सूरत से अगवा की चार साल की मासूम, 84 घंटों में पुलिस ने बरामद किया, आरोपी गिरफ्तार
सूरत पुलिस के 84 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में रेलवे और सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से मासूम को बरामद करने में सफलता हासिल की.
Published : April 8, 2026 at 6:51 PM IST
सूरत (गुजरात) : गुजरात के सूरत ने अगवा की गई साल साल की मासूम को 84 घंटे के सघन तलाशी अभियान के बाद बरामद कर लिया. इस अभियान में 120 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई थी.
मासूम को सूरत के अमरोली इलाके से अगवा किया गया था, वहीं पुलिस ने उसे अहमदाबाद के नरोल इलाके से सुरक्षित ढूंढ निकालने में सफलता प्राप्त की. इस अभियान की निगरानी पुलिस कमिश्नर कर रहे थे. वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर करणराज वाघेला और पीएसआई के नेतृत्व में 120 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों की एक टीम ने इस बड़े अभियान को अंजाम दिया.
"मेडिकल जांच में बच्ची के साथ किसी भी तरह की शारीरिक छेड़छाड़ या अप्रिय घटना का पता नहीं चला है, जो कि सबसे बड़ी राहत की बात है." — करणराज वाघेला, एडिशनल सीपी
जांच के दौरान, पुलिस ने सूरत से सायन और वडोदरा से मुंबई तक के रेलवे मार्ग पर लगे 1500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को सायन में जालाराम मंदिर के पास एक गोदाम में खाना खाते और फिर ट्रेन से जाते हुए देखा गया.
पुलिस ने 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों के जरिए सोशल मीडिया पर बच्ची की तस्वीरें वायरल कीं. इसी बीच, अहमदाबाद के नरोल इलाके से मिली सटीक जानकारी के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
आरोपी कौन है?
पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम पप्पू उर्फ सिनिया खाडिया है. वह मूल रूप से दाहोद जिले का रहने वाला है. आरोपी खुद दो बच्चों का पिता है और पुलिस को शुरुआती जानकारी मिली है कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है.
आरोपी से पूछताछ के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा किया. आरोपी का मानना था कि अगर उसके साथ छोटे बच्चे होंगे, तो लोग जल्दी पैसे देंगे और गोदामों में खाना आसानी से मिल जाएगा. इसीलिए उसने इस मासूम बच्ची को अगवा किया था.
पुलिस ने आरोपी के साथ दो और बच्चों को भी देखा है. पुलिस फिलहाल इन बच्चों के माता-पिता के बारे में जांच कर रही है ताकि यह पता चल सके कि आरोपी के साथ उनका क्या रिश्ता है और ये बच्चे उसके पास कैसे पहुंचे.
अभियान में अन्य एजेंसियों का सहयोग
इस पूरे अभियान के दौरान, सूरत पुलिस के साथ-साथ रेलवे पुलिस और आरपीएफ (रेलवे सुरक्षा बल) को भी अलर्ट पर रखा गया था. सभी एजेंसियों के सहयोग से, लगातार 84 घंटों की मशक्कत के बाद, उस मासूम बच्ची को सफलतापूर्वक उसके परिवार से मिला दिया गया है. बच्ची के परिवार ने पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया है.
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