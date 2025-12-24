ETV Bharat / bharat

गुजरात : सुरेंद्रनगर कलेक्टर के यहां ED का छापा, 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति का पता चला

सुरेंद्रनगर कलेक्टर के यहां ED का छापा ( ETV Bharat )

सुरेंद्रनगर (गुजरात) : प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम पिछले दो दिनों से सुरेंद्रनगर जिले में छापेमारी कर रही है. इसमें सुरेंद्रनगर के कलेक्टर राजेंद्र पटेल के अलावा उनके पीए जयराजसिंह झाला व डिप्टी डिप्टी ममलतदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चंद्रसिंह मोरी और क्लर्क मयूरसिंह गोहिल के घर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. इस मामले में डिप्टी ममलतदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चंद्रसिंह मोरी को हिरासत में लिया गया है और उनके घर से 60 लाख से अधिक का कैश मिला है, चंद्रसिंह मोरी को कोर्ट में पेश करके 14 दिन की रिमांड लेने की कार्रवाई की जा रही है. दूसरी ओर, 2015 बैच के आईएएस और अभी सुरेंद्रनगर में सेवा दे रहे सुरेंद्रनगर कलेक्टर राजेंद्र पटेल के नाम पर 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति होने की बात भी सामने आई है. पता चला है कि ईडी ने पाटडी और सायला में 1500 करोड़ रुपये की जमीन के मामले में छापेमारी करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. ईडी अभी जांच कर रही है, वहीं कई सालों से कलेक्टर के पीए के तौर पर काम कर रहे जयराज सिंह झाला के लखतर स्थित घर पर सर्च ऑपरेशन शुरू चल रहा है.