दी या अच्छे तरीके से निपटारे के लिए मांगा और इकट्ठा किया गया था.
