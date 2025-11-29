ETV Bharat / bharat

गुजरात में नकली दूध बनाने के अवैध कारोबार का खुलासा, यहां से दूध खरीदने वाले लोगों में आक्रोश

दूध का सैंपल फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट भेजा गया है ताकि पता चल सके कि इसे बनाने में किन-किन चीजों का इस्तेमाल किया गया था.

Adulterated Milk
सांकेतिक तस्वीर. (Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 29, 2025 at 8:34 PM IST

साबरकांठा (गुजरात): साबरकांठा जिले में नकली दूध बनाने के अवैध कारोबार का पर्दाफाश हुआ है. इडर तालुका के सिंगा गांव में कुछ समय से नकली दूध बनाए जाने की जानकारी मिलने के बाद, साबरकांठा SOG ने तुरंत छापा मारा और कार्रवाई की. रिहायशी इलाके में एक घर से करीब 200 लीटर से ज़्यादा नकली दूध बरामद किया गया. शुरुआती जानकारी में पता चला है कि नकली दूध लोकल दूध मंडी में बेचा जा रहा था.

नकली दूध का कारोबार अश्विन शर्मा नामक व्यक्ति के घर पर चल रहा था. मौके पर पहुंची पुलिस ने दूध बनाने का सामान जब्त कर आगे की कार्रवाई की. घर से कोई नहीं मिला. SOG पुलिस ने 198 लीटर से ज़्यादा दूध नष्ट कर दिया है. यहां से जब्त किये गये दूध का सैंपल फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट को भेज दिए गए हैं, ताकि यह पता चल सके कि नकली दूध बनाने में कौन-कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की गई थीं.

Adulterated Milk
जब्त की गयी सामान. (ETV Bharat)

DySP ए. के. पटेल ने कहा कि जब SOG अधिकारी और टीम जदर थाना इलाके में गश्त पर थे, तो उन्हें जानकारी मिली कि सिंगा गांव में एक व्यक्ति नकली दूध बना रहा है. अधिकारियों को भेजा गया. जांच के दौरान मट्ठा पाउडर, सोयाबीन तेल वगैरह मिला. उस आधार पर पुलिस ने सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है. सिंगा और आस-पास के गांवों में हर दिन करीब 700 लीटर दूध पहुंचाया जाता था, जिसका अब नकली होने का खुलासा हो रहा है. लोगों में डर का माहौल बन गया है. गांव वालों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है क्योंकि इससे बच्चों, बुजुर्गों और दूध पर निर्भर कई लोगों की सेहत पर सीधा असर पड़ सकता है.

Adulterated Milk
इसी घर में पुलिस ने नकली दूध जब्त की. (ETV Bharat)

ईटीवी भारत की टीम मौके पर जाकर गांव वालों से बात की तो उनकी पीड़ा और आशंकाएं साफ तौर पर सामने आईं. लोग हैरान थे कि एक रिहायशी घर में लंबे समय से नकली दूध बन रहा था. किसान संघ के लीडर कचराभाई पटेल कहते हैं, अश्विन शर्मा काफी समय से गांव के लोगों की नज़र में था. यह बात सामने आई है कि आरोपी अश्विन शर्मा पिछले 15 सालों से अलग-अलग ग्रुप को दूध सप्लाई कर रहा है.

