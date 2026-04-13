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गुजरात में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने राहगीरों को कुचला, 7 की मौत, तीन की हालत गंभीर

गुजरात में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने 7 लोगों को कुचला ( ETV Bharat )