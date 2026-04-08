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सूरत से अगवा की चार साल की मासूम, 84 घंटों में पुलिस ने बरामद किया, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने रेस्क्यू के बाद मासूम को बरामद करने के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. ( ETV Bharat )

सूरत (गुजरात) : गुजरात के सूरत ने अगवा की गई साल साल की मासूम को 84 घंटे के सघन तलाशी अभियान के बाद बरामद कर लिया. इस अभियान में 120 से अधिक पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई थी. मासूम को सूरत के अमरोली इलाके से अगवा किया गया था, वहीं पुलिस ने उसे अहमदाबाद के नरोल इलाके से सुरक्षित ढूंढ निकालने में सफलता प्राप्त की. इस अभियान की निगरानी पुलिस कमिश्नर कर रहे थे. वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर करणराज वाघेला और पीएसआई के नेतृत्व में 120 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों की एक टीम ने इस बड़े अभियान को अंजाम दिया. "मेडिकल जांच में बच्ची के साथ किसी भी तरह की शारीरिक छेड़छाड़ या अप्रिय घटना का पता नहीं चला है, जो कि सबसे बड़ी राहत की बात है." — करणराज वाघेला, एडिशनल सीपी जांच के दौरान, पुलिस ने सूरत से सायन और वडोदरा से मुंबई तक के रेलवे मार्ग पर लगे 1500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को सायन में जालाराम मंदिर के पास एक गोदाम में खाना खाते और फिर ट्रेन से जाते हुए देखा गया. पुलिस ने 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों के जरिए सोशल मीडिया पर बच्ची की तस्वीरें वायरल कीं. इसी बीच, अहमदाबाद के नरोल इलाके से मिली सटीक जानकारी के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.