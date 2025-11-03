ETV Bharat / bharat

सूरत : हाइवे किनारे ट्रॉली बैग में मिला युवती का शव, टैटू के आधार पर पुलिस जांच में जुटी

स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची कोसांबा पुलिस ने देखा कि हाईवे के पास सड़क पर एक ट्रॉली बैग पड़ा था.

शव को बांधकर एक बैग में रखा गया था. युवती की बेरहमी से हत्या की गई थी. हत्यारे ने उसके पैर बांधकर उसके शव को दो फुट के छोटे ट्रॉली बैग में डालकर फेंक दिया था. पुलिस युवती की पहचान और हत्यारे का पता लगाने के लिए उसके हाथ पर बने टैटू के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

सूरत: गुजरात के सूरत जिले के कोसांबा के पास एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां हाइवे किनारे एक ट्रॉली बैग में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया.

पुलिस निरीक्षक डी.एल.खाचर सहित पुलिस का एक दल तुरंत मौके पर पहुंचा. खाचर ने बताया कि पुलिस ने बैग खोलकर उसकी जांच की तो उसमें करीब 25 साल की एक युवती का शव मिला.उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले, हालांकि उसकी त्वचा का रंग काला पड़ गया था. प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि महिला की हत्या की गई है। मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा.

पुलिस ने यह पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी है कि यह शव किसका है और हत्या किसने की. अधिक जानकारी जुटाने के लिए आसपास के इलाकों में पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है.

पुलिस जांच और कार्रवाई: यह हत्या की गई युवती कौन है? उसकी हत्या किसने और क्यों की? शव यहां कौन लाया? आदि कई सवालों के जवाब पाने के लिए पुलिस ने गहन जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच और लड़की की पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी है. इस रहस्यमयी हत्या से इलाके में भय और चिंता का माहौल है.

