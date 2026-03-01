ETV Bharat / bharat

सूरत पुलिस की बड़ी कामयाबी : साइबर गिरोह का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार, राजस्थान से दुबई तक नेटवर्क

सूरत: गुजरात के सूरत जिले की अलथान पुलिस ने एक बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है. यह गिरोह आम लोगों के नाम पर बैंक खाते खोलकर साइबर माफिया को डेटा सप्लाई करता था. सूरत से शुरू हुआ यह नेटवर्क राजस्थान के अजमेर और बॉर्डर पार दुबई तक फैला हुआ था. पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मौके से 21 मोबाइल फोन, 33 सिम कार्ड, 88 एटीएम कार्ड और 36 पासबुक समेत कीमती सामान जब्त किया है.

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों में एक क्यूआर कोड एक्सपर्ट, एक कपड़ा व्यापारी और एक ज्वैलर समेत 5 लोग शामिल हैं. आरोपियों के 35 अकाउंट में 11 करोड़ से अधिक के संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिलने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है.

एटीएम कार्ड सुरक्षित रखने दो किताबों का इस्तेमाल

पुलिस जांच में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि आरोपियों के पास से ‘साइकोलॉजी ऑफ मनी’ और ‘मैसेज ऑफ कल्चर इन द रामायण’ नाम की दो किताबें बरामद हुई हैं. आरोपी इन किताबों का इस्तेमाल ज्ञान हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि इस्तेमाल किए गए या ब्लॉक किए गए एटीएम कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए कर रहे थे. धार्मिक और आर्थिक ज्ञान देने वाली किताबों के अंदर कार्ड चिपकाने का यह तरीका देखकर पुलिस भी हैरान रह गई.