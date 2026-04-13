गुजरात में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने राहगीरों को कुचला, 7 की मौत, तीन की हालत गंभीर
गुजरात में बेलगाम ट्रक ने सड़क किनारे 7 लोगों को रौंद दिया. पुलिस मामला दर्ज कर घटना की जांच में जुटी है.
Published : April 13, 2026 at 10:33 AM IST
सुरेंद्रनगर: गुजरात के सुरेंद्रनगर वीरमगाम हाईवे पर भास्कर पराना पाटिया के पास दुर्घटना हुई. इस दर्दनाक हादसे में सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. एक ट्रक ड्राइवर ने 10 लोगों को टक्कर मारी, जिसमें से सात लोगों की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस का काफिला और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया.
सुरेंद्रनगर में एक्सीडेंट में सात लोगों की मौत
भक्त राजकोट के गढ़का गांव से एक ग्रुप के साथ देकावाड़ा में महादेवजी मंदिर जा रहे थे. इस दौरान सुरेन्द्रनगर-विरमहाम हाइवे के पास भास्कर पराना पाटिया के पास तेज रफ्तार ट्रक ड्राइवर ने श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी. एक्सीडेंट में पांच महिलाओं और दो पुरुषों की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए.
उनकी हालत गंभीर बतायी जा रही है. जांच के दौरान यह भी पता चला है कि वे भरवाड़ समुदाय के मुंधवा परिवार से हैं. मृतकों की पहचान की जा रही है. हादसा इतना भयानक था कि शव क्षत विक्षत हो गए. हादसे के बाद हाईवे पर भीषण जाम लग गया. पुलिस ने बाद में जाम खुलवाया.
शवों को सुरेंद्रनगर के लखतर सरकारी अस्पताल में रखा गया. घायलों को वीरमगाम सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया और आगे की जांच शुरू कर दी गई. चूंकि मृतक राजकोट का रहने वाला है, इसलिए उसके परिवार वाले भी अस्पताल पहुंच गए हैं और पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है. लखतर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है.